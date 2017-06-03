نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم
مصريات – الفيوم – كتبت منى الانصاري: انتهت ادارة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من تصحيح ورصد درجات ومراجعة نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة اخر العام الدراسي 2017 الترم الثانى، لجميع مدارس الفيوم وتم اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي رسميا للتعليم الحكومي العام والمهني والرياضي ولمدارس المكفوفين في كل مناطق المحافظة التعليمية.
وجاء في اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الفيوم ان طلاب ادارة غرب الفيوم تفوقوا في نسبة النجاح عن باقي الادارات وهي : اطسا ، ابشواي ، يوسف الصديق ، سنورس ، طامية.
هذا وسوف يعود الطلبة للانتظام بالتعليم بداية العام القادم 2017-2018 ، وذلك في صفوف مرحلة جديدة وهي المرحلة الثانوية، ويمكن مراجعة شئون الطلاب في مديرية التربية والتعليم بالفيوم او في المدرسة التي يتبعها كل طالب في حالة وجود تظلمات او شكوى من نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول والترم الثاني.
اخيرا جرى اتاحة نتيجة اعدادية الفيوم 2017 الترم الثانى آخر العام الدراسي على موقع وزارة مديرية التربية والتعليم اليوم.
ويمكن الاستعلام بالضغط على اللينك هنا: http://www.fayoum.gov.eg
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 10024
رقم الجلوس 500028
السلام عليكم
عاوز اعرف النتيجه من الفيوم رقم الجلوس : 14903
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 2743 الشهادة الاعدادية
انا رقم جلوسى 42170 شهادة 3اعدادى بمحافظة الاسكندريه مدرسه رياض الاعداديه بنين شهادة الملاحق
عايز اعرف النتيجه انا من يوسف الصديق
رقم جلوس 38022
رقم الجلوس هو 41241
الاسم شيماء جمعه شعبان
انا عيزه اعرف النتيجه رقم الجلوس43613
انا عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 6135
لو سمحتوا عايز نتيجتى ورقم جلوسى 26448
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 20370
انا سارة عايزة نتيجة الاعدادية رقم الجلوس 18655