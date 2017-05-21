نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 كفر الشيخ

مصريات – كتبت منى محفوظ: اعطى السيد المحافظ توجيهاته الى سائر الادارات التعليمية، من اجل الاسراع في توزيع نتائج الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى لجميع مدارس محافظة كفر الشيخ حتى يتم اخلاء اللجان، ويقوم المدرسين بعد تصحيح نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة الصف الثالث الاعدادي اخر العام وظهورها، بالتفرغ للمراقبة ولجان الثانوي.

هذا ويستطيع الطلبة مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ بدون الذهاب الى المدرسة من موقع وزارة التربية والتعليم مديرية كفر الشيخ المبين بالاسفل او وضع الاسم الكامل والادارة التابع لها او المنطقة لتعرف نتيجة اعدادية كفر الشيخ بالاسم او رقم الجلوس.

هذا وابدى طلاب الاعدادية استيائهم بسبب تاخر اعلان نتيجة الاعدادية عن باقي المحافظات، ورغم اعتماد محافظ كفر الشيخ للنتيجة الا انها لم تظهر حتى لحظة كتابة الخبر على اي موقع للانترنت بما فيه موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الذي يفترض ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية فيه.

تحديث اليوم رابط نتائج الامتحانات الاعدادية 2017 في محافظة كفر الشيخ:

عند صدور النتيجة تستطيع مشاهدتها من هنا: http://kfsedu.gov.eg

الرجاء الانتباه بانه يمكنك تخطي صفحة الاعلانات التي يمكن ان تنبثق لك بالضغط على زر التخطي على اليمين في الاعلى.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ نتائج الترم الثانى