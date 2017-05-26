نتائج الشهادة الاعدادية 2017 بالاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

مصريات – الإسكندرية – لمياء عمر: نظراً لحلول شهر رمضان المبارك، واقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة في المدارس، مما يتطلب تفرغ المعلمين والمعلمات والقائمين على قطاع الامتحانات في المديرية، فقد تم الاستعجال باصدار النتيجة بالسرعة القصوى.

نتائج الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث بمحافظة الاسكندرية 2017

وقد اعتمد السيد محافظ الاسكندرية نتيجة الصف الثالث الاعدادى لامتحانات آخر العام الدراسي 2016-2017 بمدارس المحافظة حيث تقدم للامتحان 65 ألفا و888 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 63 ألفا و661 طالبا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية انه سيتم اعلان نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية  بالمدارس بالتزامن مع اعلانها على شبكة الانترنت بموقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الاسكندرية وليس موقع وزارة التربية والتعليم الاساسي وتجدون رابط مقصر له في الاسفل.

هذا ويتم عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الاسكندرية الخاصة بجميع الادارات التعليمية  ادارة الجمرك و ادارة المنتزة وادارة وسط وكذلك ادارة شرق بالاسم او برقم الجلوس.

ويمكن مشاهدة نتيجة اعدادية الاسكندرية 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية البوابة الالكترونية – محافظة الاسكندرية بالضغط الان على هذا الرابط >> http://www.alex-edu.com

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2017 وزارة التربية والتعليم

26/05/2017 718 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
718 comments
  1. محمد هشم 12/05/2017 15:25 -

    عايز نتيجة الصف الاول الاعدادى مدرسة جعفر ابن طالب الاسم/محمدهشام احمد عبد الرحيم رقم الجلوس 845

  2. اسلام محمد السيد 30/01/2017 14:17 -

    عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 86541

  3. alaaaiman 21/01/2017 15:50 -

    الاء ايمن محمد المرس رقم الجلوس 428

  4. Sabry 19/01/2017 20:19 -

    هدير صبري السيد الورداني الصف الاول الاعدادي
    رقم الجلوس1497مدرسة احمد بدوي الاعدادية بنات

  5. سعاد ابراهيم عبدالمنعم 24/05/2016 23:37 -

    السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ممكن اعرف النتيجة بسرعة بعد اذنكم

  6. سعاد ابراهيم عبدالمنعم 24/05/2016 23:36 -

    عاوز اعرف النتيجة بعد اذنكم 

  7. محمود محمد عوض عوض سلال 20/01/2016 20:05 -

    ارجو الرد سريعا عن معرفة نتيجة امتحان نصف العام بمدرسة الحسين ابن على الاعدادية بنين بالعامرية 757

  8. محمود محمد عوض عوض سلال 20/01/2016 19:57 -

    ارجو معرفة نتيجة امتحان نصف العام للصف الاول الاعدادى بمدرسة الحسين ابن على بالعامرية

  9. محمد سعيد ابراهيم 20/01/2016 10:30 -

    نتيجةالصف الاول الاعدادي الاسم محمد سعيد ابراهيم رقم الجلوس323 بمحافظة الاسكندرية

  10. محمد ابراهيم محمد توفيق 19/01/2016 20:56 -

    محافظة الاسكندرية

  11. شروق على السيد ابو النعمان 06/08/2015 12:29 -

    اريد  معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية ورقم الجلوس6453 ارجو الرد سريعا

  13. حسام 01/06/2015 12:43 -

    7939
    رقم_الجلوس
    حبيبه طارق عبدالعزيز محمد الرفاعى
    الاسم
    1007
    الادارة
    ابن خلدون الأعدادية بنات
    المدرسة
    عربى
    انجليزى
    دراسات
    هندسه
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    جبر
    مجموع
    الحالة
    58
    46
    34
    28.5
    29.5
    10.5
    32.5
    11
    28
    235
    ناجح

  14. حسام 01/06/2015 12:42 -

    8841
    رقم_الجلوس
    منه الله ابراهيم جمعه السيد عوض
    الاسم
    1007
    الادارة
    الفاروق الإعدادية بنات ص
    المدرسة
    عربى
    انجليزى
    دراسات
    هندسه
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    جبر
    مجموع
    الحالة
    71.5
    41.5
    33
    27
    37.5
    15
    25.5
    14.5
    29.5
    254.5
    ناجح

  15. حسام 01/06/2015 12:40 -

    47775
    رقم_الجلوس
    عمرمجدي نجم عصمت عوض
    الاسم
    1006
    الادارة
    الحرية الدولية
    المدرسة
    عربى
    انجليزى
    دراسات
    هندسه
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    جبر
    مجموع
    الحالة
    46.5
    0
    20
    0
    0
    0
    22.5
    0
    0
    66.5
    ناجح

  16. حسام 01/06/2015 12:39 -

    106879
    رقم_الجلوس
    احمد محمد عبد الهادى عبد الرازق
    الاسم
    1002
    الادارة
    جابر ابن حيان الرسمية لغات
    المدرسة
    عربى
    انجليزى
    دراسات
    هندسه
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    جبر
    مجموع
    الحالة
    66
    56.5
    37.5
    24
    36.5
    16
    31
    18
    17
    255.5
    ناجح

  17. حسام 01/06/2015 12:38 -

    41375
    رقم_الجلوس
    يوسف احمد محمد عبده البردينى
    الاسم
    1006
    الادارة
    عبد العزيز جاويش الاعدادية بنين
    المدرسة
    عربى
    انجليزى
    دراسات
    هندسه
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    جبر
    مجموع
    الحالة
    67
    56
    33.5
    19.5
    28
    11.5
    28
    12.5
    20.5
    237
    ناجح

  18. حسام 01/06/2015 12:37 -

    70453
    رقم_الجلوس
    آسراء سعيد أحمد الشامى أبو العنين
    الاسم
    1004
    الادارة
    قاسم أمين الاعدادية بنات
    المدرسة
    عربى
    انجليزى
    دراسات
    هندسه
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    جبر
    مجموع
    الحالة
    59
    35
    24
    12.5
    25
    15.5
    22
    11.5
    21
    188
    ناجح
    النتيجة

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