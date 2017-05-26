نتيجة الاعدادية بوابة القاهرة التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

مصريات – محافظة القاهرة – كتبت هبة محمد الشرقاوي: انتهت مديرية التربية والتعليم من اعداد القوائم النهائية لنتائج الطلاب المتقدمين الى اختبارات الشهادة الاعدادية لاخر العام الدراسي الحالي 2017.

هذا وقام سيادة المحافظ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسي الثانى 2017 لجميع الادارات التعليمية، وكافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة واللغات، وكذلك نتائج الشهادة الاعدادية المهنية الفنية بالقاهرة ،وذلك بعد حوالي اكثر من اسبوع على انتهاء الامتحانات، حيث باشر المدرسون في اعمال تصحيح ورصد الدرجات بالمدارس.

نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة 2017

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بمجموع الترمين الاول والثانى 2017 بجميع المدارس في نفس الوقت بعد ان تم اعتمادها رسمياً كما اعلن عن اسماء الطلاب المتفوقين والأوائل مع وضع صورهم اليوم.

كما سيكون بمقدرتكم الاستعلام لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من هنا بعد رفع بيانات نتائج الطلاب على موقع  المحافظة الرسمي مديرية التربية والتعليم، وذلك بادخال رقم الجلوس وليس الاسم ، في المكان المخصص بعد ان تضغط على هذا الرابط: http://www.cairogovresults.com

برجى الملاحظة بانه يمكن ان تظهر صفحة اعلانات عند دخول الموقع ولكن سوف تتمكن من تجاوزها بالضغط على الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة. مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2017 نتائج مدارس المحافظة

26/05/2017 450 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
450 comments
  1. وعد حسين طاهر محمد محمود 29/01/2016 14:02 -

    نتيجه الاعداديه محافظه القاهرة 429062

  2. وعد حسين طاهر محمد محمود 29/01/2016 13:57 -

    عاوزة اعرف نتيجه الاعداديه ورقم الجلوس اهو 429062

  3. محمود محمد احمد عبد العظيم 28/01/2016 16:47 -

    انا عايز النتيجة الصف الاول الاعدادية 

  4. جمال محمد جيمى 01/06/2015 12:48 -

    نتيجة الصف الثانى رقم الجلوس1075 الاسم امنية ايهاب محمد عبد البديع مدرسة الحرية منطقة السلام بالنهضة

  5. سلمى رفعت عبدالرازق 31/05/2015 00:40 -

    النتيجة ظهرت ومكتوب حالة الطالب يرجى مراجعة الدرجات مع المدرسة ….. دا معناه إيه ؟ 

  6. محمد اشرف صلاح الدىن احمد 30/05/2015 15:25 -

    عاوز اعرف درجاتى فى جمىع المواد مدرسة مصر الجدىدة الاعدادىة رفم جلوس 519334

  7. احمد ياسر كمال ثابت 30/05/2015 15:06 -

    نتيجه الشهادة الاعداديه لو سمحتو

  8. محمد اشرف صلاح الدىن احمد 30/05/2015 14:03 -

    عاوز اعرف نتىجة الاعدادىة مدرسة مصر الجدىدة الاعدادىة رقم جلرس 519334

  9. محمد اشرف صلاح الدىن احمد 30/05/2015 14:00 -

    عايز اعرف نتيجة الاعدادىة مدرسة مصر الجدىدة الاعدادىة رقم جلوس 519334

  10. حبيبه نبيل على عيسوى 30/05/2015 04:06 -

    ممكن اعرف درجات اختى لكل ماده حتى لو فى ملاحق بس بقصة سرعه بمحافظه القاهره مدينة السﻻم مدرسه هدى شعراوى

  11. يوسف عماد جلال وهبه 30/05/2015 02:30 -

    أريد معرفة النتيجة للمرحلة الاعدادية القاهرة ورقم الجلوس هو 534189

  12. عبدالمجيدعصام عبدالمجيد 30/05/2015 01:32 -

    نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
    مدرسةالروضة الإعدادية بنين
    رقم الجلوس..347996

  13. ندى عيد 29/05/2015 23:22 -

    عايزه اعرف النتيجة رقم جلوسى 373185 مدرسة الامير طلال اعدادى بنات بحلوان

  14. كرستنا ممدوح فارق 29/05/2015 16:07 -

    مدرسه الاميره فوزيه المعادى رقم الجلوس 317 الصف الاول الاعدادى

  15. الاء مصطفى حسين محمد عبد الهادى 29/05/2015 01:52 -

    عوزه اعرف نتجتى رقم جلوسى فى شبرا مصر
    393834

  16. عثمان علي عثمان 24/05/2015 22:58 -

    انا عاوز اعرف نتيجه الصف الثاني الاعدادى بمدرسه عمرو بن العاص بالمرج

  17. هدير شعبان محمد سليمان 13/05/2015 18:02 -

    انا عزيز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي مدرسة هدي شعراوي 1\18 رقو الجلوس 753

  18. هدير شعبان محمد سليمان 13/05/2015 17:57 -

    انا عزيز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي مدرسة هدي شعروي الحوقميه 1\18 رقم الجلوس 753

  19. مدحت فوزى 04/02/2015 20:00 -

    شهادة الصف الثالث الاعدادى 2015

  20. محمد شعبان هواش 02/02/2015 16:54 -

    انا عاوز الشهادة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 76442

  21. مها السيد فتوح السيد الشعراوى 01/02/2015 21:24 -

    رقم جلوسى 22287 اريد معرفه النتيجه

  22. ريهام محمدعلى جاب اللة 01/02/2015 20:39 -

    عايزة النتيجة الشهادة الاعدادية رقم جلوسى 358383

  23. عبد الرحمن عماد سمير عبد الله 01/02/2015 15:38 -

    ممكن النتيجه بالاسم الرباعى

  24. MERO MODY 01/02/2015 15:13 -

    انا ميار محمد صلاح من المنيا عايزه اعرف نتيجتي ورقم جلوسي 48037

  25. مصطفى صابراحمدسيد 01/02/2015 14:34 -

    انا عايز الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 31880

  26. magdytalat 01/02/2015 11:52 -

    اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة
    الدقهلية مدرسة السلام الاعدادية بنين

  27. محمد السيد حمدي محمود خليفة 01/02/2015 11:44 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

  28. ياسمين عاطف سعد 01/02/2015 10:31 -

    عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه الغربيه

  29. سميه على العنانى 01/02/2015 10:27 -

    عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه الغربيه

  30. احمد شعبان 01/02/2015 00:29 -

    عايز اعرف نتيجة الترم الاول محفظة القاهرة 
    الاسم/احمد شعبان عدل
    رقم الجلوس/ 518133
    المدرسة /الرشاد الاعدادية بنين

  31. عثمان على عثمان عمر 31/01/2015 21:02 -

    رقم الجلوس/401170 المدرسه/ عمربن العاص الاعدادى بمحافظه القاهره بالمرج المسائيه

  32. عثمان على عثمان عمر 31/01/2015 20:57 -

    401170 نتيجه الشهاده الاعدادى بالقاهره بالمرج مدرسه عمر بن العاص الاعدادى بنين بالمرج المسائيه

  33. اسماء صديق خلف محمد 31/01/2015 19:27 -

    لو سمحت عاوزه النتيجه على رقم الجلوس ده 25896 محافظه سوهاج

  34. منى محمد 31/01/2015 15:44 -

    اريد معرفه النتيجه ورقم الجلوس 🙂  ٣٨٤١٢٠

  36. عبدالمعطى اشرف عبدالمعطى سليمان 31/01/2015 12:51 -

    نتيجه ثالثه اعدادي رقم الجلوس 42132

  37. مستحيل انساك وقلبي معاك 31/01/2015 12:22 -

    انا عايز اعرف درجاتي للصف الثالث الاعدادي
    بمحافظة القاهرة لصديقي
    احمد خالد محمود
    ورقم جلوسة
    56744

  38. حسام حسن بيومى مرزوق 31/01/2015 12:22 -

    اريد الحصول على النتيجة رقم الجلوس هو 481297 وشكرا

  39. حسام حسن بيومى مرزوق 31/01/2015 12:21 -

    اريد الحصول على النتيجة رقم الجلوس 481297 وشكرا

  40. ahmed khalid 31/01/2015 12:19 -

    عايز اعرف درجات اتمام الشهادة الاعدادية 56744

  41. شيماء سالم 31/01/2015 10:34 -

    مطلوب نتيجة الاعدادية رقم الجلوس 533969 مدينة نصر القاهرة

  42. محمد فايز السيد الشناوي 31/01/2015 09:28 -

    مطلوب نتيجه الشهادة. الاعداديه.   محافظه. الغربيه. إدارة المحله التعليميه. مدرسه صفط تراب الاعداديه

  43. محمود سيد عنتر امام 31/01/2015 02:23 -

    عايزة اعرف نتيجة الاعدادية فاطمة الزهراء التجمع الخامس الحى الثالث
    رقم جلوس 813313

  44. محمود سيد عنتر امام 31/01/2015 02:20 -

    محمود سيد عنتر امام
    رقم الجلوس
    813313

  45. يا وليد 31/01/2015 01:49 -

    ناجح بالعفية

    اسم الطالب : وليد سمير صادق محمود قيد الطالب : عام
    المرحلة : الإعدادية الصف الدراسي : الثالث
    الإدارة التعليمية : الشرابية المدرسة : ابو بكر الصديق

    اسم المادة النهاية العظمى النهاية الصغرى الدرجة
    لغة عربية 40 20 27
    لغة انجليزية 30 15 15.5
    رياضيات 30 15 7.5
    علوم 20 10 6.5
    دراسات اجتماعية 20 10 9.5
    حاسب الى 10 5 4.5
    المجموع الكلي 150 75 70.5

  46. تقى محمد صديق احمد 30/01/2015 23:40 -

    325603 عايزة النتيجة مدينة القاهرة

  47. محمد ممدوح محمد سلام 30/01/2015 22:22 -

    رقم الجلوس 395424

  48. ادهم احمد فؤاد محمود 30/01/2015 21:32 -

    انا عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 375714

  49. نوال آبراهيم محمد فتحي سلامه 30/01/2015 21:18 -

    النتيجة بالتفصيل لو سمحتم ورقم الجلوس 470854

  50. اسماء فتح الله رمضان محمد 30/01/2015 21:13 -

    اريد شهادة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 

أضف تعليقاً