نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ نتائج الترم الثانى

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 كفر الشيخ
مصريات – كتبت منى محفوظ: اعطى السيد المحافظ توجيهاته الى سائر الادارات التعليمية، من اجل الاسراع في توزيع نتائج الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى لجميع مدارس محافظة كفر الشيخ حتى يتم اخلاء اللجان، ويقوم المدرسين بعد تصحيح نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة الصف الثالث الاعدادي اخر العام وظهورها، بالتفرغ للمراقبة ولجان الثانوي.
هذا ويستطيع الطلبة مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ بدون الذهاب الى المدرسة من موقع وزارة التربية والتعليم مديرية كفر الشيخ المبين بالاسفل او وضع الاسم الكامل والادارة التابع لها او المنطقة لتعرف نتيجة اعدادية كفر الشيخ بالاسم او رقم الجلوس.
هذا وابدى طلاب الاعدادية استيائهم بسبب تاخر اعلان نتيجة الاعدادية عن باقي المحافظات، ورغم اعتماد محافظ كفر الشيخ للنتيجة الا انها لم تظهر حتى لحظة كتابة الخبر على اي موقع للانترنت بما فيه موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الذي يفترض ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية فيه.
تحديث اليوم رابط نتائج الامتحانات الاعدادية 2017 في محافظة كفر الشيخ:
عند صدور النتيجة تستطيع مشاهدتها من هنا: http://kfsedu.gov.eg
الرجاء الانتباه بانه يمكنك تخطي صفحة الاعلانات التي يمكن ان تنبثق لك بالضغط على زر التخطي على اليمين في الاعلى.
النتيجة
انا ا/ظاظا عبدالعظيم من كفر الشيخ عاوز اعرف نتيجة الاعداديه الشهادة 2015
عبدالمقصود محمد فوزى عبدالفتاح
رقم الجلوس
2521
محافظة كفرالشيخ
مدينة سيدى سالم
رقم الجلوس 35593مدرسه بيلا الاعداديه المشتركه
انا من محافظة كفر الشيخ مدرسة الاعدادية بنين رقم الجلوس 33490 عاوز اعرف النتيجة
رقم الجلوس 14114 مدرسة ابطو الاعدادية لو سمحتو عيزة اعرف النتيجة
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث كفرالشيخ2015
مدرسة ابو زاهر الاعدادية المشتركة
انا عايزه النتيجه انا من بلطيم مدرسه سيدى فتح الاعداديه ورقم الجلوس 44287 واسمى منى رامى العسقول
غادة على محمد شتا
(محافظة كفر الشيخ ) 29859
السلام عليكم نتيجه الشهادة الاعداديه الترم الثاني 2015 رقم جلوس ٣٩٣٥ مدرسه دفريه الاعداديه
اريد النتيجة النتيجة ل ((نورهان محمد حبشى)) رقم الجلوس 22684 مدرسة البستاوى
ادارة سيدى سالم بكفر الشيخ
أنا محمد نصر محمد حسن قنديل رقم جلوسى 919 مدرسة الشهيد حمدى بكفر الشيخ لوسمحتوا عايز أعرف نتيجة أخر العام
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية2015 الترم الثانى
محافظة كفر الشيخ. مركز بيلا. نتيجة الصف الثالث الاعدادى.رقم الجلوس.38169
أريد النتيجه رقم الجلوس 8343