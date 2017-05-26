نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2017 وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية
مصريات – الإسكندرية – لمياء عمر: نظراً لحلول شهر رمضان المبارك، واقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة في المدارس، مما يتطلب تفرغ المعلمين والمعلمات والقائمين على قطاع الامتحانات في المديرية، فقد تم الاستعجال باصدار النتيجة بالسرعة القصوى.
وقد اعتمد السيد محافظ الاسكندرية نتيجة الصف الثالث الاعدادى لامتحانات آخر العام الدراسي 2016-2017 بمدارس المحافظة حيث تقدم للامتحان 65 ألفا و888 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 63 ألفا و661 طالبا.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية انه سيتم اعلان نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية بالمدارس بالتزامن مع اعلانها على شبكة الانترنت بموقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الاسكندرية وليس موقع وزارة التربية والتعليم الاساسي وتجدون رابط مقصر له في الاسفل.
هذا ويتم عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الاسكندرية الخاصة بجميع الادارات التعليمية ادارة الجمرك و ادارة المنتزة وادارة وسط وكذلك ادارة شرق بالاسم او برقم الجلوس.
ويمكن مشاهدة نتيجة اعدادية الاسكندرية 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية البوابة الالكترونية – محافظة الاسكندرية بالضغط الان على هذا الرابط >> http://www.alex-edu.com
عايز نتيجة الصف الاول الاعدادى مدرسة جعفر ابن طالب الاسم/محمدهشام احمد عبد الرحيم رقم الجلوس 845
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 86541
الاء ايمن محمد المرس رقم الجلوس 428
هدير صبري السيد الورداني الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس1497مدرسة احمد بدوي الاعدادية بنات
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ممكن اعرف النتيجة بسرعة بعد اذنكم
عاوز اعرف النتيجة بعد اذنكم
ارجو الرد سريعا عن معرفة نتيجة امتحان نصف العام بمدرسة الحسين ابن على الاعدادية بنين بالعامرية 757
ارجو معرفة نتيجة امتحان نصف العام للصف الاول الاعدادى بمدرسة الحسين ابن على بالعامرية
نتيجةالصف الاول الاعدادي الاسم محمد سعيد ابراهيم رقم الجلوس323 بمحافظة الاسكندرية
محافظة الاسكندرية
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية ورقم الجلوس6453 ارجو الرد سريعا
الصف السادس
7939
رقم_الجلوس
حبيبه طارق عبدالعزيز محمد الرفاعى
الاسم
1007
الادارة
ابن خلدون الأعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
58
46
34
28.5
29.5
10.5
32.5
11
28
235
ناجح
8841
رقم_الجلوس
منه الله ابراهيم جمعه السيد عوض
الاسم
1007
الادارة
الفاروق الإعدادية بنات ص
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
71.5
41.5
33
27
37.5
15
25.5
14.5
29.5
254.5
ناجح
47775
رقم_الجلوس
عمرمجدي نجم عصمت عوض
الاسم
1006
الادارة
الحرية الدولية
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
46.5
0
20
0
0
0
22.5
0
0
66.5
ناجح
106879
رقم_الجلوس
احمد محمد عبد الهادى عبد الرازق
الاسم
1002
الادارة
جابر ابن حيان الرسمية لغات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
66
56.5
37.5
24
36.5
16
31
18
17
255.5
ناجح
41375
رقم_الجلوس
يوسف احمد محمد عبده البردينى
الاسم
1006
الادارة
عبد العزيز جاويش الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
67
56
33.5
19.5
28
11.5
28
12.5
20.5
237
ناجح
70453
رقم_الجلوس
آسراء سعيد أحمد الشامى أبو العنين
الاسم
1004
الادارة
قاسم أمين الاعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
59
35
24
12.5
25
15.5
22
11.5
21
188
ناجح
النتيجة