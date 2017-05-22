نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2017

مصريات – الجيزة – كتبت سمر عثمان: بسبب ارتباطها بمحافظة الجيزة، وانهاء الطلبة جميع امتحاناتهم منذ اكثر من اسبوع، فمن المقرر ان تظهر مباشرة نتيجة الصف الثالث الاعدادى لمدينة 6 اكتوبر، مع نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2017 عامة وبنفس الوقت للجميع.

وسيقوم محافظ الجيزة بالبتصديق على نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية ويتم اعلان اسماء الاوائل.

بالنسبة لبقية الطلاب وللاستعلام عن نتيجة الاعدادية فتستطيعون مشاهدتها الان بعد ان قامت الجهات المسؤولة في قطاع امتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة برفعها، ويمكن الوصول اليها عبر الرابط المبين في الاسفل.



وبعد ان يعرف الطلاب نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية اخر العام الدراسي 2017 بمحافظة الجيزة، بما فيها بمدينة 6 اكتوبر اخر العام، عليهم التقدم الى المدارس الثانوية للتسجيل بها، والتي يختلف نوعها من عام، صناعي وفني طبقا للتنسيق.

نتائج الصف الثالث الاعدادي الجيزة الترم الثانى 2017 برقم الجلوس وليس بالاسم، وحظ سعيد للكل الطلبة وبالنجاح شاهدها الان بالضغط على هذا الرابط: http://gizaedu.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الجيزة ومدينة 6 اكتوبر