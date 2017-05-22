نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الجيزة ومدينة 6 اكتوبر

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2017
مصريات – الجيزة – كتبت سمر عثمان: بسبب ارتباطها بمحافظة الجيزة، وانهاء الطلبة جميع امتحاناتهم منذ اكثر من اسبوع، فمن المقرر ان تظهر مباشرة نتيجة الصف الثالث الاعدادى لمدينة 6 اكتوبر، مع نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2017 عامة وبنفس الوقت للجميع.
وسيقوم محافظ الجيزة بالبتصديق على نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية ويتم اعلان اسماء الاوائل.
بالنسبة لبقية الطلاب وللاستعلام عن نتيجة الاعدادية فتستطيعون مشاهدتها الان بعد ان قامت الجهات المسؤولة في قطاع امتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة برفعها، ويمكن الوصول اليها عبر الرابط المبين في الاسفل.
وبعد ان يعرف الطلاب نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية اخر العام الدراسي 2017 بمحافظة الجيزة، بما فيها بمدينة 6 اكتوبر اخر العام، عليهم التقدم الى المدارس الثانوية للتسجيل بها، والتي يختلف نوعها من عام، صناعي وفني طبقا للتنسيق.
نتائج الصف الثالث الاعدادي الجيزة الترم الثانى 2017 برقم الجلوس وليس بالاسم، وحظ سعيد للكل الطلبة وبالنجاح شاهدها الان بالضغط على هذا الرابط: http://gizaedu.gov.eg
أنا اسمي كاظم محمد رضا الصف الثاني الاعدادي مدرسة رياض الصالحين رقم الجلوس 309
اسراء محمد مصطفى الخالد
اللجنة 1
الجلوس 15
محافظة ستة اكتوبر
عبد الرحمن علي محمد مدحت
رقم الجلوس ١٠٤٦١٦
مدرسة رياض الصالحين الخاصة بأكتوبر
اريد نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية محافظة الجيزة رقم الجلوس 101225
اريد درجات الترم الاول للشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ورقم الجلوس 101225
الاسم \احمد ياسر حسن ابراهيم رقم الجلوس \100779
انا من الجيزه مدرسه العقاد اريد معرفه نتيجه تانيه اعدادى ورقم الجلوس1014
المدرسة الحي السابع
عايزة النتيجة
نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2015 رقم الجلوس 95786 مدرسة الحى الثانى عشر
نتيجة الصف الثانى الاعدادى بمحافظة الجيزة
عايزه اعرف نتيجتى انا فى مدرسه الحى الحادى عشر للتعليم الاساسى
ممكن اعرف نتيجه احمد محسن فؤد رقم الجلوس95322
ممكن اعرف نتيجه احمد محسن فؤد رقم جلوس 95322
الاسم :نور هشام مصطفى صالح
المدرسة:الهدى الرسمية
رقم الجلوس:97517
98552مدرسه المدينه القسم العربي
محمدعبدالتواب رحيل عبد العليم
رقم الجلوس 93151
مدرسه 6اكتوبر الاعداديه المشتركه الحى7
نتيجه 3 اعدادي الشهاده الازهريه من مدارسه فتيات 6اكتوبر الازهريه في مدينه 6 اكتوبر في الحي السادس رقم الجلوس 239328
عايزه نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه في 6اكتوبر مدراسه فتيات 6 اكتوبر في السادس رقم الجلوس 329328
مطلوب نتيجة الصف الاول الاعادى انا بمحافظة الجيزه مدينة 6اكتوبر
ام المؤ منين عائشة رقم الجلوس 418
ممكن اعرف النتيجة للصف الثالث الابتدائى الحى السادس مدرسة الابتدائية الجديدة
انا عايز درجتى رقم الجلوس 107570
عايز نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسة احمد زويل بالجيزة رقم الجلوس 105487 الترم الاوال 2014
رقم الجلوس128151 ب6 ال
كتوبر
اريداعرف نتيجتي فى الشهاده الاعداديه مدرسة منيل شيحه للبنات الجيزه ورقم جلوسى هو78475
متي نتعرف علي النتيجة 3اعدادي رقم الجلوس /128934
شهاده الاول الاعداديه المحافظه : الجيزه اداره : 6اكتوبر الحى : العاشر : مدرسه اسامه ابن زيد
اسم الطالبه نورهان عمر رقم الجلوس 38930 ف سته الابتدايه مدرسه خالد ابن الوليد
مدرسة ام المؤمنين عائشة مدينة 6 اكتوبر مطلوب معرفة نتيجة الترم الاول الشهادة الاعدادية 2012/2013 رقم الجلوس -127137
عاوزة اعرف نتيتجي رقم جلوسي ١٢٩١٦٦ شهادة اعدادية ترم الاول مدينة ٦ اكتوبر اسامة بن زيد
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة ثالث اعدادي محافظة الجيزة 6اكتوبر مدرسة طيبة للغات
عاوزة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة مدرسة الشروق الاعدادية بنات صفط اللبن رقم الجلوس31908
اسم الطالب اشرقت حمدى حسنين عبده رقم الجلوس 23669
الاسم / بثينه كمال حسنى
المدرسه / منيل شيحه الاعداديه بنات
رقم الجلوس / 78392
انا جبت النتيجه زعرطوا ودرجاتي كلها جميله الحمد لله
انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الاسم نوران متولى محمد رقم الجلوس 935843
اسم الطالب محمد ايمن سعيد قرنى
رقم الجلوس 87142
اسم الطالب سعيد رضا عليش حسن عمار
رقم الجلوس 88530
مدرسه احمد زويل الاعداديه بنات محافظه الجيزه
رقم الجلوس 24203
مدرسه الشوبك الغربي الاعداديه بنات رقم الجلوس 88326
مدرسه الشوبك الغربي الاعداديه بنات رقم الجلوس 88327
درجات الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس43385
مدرسه الشوبك الغربي الاعداديه بنات رقم الجلوس 88314
ارجو النتيجة من فضلكم
مدرسة الاسماعلية بنين
اريد درجات الترم الاول للشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ورقم الجلوس 140334