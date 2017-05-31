نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بدمياط مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط
مصريات – كتبت دعاء سالم علي: اعلنت ادارة الامتحانات عن انتهاء تصحيح ورصد درجات اوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث الاعدادى العام 2017 وقام السيد المحافظ اليوم باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية بنفس الوقت.
واعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة عن اسماء الاوائل الذين قمنا بنشر صورهم منذ قليل.
وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، وكذلك على موقع الوزارة الالكتروني كما هو معتاد برقم الجلوس وندرجه ادناه.
وتم توفير نتائج الامتحانات لتلاميذ مدارس دمياط لمن يبحث عنها على الانترنت بحيث يمكن مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى الان لكل طلبة راس البر ، عزبة البرج ، كفر البطيخ ، ميت أبوغالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب ، الزرقا ، وباقي مدن محافظة دمياط الترم الثاني عبر هذا الرابط: http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx
وايضا يمكنكم المساهمة ومساعدة البعض والتهنئة عبر صفحات الموقع بالتعليقات ولو واجهتم اي صعوبات كذلك يمكن ترك تعليق برقم الجلوس او الاسم حتى نتمكن من المساعدة.
لو سمحتوا اسراء حسن عبدلله
كفر العرب
اريد النتيجه بسرعه محافظه دمياط رقم الجلوس358
انا عايزة النتيحة مدرسة الاعدادية الجديدة بنات بسوهاج
رقم الجلوس433326 التجارية الفنية
لوسمحت اعرف النتيجة الثانوية التجارية دمياط 433326عاوز
انا عاوز الشهاده
ياريت لو سمح الكنترول نتيجة اسلام محمد يسري . دمياط
اريد نتيجة اسلام
اريد نتيجة الاعدادية الصف الثالث الاعدادية
انا احمد محمد ابراهيم مصطفى من السرو ولرقم جلوسى2882 اريد ان اعرف نتيجتى
اريد النتيجه وجزاكم الله خيرا رقم جلوسى هو 7373
اريد نتيجة الامتحان محافظة الدقهلية رقم الجلوس 423
اريد الشهادة الاعدادية مطلوبة فورا
مطلوب نتيجة شهادة الاعداديه الترم الثاني رقم الجلوس (10456
انا اريد نتيجتي بمحافظة دمياط رقم الجلوس 13425
رقم الجلوس 430 مدرسه الاعدادي بكفر سعد بالتفتيش
رقم جلوس 430 مدرسه الاعدادي بنين بكفر سعد بالتفتيش
النتيجة الصف الثالث الاعدادية بنات حرف الالف
لااتالت
رقم الجلوس 197 ميت الخولى عبداللة
مرسة بنت الشاطيء الاعدادية بنات رقم الجلوس 4026
انا من دمياط وعايزة النتيجة ورقم جلوسى 1867
اريد ان اعرف نتيجتى رقم جلوسى 7955
عاوز أعرف نتيجتى من محافظة دمياط بس مش عارف أنا من دمياط الجديدة
رقم جلوسى
14210
لو سمحت عايزة اعرف النتيجة محافظة دمياط
ورقم الجلوس 5612
انا عاوزة نتيجتى ضرورى جدا بليس ياجماعه
اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 188
اريد معرفة نتيجتى بسرعة الاسم منة الله عادل الزعلوك رقم الجلوس401
انا من دمياط وعاوز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 29345
انا فى الازهر فى معهد فتيات دمياط الازهرى
بجد احنا عندنا مشكلة فى صعوبة المواد وبطلب من اليشخ احمد الطيب تخفيف المواد
اريد الصف الثالث2012
رقم الجلوس:1864
انا عاوزة النتيجة فى اسرع وقت ممكن
اريد النتيجه بسرعه محافظه الغربيه رقم الجلوس 45863