نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط

مصريات – كتبت دعاء سالم علي: اعلنت ادارة الامتحانات عن انتهاء تصحيح ورصد درجات اوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث الاعدادى العام 2017 وقام السيد المحافظ اليوم باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية بنفس الوقت.

واعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة عن اسماء الاوائل الذين قمنا بنشر صورهم منذ قليل.

وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، وكذلك على موقع الوزارة الالكتروني كما هو معتاد برقم الجلوس وندرجه ادناه.



وتم توفير نتائج الامتحانات لتلاميذ مدارس دمياط لمن يبحث عنها على الانترنت بحيث يمكن مشاهدة نتائج الصف الثالث الاعدادى الان لكل طلبة راس البر ، عزبة البرج ، كفر البطيخ ، ميت أبوغالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب ، الزرقا ، وباقي مدن محافظة دمياط الترم الثاني عبر هذا الرابط: http://damietta.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

وايضا يمكنكم المساهمة ومساعدة البعض والتهنئة عبر صفحات الموقع بالتعليقات ولو واجهتم اي صعوبات كذلك يمكن ترك تعليق برقم الجلوس او الاسم حتى نتمكن من المساعدة.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بدمياط مديرية التربية والتعليم