نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 كفر الشيخ

مصريات – كتبت منى محفوظ: اعطى السيد المحافظ توجيهاته الى سائر الادارات التعليمية، من اجل الاسراع في توزيع نتائج الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى لجميع مدارس محافظة كفر الشيخ حتى يتم اخلاء اللجان، ويقوم المدرسين بعد تصحيح نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة الصف الثالث الاعدادي اخر العام وظهورها، بالتفرغ للمراقبة ولجان الثانوي.

هذا ويستطيع الطلبة مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ بدون الذهاب الى المدرسة من موقع وزارة التربية والتعليم مديرية كفر الشيخ المبين بالاسفل او وضع الاسم الكامل والادارة التابع لها او المنطقة لتعرف نتيجة اعدادية كفر الشيخ بالاسم او رقم الجلوس.

هذا وابدى طلاب الاعدادية استيائهم بسبب تاخر اعلان نتيجة الاعدادية عن باقي المحافظات، ورغم اعتماد محافظ كفر الشيخ للنتيجة الا انها لم تظهر حتى لحظة كتابة الخبر على اي موقع للانترنت بما فيه موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الذي يفترض ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية فيه.

تحديث اليوم رابط نتائج الامتحانات الاعدادية 2017 في محافظة كفر الشيخ:

عند صدور النتيجة تستطيع مشاهدتها من هنا: http://kfsedu.gov.eg

الرجاء الانتباه بانه يمكنك تخطي صفحة الاعلانات التي يمكن ان تنبثق لك بالضغط على زر التخطي على اليمين في الاعلى.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بكفر الشيخ نتائج الترم الثانى

21/05/2017 366 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
366 comments
  2. ظاظا عبدالعظيم 02/06/2015 23:32 -

    انا ا/ظاظا عبدالعظيم من كفر الشيخ عاوز اعرف نتيجة الاعداديه الشهادة 2015

  3. عبدالمقصود محمد فوزى عبدالفتاح 02/06/2015 17:55 -

    عبدالمقصود محمد فوزى عبدالفتاح 
    رقم الجلوس
    2521
    محافظة كفرالشيخ
    مدينة سيدى سالم 

  4. محمدالمعداوي محمد الجندي 02/06/2015 14:44 -

    رقم الجلوس 35593مدرسه بيلا الاعداديه المشتركه

  5. محمد عبد الحميد البيلى عبد الحميد احمد حسن 01/06/2015 16:25 -

    انا من محافظة كفر الشيخ مدرسة الاعدادية بنين رقم الجلوس 33490 عاوز اعرف النتيجة

  6. رانيا محمد عيد الخباز 01/06/2015 16:02 -

    رقم الجلوس 14114 مدرسة ابطو الاعدادية لو سمحتو عيزة اعرف النتيجة

  7. صلاح سعد ابو سليمان 01/06/2015 15:25 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث كفرالشيخ2015

  8. شرين سمير عبد القوى 01/06/2015 14:41 -

    مدرسة ابو زاهر الاعدادية المشتركة 

  9. منى رامى العسقول 01/06/2015 13:08 -

    انا عايزه النتيجه انا من بلطيم مدرسه سيدى فتح الاعداديه ورقم الجلوس 44287 واسمى منى رامى العسقول

  10. غادة على محمد شتا 01/06/2015 12:48 -

    غادة على محمد شتا

    (محافظة كفر الشيخ ) 29859

  11. فايزه رمضان محمد بسط ويسئ 31/05/2015 14:13 -

    السلام عليكم نتيجه الشهادة الاعداديه الترم الثاني 2015 رقم جلوس ٣٩٣٥ مدرسه دفريه الاعداديه 

  12. محمد سعيداحمد عبدالعزيز 30/05/2015 15:31 -

    اريد النتيجة النتيجة ل ((نورهان محمد حبشى)) رقم الجلوس 22684 مدرسة البستاوى
    ادارة سيدى سالم بكفر الشيخ

  13. محمد نصر محمد حسن قنديل 29/05/2015 23:24 -

    أنا محمد نصر محمد حسن قنديل                                                                      رقم جلوسى  919                                                                                        مدرسة الشهيد حمدى بكفر الشيخ                                                                 لوسمحتوا عايز أعرف نتيجة أخر العام 

  14. 38564 29/05/2015 13:58 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية2015 الترم الثانى

  15. اسلام فتحى عبد الغفار 04/02/2015 21:52 -

     محافظة كفر الشيخ. مركز بيلا. نتيجة الصف الثالث الاعدادى.رقم الجلوس.38169

  16. عبده الوهاب معتز المالحى 03/02/2015 23:30 -

    أريد النتيجه رقم الجلوس 8343

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