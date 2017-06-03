نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالفيوم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت منى الانصاري: انتهت ادارة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من تصحيح ورصد درجات ومراجعة نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة اخر العام الدراسي 2017 الترم الثانى، لجميع مدارس الفيوم وتم اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي رسميا للتعليم الحكومي العام والمهني والرياضي ولمدارس المكفوفين في كل مناطق المحافظة التعليمية.

نتائج الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم بالفيوم نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادى من مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2017

وجاء في اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الفيوم ان طلاب ادارة غرب الفيوم تفوقوا في نسبة النجاح عن باقي الادارات وهي : اطسا ، ابشواي ، يوسف الصديق ، سنورس ، طامية.

هذا وسوف يعود الطلبة للانتظام بالتعليم بداية العام القادم 2017-2018 ، وذلك في صفوف مرحلة جديدة وهي المرحلة الثانوية، ويمكن مراجعة شئون الطلاب في مديرية التربية والتعليم بالفيوم او في المدرسة التي يتبعها كل طالب في حالة وجود تظلمات او شكوى من نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول والترم الثاني.

اخيرا جرى اتاحة نتيجة اعدادية الفيوم 2017 الترم الثانى آخر العام الدراسي على موقع وزارة مديرية التربية والتعليم اليوم.

ويمكن الاستعلام بالضغط على اللينك هنا: http://www.fayoum.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2017 مديرية التربية والتعليم

03/06/2017 62 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
62 comments
  1. اسلام محمد احمد 28/01/2017 20:54 -

    عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 10024

  3. محمد عبد الونيس ضيف الله 02/06/2016 18:02 -

    السلام عليكم
    عاوز اعرف النتيجه من الفيوم رقم الجلوس : 14903

  4. عبدالله محمد محمود 10/02/2016 12:59 -

    عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 2743 الشهادة الاعدادية 

  5. نادر عمرو عبدالرحمن عثمان 01/08/2015 23:58 -

    انا رقم جلوسى 42170 شهادة 3اعدادى بمحافظة الاسكندريه مدرسه رياض الاعداديه بنين شهادة الملاحق

  6. رغده 09/06/2015 20:11 -

    عايز اعرف النتيجه انا من يوسف الصديق
    رقم جلوس 38022

  7. شيماءجمعه شعبان 08/06/2015 17:41 -

    رقم الجلوس هو 41241
    الاسم شيماء جمعه شعبان

  8. منار احمد محمد البرعى 07/06/2015 21:45 -

    انا عيزه اعرف النتيجه رقم الجلوس43613

  9. محمد احمد فرجله 07/06/2015 19:12 -

    انا عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 6135

  10. وليد توبة جمعة حسن 07/06/2015 16:25 -

    لو سمحتوا عايز نتيجتى ورقم جلوسى 26448

  11. احمد جبريل 06/06/2015 13:54 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 20370

  12. عايز نتيجة الاعدادية 05/06/2015 21:46 -

    انا سارة عايزة نتيجة الاعدادية    رقم الجلوس 18655

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