نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت منى الانصاري: انتهت ادارة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من تصحيح ورصد درجات ومراجعة نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة اخر العام الدراسي 2017 الترم الثانى، لجميع مدارس الفيوم وتم اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي رسميا للتعليم الحكومي العام والمهني والرياضي ولمدارس المكفوفين في كل مناطق المحافظة التعليمية.

وجاء في اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الفيوم ان طلاب ادارة غرب الفيوم تفوقوا في نسبة النجاح عن باقي الادارات وهي : اطسا ، ابشواي ، يوسف الصديق ، سنورس ، طامية.

هذا وسوف يعود الطلبة للانتظام بالتعليم بداية العام القادم 2017-2018 ، وذلك في صفوف مرحلة جديدة وهي المرحلة الثانوية، ويمكن مراجعة شئون الطلاب في مديرية التربية والتعليم بالفيوم او في المدرسة التي يتبعها كل طالب في حالة وجود تظلمات او شكوى من نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول والترم الثاني.

اخيرا جرى اتاحة نتيجة اعدادية الفيوم 2017 الترم الثانى آخر العام الدراسي على موقع وزارة مديرية التربية والتعليم اليوم.

ويمكن الاستعلام بالضغط على اللينك هنا: http://www.fayoum.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2017 مديرية التربية والتعليم