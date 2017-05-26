نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2017 نتائج مدارس المحافظة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة
مصريات – محافظة القاهرة – كتبت هبة محمد الشرقاوي: انتهت مديرية التربية والتعليم من اعداد القوائم النهائية لنتائج الطلاب المتقدمين الى اختبارات الشهادة الاعدادية لاخر العام الدراسي الحالي 2017.
هذا وقام سيادة المحافظ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى للفصل الدراسي الثانى 2017 لجميع الادارات التعليمية، وكافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة واللغات، وكذلك نتائج الشهادة الاعدادية المهنية الفنية بالقاهرة ،وذلك بعد حوالي اكثر من اسبوع على انتهاء الامتحانات، حيث باشر المدرسون في اعمال تصحيح ورصد الدرجات بالمدارس.
ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بمجموع الترمين الاول والثانى 2017 بجميع المدارس في نفس الوقت بعد ان تم اعتمادها رسمياً كما اعلن عن اسماء الطلاب المتفوقين والأوائل مع وضع صورهم اليوم.
كما سيكون بمقدرتكم الاستعلام لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من هنا بعد رفع بيانات نتائج الطلاب على موقع المحافظة الرسمي مديرية التربية والتعليم، وذلك بادخال رقم الجلوس وليس الاسم ، في المكان المخصص بعد ان تضغط على هذا الرابط: http://www.cairogovresults.com
برجى الملاحظة بانه يمكن ان تظهر صفحة اعلانات عند دخول الموقع ولكن سوف تتمكن من تجاوزها بالضغط على الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة. مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.
نتيجه الاعداديه محافظه القاهرة 429062
عاوزة اعرف نتيجه الاعداديه ورقم الجلوس اهو 429062
انا عايز النتيجة الصف الاول الاعدادية
نتيجة الصف الثانى رقم الجلوس1075 الاسم امنية ايهاب محمد عبد البديع مدرسة الحرية منطقة السلام بالنهضة
النتيجة ظهرت ومكتوب حالة الطالب يرجى مراجعة الدرجات مع المدرسة ….. دا معناه إيه ؟
عاوز اعرف درجاتى فى جمىع المواد مدرسة مصر الجدىدة الاعدادىة رفم جلوس 519334
نتيجه الشهادة الاعداديه لو سمحتو
عاوز اعرف نتىجة الاعدادىة مدرسة مصر الجدىدة الاعدادىة رقم جلرس 519334
عايز اعرف نتيجة الاعدادىة مدرسة مصر الجدىدة الاعدادىة رقم جلوس 519334
ممكن اعرف درجات اختى لكل ماده حتى لو فى ملاحق بس بقصة سرعه بمحافظه القاهره مدينة السﻻم مدرسه هدى شعراوى
أريد معرفة النتيجة للمرحلة الاعدادية القاهرة ورقم الجلوس هو 534189
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
مدرسةالروضة الإعدادية بنين
رقم الجلوس..347996
عايزه اعرف النتيجة رقم جلوسى 373185 مدرسة الامير طلال اعدادى بنات بحلوان
مدرسه الاميره فوزيه المعادى رقم الجلوس 317 الصف الاول الاعدادى
عوزه اعرف نتجتى رقم جلوسى فى شبرا مصر
393834
انا عاوز اعرف نتيجه الصف الثاني الاعدادى بمدرسه عمرو بن العاص بالمرج
انا عزيز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي مدرسة هدي شعراوي 1\18 رقو الجلوس 753
انا عزيز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادي مدرسة هدي شعروي الحوقميه 1\18 رقم الجلوس 753
شهادة الصف الثالث الاعدادى 2015
انا عاوز الشهادة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 76442
رقم جلوسى 22287 اريد معرفه النتيجه
عايزة النتيجة الشهادة الاعدادية رقم جلوسى 358383
ممكن النتيجه بالاسم الرباعى
انا ميار محمد صلاح من المنيا عايزه اعرف نتيجتي ورقم جلوسي 48037
انا عايز الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 31880
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة
الدقهلية مدرسة السلام الاعدادية بنين
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية
عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه الغربيه
عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه الغربيه
عايز اعرف نتيجة الترم الاول محفظة القاهرة
الاسم/احمد شعبان عدل
رقم الجلوس/ 518133
المدرسة /الرشاد الاعدادية بنين
رقم الجلوس/401170 المدرسه/ عمربن العاص الاعدادى بمحافظه القاهره بالمرج المسائيه
401170 نتيجه الشهاده الاعدادى بالقاهره بالمرج مدرسه عمر بن العاص الاعدادى بنين بالمرج المسائيه
لو سمحت عاوزه النتيجه على رقم الجلوس ده 25896 محافظه سوهاج
اريد معرفه النتيجه ورقم الجلوس 🙂 ٣٨٤١٢٠
رقم الجلوس 834325
نتيجه ثالثه اعدادي رقم الجلوس 42132
انا عايز اعرف درجاتي للصف الثالث الاعدادي
بمحافظة القاهرة لصديقي
احمد خالد محمود
ورقم جلوسة
56744
اريد الحصول على النتيجة رقم الجلوس هو 481297 وشكرا
اريد الحصول على النتيجة رقم الجلوس 481297 وشكرا
عايز اعرف درجات اتمام الشهادة الاعدادية 56744
مطلوب نتيجة الاعدادية رقم الجلوس 533969 مدينة نصر القاهرة
مطلوب نتيجه الشهادة. الاعداديه. محافظه. الغربيه. إدارة المحله التعليميه. مدرسه صفط تراب الاعداديه
عايزة اعرف نتيجة الاعدادية فاطمة الزهراء التجمع الخامس الحى الثالث
رقم جلوس 813313
محمود سيد عنتر امام
رقم الجلوس
813313
ناجح بالعفية
اسم الطالب : وليد سمير صادق محمود قيد الطالب : عام
المرحلة : الإعدادية الصف الدراسي : الثالث
الإدارة التعليمية : الشرابية المدرسة : ابو بكر الصديق
اسم المادة النهاية العظمى النهاية الصغرى الدرجة
لغة عربية 40 20 27
لغة انجليزية 30 15 15.5
رياضيات 30 15 7.5
علوم 20 10 6.5
دراسات اجتماعية 20 10 9.5
حاسب الى 10 5 4.5
المجموع الكلي 150 75 70.5
325603 عايزة النتيجة مدينة القاهرة
رقم الجلوس 395424
انا عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 375714
النتيجة بالتفصيل لو سمحتم ورقم الجلوس 470854
اريد شهادة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة