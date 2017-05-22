نتائج الشهادة الاعدادية الجيزة 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2017

مصريات – الجيزة – كتبت سمر عثمان: بسبب ارتباطها بمحافظة الجيزة، وانهاء الطلبة جميع امتحاناتهم منذ اكثر من اسبوع، فمن المقرر ان تظهر مباشرة نتيجة الصف الثالث الاعدادى لمدينة 6 اكتوبر، مع نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2017 عامة وبنفس الوقت للجميع.

وسيقوم محافظ الجيزة بالبتصديق على نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية ويتم اعلان اسماء الاوائل.

بالنسبة لبقية الطلاب وللاستعلام عن نتيجة الاعدادية فتستطيعون مشاهدتها الان بعد ان قامت الجهات المسؤولة في قطاع امتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة برفعها، ويمكن الوصول اليها عبر الرابط المبين في الاسفل.

وبعد ان يعرف الطلاب نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية اخر العام الدراسي 2017 بمحافظة الجيزة، بما فيها بمدينة 6 اكتوبر اخر العام، عليهم التقدم الى المدارس الثانوية للتسجيل بها، والتي يختلف نوعها من عام، صناعي وفني طبقا للتنسيق.

نتائج الصف الثالث الاعدادي الجيزة الترم الثانى 2017 برقم الجلوس وليس بالاسم، وحظ سعيد للكل الطلبة وبالنجاح شاهدها الان بالضغط على هذا الرابط: http://gizaedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الجيزة ومدينة 6 اكتوبر

22/05/2017 345 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
345 comments
  1. كاظم محمد 20/05/2017 16:48 -

    أنا اسمي كاظم محمد رضا الصف الثاني الاعدادي مدرسة رياض الصالحين رقم الجلوس 309

  2. اسراء محمد مصطفى الخالد 03/02/2017 22:24 -

    اسراء محمد مصطفى الخالد
    اللجنة 1
    الجلوس 15
    محافظة ستة اكتوبر

  3. عبد الرحمن علي محمد مدحت 01/02/2017 13:27 -

    عبد الرحمن علي محمد مدحت

    رقم الجلوس ١٠٤٦١٦

    مدرسة رياض الصالحين الخاصة بأكتوبر

  4. روضه ياسر جلال فهيم 01/02/2017 10:06 -

    اريد نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية محافظة الجيزة رقم الجلوس 101225

  5. روضه ياسر جلال فهيم 01/02/2017 10:04 -

    اريد درجات الترم الاول للشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ورقم الجلوس 101225

  6. ahmed yasser 30/05/2016 16:21 -

    الاسم \احمد ياسر حسن ابراهيم رقم الجلوس \100779

  7. احمد السباعى احمد عبد الرحيم 03/06/2015 17:43 -

    انا من الجيزه مدرسه العقاد اريد معرفه نتيجه تانيه اعدادى ورقم الجلوس1014

  10. حكمت فريد احمد احمد متولى 24/05/2015 11:50 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2015 رقم الجلوس 95786 مدرسة الحى الثانى عشر

  11. مصطفى محسن عبد السلام 14/05/2015 12:27 -

    نتيجة الصف الثانى الاعدادى بمحافظة الجيزة

  12. حفصه احمد طه محمد 01/05/2015 23:07 -

    عايزه اعرف نتيجتى انا فى مدرسه الحى الحادى عشر للتعليم الاساسى 

  13. رضوان ايمن 31/01/2015 12:28 -

    ممكن اعرف نتيجه احمد محسن فؤد رقم الجلوس95322

  14. احمد محسن 31/01/2015 12:22 -

    ممكن اعرف نتيجه احمد محسن فؤد رقم جلوس 95322

  15. نور هشام مصطفى صالح 30/01/2015 12:17 -

    الاسم :نور هشام مصطفى صالح
    المدرسة:الهدى الرسمية
    رقم الجلوس:97517

  16. عبدالرحمن ايمن فتحي محمد صالح 28/01/2015 23:35 -

    98552مدرسه المدينه القسم العربي

  17. احمد 28/01/2015 22:07 -

    محمدعبدالتواب رحيل عبد العليم
    رقم الجلوس 93151
    مدرسه 6اكتوبر الاعداديه المشتركه الحى7

  18. مريم يحي خالد محمد 28/01/2015 11:41 -

    نتيجه 3 اعدادي الشهاده الازهريه من مدارسه فتيات 6اكتوبر الازهريه في مدينه 6 اكتوبر في الحي السادس رقم الجلوس 239328

  19. مريم يحي خالد محمد 28/01/2015 10:38 -

    عايزه نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه في 6اكتوبر مدراسه فتيات 6 اكتوبر في السادس رقم الجلوس 329328

  20. هاجر عبد العال فتحى يوسف 19/05/2014 17:18 -

    مطلوب نتيجة الصف الاول الاعادى انا بمحافظة الجيزه مدينة 6اكتوبر 
    ام المؤ منين عائشة رقم الجلوس 418

  21. احمد عصام سعيد عامر 13/05/2014 00:37 -

    ممكن اعرف النتيجة للصف الثالث الابتدائى الحى السادس مدرسة الابتدائية الجديدة

  22. معاذمحمد على 02/02/2014 08:52 -

    انا عايز درجتى رقم الجلوس 107570

  23. مؤمن مصطفي محمد ماهر 31/01/2014 02:10 -

    عايز نتيجة  الصف الثالث الاعدادي مدرسة احمد زويل بالجيزة رقم الجلوس 105487 الترم الاوال 2014

  24. نصر الرفاعي 05/06/2013 23:04 -

    رقم الجلوس128151 ب6 ال
    كتوبر

  25. ليلى محمدالسيدالغريب ابوالعطا 30/05/2013 00:44 -

    اريداعرف نتيجتي فى الشهاده الاعداديه مدرسة منيل شيحه للبنات الجيزه ورقم جلوسى هو78475

  26. حسام حسن يوسف احمد 28/05/2013 13:50 -

    متي نتعرف علي النتيجة 3اعدادي                    رقم الجلوس /128934

  27. محمد ناصر محمد فخر الدين 26/05/2013 22:55 -

    شهاده الاول  الاعداديه        المحافظه : الجيزه       اداره : 6اكتوبر           الحى : العاشر :  مدرسه اسامه ابن زيد  

  28. نورهان عمراحمد عبد الرحمن 25/05/2013 16:20 -

    اسم الطالبه نورهان عمر رقم الجلوس 38930 ف سته الابتدايه مدرسه خالد ابن الوليد

  29. سوزان السيد على ابوشامة 04/02/2013 21:15 -

    مدرسة ام المؤمنين عائشة مدينة 6 اكتوبر مطلوب معرفة نتيجة الترم الاول الشهادة الاعدادية 2012/2013 رقم الجلوس -127137

  30. ندى احمد مصطفي 03/02/2013 13:49 -

    عاوزة اعرف نتيتجي رقم جلوسي ١٢٩١٦٦ شهادة اعدادية ترم الاول مدينة ٦ اكتوبر اسامة بن زيد

  31. محمد كرم ابراهيم محجوب 01/02/2013 01:35 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة ثالث اعدادي محافظة الجيزة 6اكتوبر مدرسة طيبة للغات

  32. هالة عزت محمد عبدالله 31/01/2013 15:30 -

    عاوزة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة مدرسة الشروق الاعدادية بنات صفط اللبن رقم الجلوس31908

  33. 23669 30/01/2013 22:37 -

    اسم الطالب اشرقت حمدى حسنين عبده رقم الجلوس 23669

  34. بثينه كمال حسنى 30/01/2013 21:27 -

    الاسم / بثينه كمال حسنى
    المدرسه / منيل شيحه الاعداديه بنات
    رقم الجلوس / 78392

  35. الجميله 30/01/2013 19:52 -

    انا جبت النتيجه زعرطوا ودرجاتي كلها جميله الحمد لله

  36. نوران متولى محمد 30/01/2013 19:47 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الاسم نوران متولى محمد رقم الجلوس 935843

  37. محمد ايمن سعيد قرنى 30/01/2013 19:21 -

    اسم الطالب محمد ايمن سعيد قرنى
    رقم الجلوس 87142

  38. سعيد رضا 30/01/2013 19:19 -

    اسم الطالب سعيد رضا عليش حسن عمار
    رقم الجلوس 88530

  39. فاطمه جمال محمد اسماعيل 30/01/2013 18:59 -

    مدرسه احمد زويل الاعداديه بنات محافظه الجيزه 
    رقم الجلوس 24203

  40. امل محمود احمد صادق 30/01/2013 18:57 -

    مدرسه الشوبك الغربي الاعداديه بنات رقم الجلوس 88326

  41. امنيه محمد عمر ابراهيم 30/01/2013 18:56 -

    مدرسه الشوبك الغربي الاعداديه بنات رقم الجلوس 88327

  42. هدير سيد ياسين محمدين 30/01/2013 18:53 -

    درجات الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس43385

  43. اسراء منصور قرني سيد 30/01/2013 18:47 -

    مدرسه الشوبك الغربي الاعداديه بنات رقم الجلوس 88314

  44. محمد على عبد الظاهر 30/01/2013 17:43 -

    ارجو النتيجة من فضلكم
    مدرسة الاسماعلية بنين

  45. رحاب محمد عبدالله 30/01/2013 15:50 -

    اريد درجات الترم الاول للشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ورقم الجلوس 140334

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