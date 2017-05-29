نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2017 لجميع الطلاب هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط
مصريات – دمياط – كتبت ريم خالد: تظهر نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي لطلاب الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى اخر العام مدارس محافظة دمياط الحكومية والخاصة والتجريبية.
ولكل الباحثين عن نتائج الثالث الاعدادى بامكانكم معرفتها مجاناً مثل كل عام من مديرية التربية والتعليم بدمياط على رابط الموقع الذي نورده ادناه.
ومبروك مقدماًُ لجميع الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط و لتتمكن من الدخول على صفحة نتيجة االشهادة الاعدادية محافظة دمياط اضغط على الرابط بالاسفل وسوف تظهر لك قائمة باسماء المحافظات.
وذلك بعد ان يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختر منها مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط حيث وبعد ذلك، قم بادخال رقم الجلوس، وستظهر لك نتائج بالاسم حسب التقدير او الدرجات من هذا اللينك: http://www.domyat.gov.eg
ملاحظة بحالة عدم ظهور النتيجة في الوقت الحالي او بحالة لو واجهتك صعوبات يمكن ان تترك تعليقا بطلب المساعدة للحصول على النتيجة بالاسم او رقم الجلوس
عاوز اعرف النتيجه
اريد درجة محمد ربيع محمد زاهر الصف 3 الاعدادي بدمياط بمدرسة الدكتور احمد زويل الان
انا عايزه اعرف نتيجة الروضة كاملة مدرسة الروضة الاعدادية بنات9194
اريد معرفه نتيجتى محافظه دمياط مدرسه العباسيه الاعداديه المشتركه ورقم الجلوس هو 19059.
محمداحمدعرفه خليل عيد مدرسةدمياط التجريبية المطورة الاعدادية المشتركة الصف الاول رقم الجلوس 193
الاسم:ياسمين هشام احمد ابو عبد الله
المحافظه:دمياط
رقم الجلوس:246
انا في مدرسه المنتزه الاعداديه بنات بدمياط ورقم جلوسي 305
انه في مدرسة تفتيش تاني
أنا عايزة نتيجتي محافظة دمياط مدرسه عباس الكيال بى شرمساح
تانى إعدادي رقم الجلوس 54مدرسة
اريد النتيجه بسرعه 2 اعدادي خلود خالد العطوي محافه دمياط مدرسه الشهيد خالد حرز الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 1470
أريد معرفه نتيجتي ورقم جلوسي هو8193
مدرسة المنتزة بدمياط
انا عايز اعرف نتيجة دمياط فارسكور الرحامنة مدرسة الرحامنة اعدادي لبنين