نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2017 نتائج مدارس المحافظة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

مصريات – محافظة القاهرة – كتبت هبة محمد الشرقاوي: انتهت مديرية التربية والتعليم من اعداد القوائم النهائية لنتائج الطلاب المتقدمين الى اختبارات الشهادة الاعدادية لاخر العام الدراسي الحالي 2017.

هذا وقام سيادة المحافظ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسي الثانى 2017 لجميع الادارات التعليمية، وكافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة واللغات، وكذلك نتائج الشهادة الاعدادية المهنية الفنية بالقاهرة ،وذلك بعد حوالي اكثر من اسبوع على انتهاء الامتحانات، حيث باشر المدرسون في اعمال تصحيح ورصد الدرجات بالمدارس.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بمجموع الترمين الاول والثانى 2017 بجميع المدارس في نفس الوقت بعد ان تم اعتمادها رسمياً كما اعلن عن اسماء الطلاب المتفوقين والأوائل مع وضع صورهم اليوم.

كما سيكون بمقدرتكم الاستعلام لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من هنا بعد رفع بيانات نتائج الطلاب على موقع المحافظة الرسمي مديرية التربية والتعليم، وذلك بادخال رقم الجلوس وليس الاسم ، في المكان المخصص بعد ان تضغط على هذا الرابط: http://www.cairogovresults.com

برجى الملاحظة بانه يمكن ان تظهر صفحة اعلانات عند دخول الموقع ولكن سوف تتمكن من تجاوزها بالضغط على الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة. مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.

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