نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مرسى مطروح الصف الثالث 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح
مصريات – مطروح – كتبت منة حسب الله: قد لا تعتبر مرسى مطروح من المحافظات النائية، رغم بعدها الجغرافي عن العاصمة ومركز القاهرة الكبرى، وذلك قياساً بمستوى التعليم عموماً، ومرحلة التعليم الاساسي خصوصاً، وعلى مستوى الجمهورية.
ولا تتخلف ايضاً عن غيرها من المحافظات والمديريات التعليمية بعدد المتفوقين ومتوسط نسبة النجاح، بل على العكس هناك عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين يحصلون على الدرجات التامة بالامتحانات سواء للشهادة الابتدائية الصف السادس او الشهادة الاعدادية الصف الثالث.
واخيراً وبعد طول انتظار صدرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى لطلاب محافظة مطروح للفصل الثانى اخر العام الدراسي، حيث سيقوم السيد المحافظ صباح اليوم، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الى جانب عدد من العاملين في ادارة الامتحانات التابعة الى مديرية التربية والتعليم بمطروح باعتماد النتيجة الاعدادية لجميع الادارات التعليمية في محافظة مرسى مطروح.
وسيمكن الان معرفة نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية للعام 2017 بمطروح وذلك بعد ان يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية محافظة مرسى مطروح التعليمية.
وللاستعلام عن نتائج تلاميذ الصف الثالث الاعدادى بمرسى مطروح برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حال توفرها اضغط على هذا الرابط: http://mersa.matrouh.gov.eg
اريد نتيجة الصف الاول اعدادي
مدرسة وادي ماجد محافظة مرسى مطروح
الاسم . سيف رمضان ابو سيف
رقم الجلوس ١١٧
الاسم رحمة وائل محمد ناجى اريد النتيحة الاعدادية بنات بمطروح رقم الجلوس82
نتيجة الشهاده الاعدادى لمرسى مطروح
النتيجة لس ما ظهرتشى والااية رقم الجلوس 49477
عايز اعرف نتيجة الملاحق الشهادة الاعدادية الاسم مني نصيف رقم الجلوس 442 مدرسة عقبة ابن نافع محافظة مطروح مركز الحمام
مبروك النجاح
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسي مطروح مدرسة محمد متولي الشعراوي الاسم جمال عبدالله جمعه حماد رقم الجلوس 827
عبدالله خالد مهيدى عوض موس مدرسة مكارم الاخلاق بمرسى مطروح
اريد نتيجه الصف الثالث الاعداي رقم جلوس 710
اريد نتيجه الصف الثالث الاعداي رقم جولوس 710
نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه بمحافظة الاسكندريه رقم الجلوس ٤٩١٥٦
شادي سعيد عوض
ادارة فوكا
مدرسه فوكا ااعداديه بنين
رقم الجلوس راح منه
انا عاوز شهاده عزة عبد الكريم محمد رقم الجلوس 117
بمدينه الحمام مدرسة خديجه بنت خويلد بنات
نتيجة الشهادة الاعداديه مديريه سيوة رقم جلوس5579
الشهاده الاعداديه محافظه مطروح
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية
محافظة:مرسى مطروح
الاسم :عبدالرحمن احمد محمد
المدرسة:كيلو 7 الاعدادية بنين
رقم الجلوس:2484