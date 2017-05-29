نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

مصريات – دمياط – كتبت ريم خالد: تظهر نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي لطلاب الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى اخر العام مدارس محافظة دمياط الحكومية والخاصة والتجريبية.

ولكل الباحثين عن نتائج الثالث الاعدادى بامكانكم معرفتها مجاناً مثل كل عام من مديرية التربية والتعليم بدمياط على رابط الموقع الذي نورده ادناه.

ومبروك مقدماًُ لجميع الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط و لتتمكن من الدخول على صفحة نتيجة االشهادة الاعدادية محافظة دمياط اضغط على الرابط بالاسفل وسوف تظهر لك قائمة باسماء المحافظات.

وذلك بعد ان يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختر منها مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط حيث وبعد ذلك، قم بادخال رقم الجلوس، وستظهر لك نتائج بالاسم حسب التقدير او الدرجات من هذا اللينك: http://www.domyat.gov.eg

ملاحظة بحالة عدم ظهور النتيجة في الوقت الحالي او بحالة لو واجهتك صعوبات يمكن ان تترك تعليقا بطلب المساعدة للحصول على النتيجة بالاسم او رقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2017 لجميع الطلاب هنا