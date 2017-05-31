نتائج الشهادة الاعدادية بدمياط 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط

مصريات – كتبت دعاء سالم علي: اعلنت ادارة الامتحانات عن انتهاء تصحيح ورصد درجات اوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث الاعدادى العام 2017 وقام السيد المحافظ اليوم باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية بنفس الوقت.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث 2017 في محافظة دمياط برقم الجلوس لكل الطلاب

واعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة عن اسماء الاوائل الذين قمنا بنشر صورهم منذ قليل.

وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، وكذلك  على موقع الوزارة الالكتروني كما هو معتاد برقم الجلوس وندرجه ادناه.

وتم توفير نتائج الامتحانات لتلاميذ مدارس دمياط لمن يبحث عنها على الانترنت بحيث يمكن مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى الان لكل طلبة راس البر ، عزبة البرج ، كفر البطيخ ، ميت أبوغالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب ، الزرقا ، وباقي مدن محافظة دمياط الترم الثاني عبر هذا الرابط: http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

وايضا يمكنكم المساهمة ومساعدة البعض والتهنئة عبر صفحات الموقع بالتعليقات ولو واجهتم اي صعوبات كذلك يمكن ترك تعليق برقم الجلوس او الاسم حتى نتمكن من المساعدة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بدمياط مديرية التربية والتعليم

31/05/2017 233 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
233 comments
  1. اسراء 21/05/2017 14:16 -

    لو سمحتوا اسراء حسن عبدلله
    كفر العرب

  2. انس محمد محمد محمد الجرسلى 21/01/2017 19:17 -

    اريد النتيجه بسرعه محافظه دمياط رقم الجلوس358

  3. اهداء محمد عبد المحسن عبد الموجود 06/06/2016 11:14 -

    انا عايزة النتيحة مدرسة الاعدادية الجديدة بنات بسوهاج

  4. شريفة مختار 04/07/2015 23:26 -

    رقم الجلوس433326 التجارية الفنية

  5. شريفة مختار 04/07/2015 23:20 -

    لوسمحت اعرف النتيجة الثانوية التجارية دمياط 433326عاوز

  6. مازن محمد عباس يوسف الصياد 19/06/2015 00:10 -

    انا عاوز الشهاده

  7. اسلام محمد يسري 14/06/2015 14:26 -

    ياريت لو سمح الكنترول نتيجة اسلام محمد يسري . دمياط

  9. عرفه ربيع 08/06/2015 19:40 -

    اريد نتيجة الاعدادية الصف الثالث الاعدادية

  10. ابو احمد محمدمعيزة 08/06/2015 11:03 -

    انا احمد محمد ابراهيم مصطفى من السرو ولرقم جلوسى2882 اريد ان اعرف نتيجتى

  11. احلام طاهر انور العراقى 07/06/2015 12:49 -

    اريد النتيجه وجزاكم الله خيرا رقم جلوسى هو 7373

  12. محمد جمال احمد محمد عبد العظيم 06/06/2015 01:17 -

    اريد نتيجة الامتحان محافظة الدقهلية                                رقم الجلوس 423

  13. نهلة عصام 05/06/2015 22:38 -

    اريد الشهادة الاعدادية مطلوبة فورا

  14. دمياط 04/06/2015 12:57 -

    مطلوب نتيجة شهادة الاعداديه الترم الثاني رقم الجلوس (10456

  15. عمر حسن شحاتة رمضان شرة 25/05/2015 15:54 -

    انا اريد نتيجتي بمحافظة دمياط رقم الجلوس 13425

  16. احمد هشام يوسف محمد 24/05/2015 16:15 -

    رقم الجلوس 430 مدرسه الاعدادي بكفر سعد بالتفتيش

  17. احمد هشام يوسف محمد 24/05/2015 16:13 -

    رقم جلوس 430 مدرسه الاعدادي بنين بكفر سعد بالتفتيش

  18. اية محمد محمد فرج عبدة اللطيف 01/02/2014 16:39 -

    النتيجة الصف الثالث الاعدادية بنات حرف الالف

    لااتالت

  19. هيام محمد عبد الهادى رجب 11/01/2014 18:24 -

    رقم الجلوس 197 ميت الخولى عبداللة

  20. دنيا عادل علي الشناوي 06/06/2013 21:58 -

    مرسة بنت الشاطيء الاعدادية بنات رقم الجلوس 4026

  21. رحمة محمد التابعى ابو يوسف 03/06/2013 21:08 -

    انا من دمياط وعايزة النتيجة ورقم جلوسى 1867

  22. سهيله 01/06/2013 17:55 -

    اريد ان اعرف نتيجتى رقم جلوسى 7955

  23. أحمد طارق محمد محمود مصطفى 04/02/2013 17:23 -

    عاوز أعرف نتيجتى من محافظة دمياط بس مش عارف أنا من دمياط الجديدة
    رقم جلوسى 
    14210

  24. rana 02/02/2013 19:30 -

    لو سمحت عايزة اعرف النتيجة محافظة دمياط
    ورقم الجلوس 5612

  25. alia 27/01/2013 23:35 -

    انا عاوزة نتيجتى ضرورى جدا بليس ياجماعه

  26. نيرة اكرم الدسوقى عباس 27/01/2013 18:05 -

    اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس 188

  27. منة 15/01/2013 12:22 -

    اريد معرفة نتيجتى بسرعة الاسم منة الله عادل الزعلوك رقم الجلوس401

  28. محمد شعبان السيد شعبان 13/09/2012 13:34 -

    انا من دمياط وعاوز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 29345

  29. رودى احمد 29/08/2012 19:38 -

    انا فى الازهر فى معهد فتيات دمياط الازهرى

    بجد احنا عندنا مشكلة فى صعوبة المواد وبطلب من اليشخ احمد الطيب تخفيف المواد

  31. احمد ناصر راغب البيومي 28/07/2012 16:02 -

    رقم الجلوس:1864

  32. هبة محمد حسن 16/07/2012 15:15 -

    انا عاوزة النتيجة فى اسرع وقت ممكن 

  33. مصطفي 10/06/2012 23:16 -

    اريد النتيجه بسرعه محافظه الغربيه رقم الجلوس 45863

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