نتائج الشهادة الاعدادية 2017 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

مصريات – دمياط – كتبت ريم خالد: تظهر نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي لطلاب الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى اخر العام مدارس محافظة دمياط الحكومية والخاصة والتجريبية.

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

ولكل الباحثين عن نتائج الثالث الاعدادى بامكانكم معرفتها مجاناً مثل كل عام من مديرية  التربية والتعليم بدمياط على رابط الموقع الذي نورده ادناه.

ومبروك مقدماًُ لجميع الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط و لتتمكن من الدخول على صفحة نتيجة االشهادة الاعدادية محافظة دمياط اضغط على الرابط بالاسفل وسوف تظهر لك قائمة باسماء المحافظات.

وذلك بعد ان يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختر منها مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط حيث وبعد ذلك، قم بادخال رقم الجلوس، وستظهر لك نتائج بالاسم حسب التقدير او الدرجات من هذا اللينك: http://www.domyat.gov.eg

ملاحظة بحالة عدم ظهور النتيجة في الوقت الحالي او بحالة  لو واجهتك صعوبات يمكن ان تترك تعليقا بطلب المساعدة للحصول على النتيجة بالاسم او رقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2017 لجميع الطلاب هنا

29/05/2017 964 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
964 comments
  2. محمد ربيع 04/02/2017 10:30 -

    اريد درجة محمد ربيع محمد زاهر الصف 3 الاعدادي بدمياط بمدرسة الدكتور احمد زويل الان

  3. نورهان عبدالستار عبد الستار السؤالي 02/02/2017 10:05 -

    انا عايزه اعرف نتيجة الروضة كاملة مدرسة الروضة الاعدادية بنات9194

  4. مصطفى محمود عبد الباسط 01/02/2017 12:49 -

    اريد معرفه نتيجتى محافظه دمياط مدرسه العباسيه الاعداديه المشتركه ورقم الجلوس هو 19059.

  5. محمدعيد 25/01/2017 16:09 -

    محمداحمدعرفه خليل عيد مدرسةدمياط التجريبية المطورة الاعدادية المشتركة الصف الاول رقم الجلوس 193

  6. ياسمين هشام احمد ابو عبد الله 21/01/2017 17:22 -

    الاسم:ياسمين هشام احمد ابو عبد الله
    المحافظه:دمياط
    رقم الجلوس:246

  7. مني عبده عبد الرحمن علي خلف 19/01/2017 16:45 -

    انا في مدرسه المنتزه الاعداديه بنات بدمياط ورقم جلوسي 305

  8. ابراهيم محمد الدسوقي جبل 04/08/2016 15:26 -

    انه في مدرسة تفتيش تاني

  9. شيماء محمود بكر شلبى 20/01/2016 14:07 -

    أنا عايزة نتيجتي محافظة دمياط مدرسه عباس الكيال بى شرمساح
    تانى إعدادي رقم الجلوس 54مدرسة

  10. خلود خالد خالد العطوي 19/01/2016 16:37 -

    اريد النتيجه بسرعه 2 اعدادي خلود خالد العطوي محافه دمياط مدرسه الشهيد خالد حرز الاعداديه المشتركه

  11. نورهان السيد ابراهيم وهبه 08/08/2015 16:38 -

    رقم الجلوس 1470

  12. فاتن عاطف عبد السلام 05/06/2015 15:20 -

    أريد معرفه نتيجتي ورقم جلوسي هو8193

  13. هدي هشام حسونة 03/06/2015 21:01 -

    مدرسة المنتزة بدمياط 

  14. أحمد مقبل مندور 03/06/2015 09:25 -

    انا عايز اعرف نتيجة دمياط فارسكور الرحامنة مدرسة الرحامنة اعدادي لبنين

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