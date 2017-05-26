نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

مصريات – الإسكندرية – لمياء عمر: نظراً لحلول شهر رمضان المبارك، واقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة في المدارس، مما يتطلب تفرغ المعلمين والمعلمات والقائمين على قطاع الامتحانات في المديرية، فقد تم الاستعجال باصدار النتيجة بالسرعة القصوى.

وقد اعتمد السيد محافظ الاسكندرية نتيجة الصف الثالث الاعدادى لامتحانات آخر العام الدراسي 2016-2017 بمدارس المحافظة حيث تقدم للامتحان 65 ألفا و888 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 63 ألفا و661 طالبا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية انه سيتم اعلان نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية بالمدارس بالتزامن مع اعلانها على شبكة الانترنت بموقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الاسكندرية وليس موقع وزارة التربية والتعليم الاساسي وتجدون رابط مقصر له في الاسفل.

هذا ويتم عرض نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الاسكندرية الخاصة بجميع الادارات التعليمية ادارة الجمرك و ادارة المنتزة وادارة وسط وكذلك ادارة شرق بالاسم او برقم الجلوس.

ويمكن مشاهدة نتيجة اعدادية الاسكندرية 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية البوابة الالكترونية – محافظة الاسكندرية بالضغط الان على هذا الرابط >> http://www.alex-edu.com

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2017 وزارة التربية والتعليم