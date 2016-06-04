نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسيوط 2017 برقم الجلوس وبالاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسيوط

اسيوط – كتبت رجاء منتصر:

ادى طلاب شهادة المرحلة الاعدادية في جميع مدارس اسيوط الامتحانات وذلك بوقت مقارب لمواعيد الامتحانات في بقية انحاء الجمهورية، بناء على الجدول المقترح من وزارة التربية والتعليم والذي اصدرته مديرية التربية والتعليم باسيوط وحتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم باسرع وقت للتقدم من بعدها الى تنسيق الشهادة الاعدادية ودخول الثانوية العامة او الثانوية الصناعية الفنية.

وكان السيد المحافظ قد قام بالاطلاع على التقارير الخاصة حول نتائج الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط والتي تبين نسب النجاح آخر العام 2017.

وذلك بعد ان انهت لجان تصحيح نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى باسيوط اعمالها واستكملت تحديد التقدير والدرجات كي يتم نشر نتيجة اعدادية اسيوط خلال اليومين القادمين.

هذا ويتم اعلان اسماء اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط بنين وبنات وسوف يخصص يوم لطلبة مدن ديروط ابو تيج ، الغنايم ، الفتح ، ساحل سليم ، ابنوب ، القوصية ، منفلوط ، البداري ، صدفا المتفوقين لتكريمهم وذلك بمناسبة انتهاء اخر العام الدراسي الترم الثاني.

تحديث الترم الثانى نتيجة الشهادة الاعدادية في اسيوط 2017

لمشاهدة نتائج الاعدادية بمحافظة اسيوط 2017 الترم الثانى آخر العام الدراسي مباشرة بعد التصديق عليها من مديرية التربية والتعليم او موقع وزارة التربية والتعليم فور توفرها الان اضغط هنا>>> http://exam.assiut.gov.eg

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