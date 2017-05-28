نتائج الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت هدى مدحت: يتم اليوم اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية بالقليوبية وذلك بجميع المدارس التابعة للادارات التعليمية في : قليوب ، بنها ، شبرا الخيمة ، القناطر الخيرية ، كفر شكر ، وغيرها.

نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2017 موقع مديرية التربية والتعليم

وبعد اعلان درجات نتائج امتحانات الثالث الاعدادى 2017، والانتهاء منها في مديرية التربية والتعليم سيقوم السيد محافظ القليوبية بتكريم الاوائل والذين قمنا بنشر اسمائهم في وقت سابق صباح اليوم.

ويمكن الاطلاع عليهم ومشاهدة الاوائل بالاسم والمدرسة والادارة التعليمية بالضغط هنا >> نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية لطلاب الصف الثالث ومنحهم هداية خاصة تقديرا لتفوقهم.

هذا وتم وضع نتيجة الصف الثالث الاعدادى على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نظراً لعدم عرضها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نظرا لتعطل  حتى هذه اللحظة.

تحديث نتائج الاعدادية في محافظة القليوبية الترم الثانى 2017:

ولمشاهدة نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2017 بعد صدورها اضغط على هذا اللينك المختصر لموقع نتائج وزارة التربية والتعليم ثم اختر محافظة القليوبية من القائمة المسندلة في الاعلى وادخل رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه: http://qalubiaedu.org

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية 2017 مديرية التربية والتعليم

28/05/2017 1292 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
1292 comments
  1. أيات حسن مأمون 04/02/2017 07:45 -

    نتيجة ثانية أعدادى 2017 رقم جلوسى 567 بمدرسة طلعت حرب بنات ببهتيم

  2. كيرلس صالح صلاح شفيق 03/02/2017 20:18 -

    كيرلس صالح صلاح شفيق
    مدرسه الشهيد عبد المنعم رياض اداره غرب
    شبرا الخيمه … رقم الجلوس : 38650

  3. محمود علي 03/02/2017 17:16 -

    عايز الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه بعد اذنكم اللي يعرفوا يقولي اللينك بتاعها و ده رقم الجلوس 70835

  4. محمد سيد خلف علي محمد المصري 03/02/2017 15:57 -

    انا عايز النتيجه بتاعتي رقم الجلوس 12990
    مدرسه سالم سلامه نصر

  5. ميار محمد ابراهيم 16/06/2016 08:13 -

    مطلوب نتيجة الاعدادي بمدرسة الرواد ببنها رقم الجلوس 202

  6. ميار محمد ابراهيم 16/06/2016 08:11 -

    انا عايزة نتيجوة الاعدادية بمدرسة الرواد ببنها 2016

  8. امانى 02/06/2016 14:35 -

    عاوزة نتيجة الاعدادية ادارة شبرة شرق رقم جلوس52782

  9. مصطفى جبريل 09/02/2016 00:28 -

    عايز اعرف النتيجة بتاعتى رقم جلوسى 43502 منطى الاعدادى بنين

  10. روان السيد محمود سعد الجوهري 07/02/2016 22:36 -

    انا عاوزه النتيجه بتاعتي رقم الجلوس 53333 ومدرسه بهتيم الاعداديه بنات شرق شبرا الخيمه 

  11. احمد محمد احمد مصطفي 31/01/2016 15:19 -

    عايز نتيجة الثالث الاعدادي في شوبرا الخيمة في مدرسة الدلتا للصلب برقم الجلوس 48220

  12. حسن عبد اللة عواد باطة 20/06/2015 17:05 -

    انا فى مدرسه الاملا ح القليوبيه با كفر طحا

  13. احمد عبد العزيز عبد الموجود 13/06/2015 23:29 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى 

  14. السيد ياسر السيد احمد منصور 13/06/2015 12:39 -

    عايز نتيجتى ارجوكوا

  15. ايمان عبدالرحيم فتحى 12/06/2015 02:03 -

    رقم الجلوس ٣٩٠١٨ عمارابن ياسر شبراالخيمه

  16. يوسف احمد جابر علي 10/06/2015 00:05 -

    اريد معرفة الشهادة الاعدادية القليوبية ادارة شرق شبرا
    رقم الجلوس 44485

  17. منه الله ياسر صالح محمد صالخ 06/06/2015 15:25 -

    نتيجه امتحان الاعداديه بنات مدرسه منطى الاعداديه بنات رقم جلوس 39894

  18. محمد ياسر محمد 05/06/2015 14:19 -

    عايز شهادة الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 42792

  19. فضل سعيد فضل 05/06/2015 13:41 -

    محافظة القليوبيه
    ادراد الخناكه
    مدراسة المنشيه الجبل الاصفر الاعدادية المشتركة
    65263

  20. هدير إيهاب محمد حسين 04/06/2015 02:33 -

    أريد نتيجة الصف الثالث الإعدادى القليوبية رقم الجلوس 60283 اوريد المعرفة 

  21. نورهان صلاح 04/06/2015 02:04 -

    الاسم/ نورهان صلاح محمود الدسوقي/ رقم جلوس/47200 مدرسه هدي شعراوي الاعداديه بنات 2015

  22. حكمت سعيد شاكر ابراهيم 04/06/2015 01:25 -

    عاوز النتيجه الشهاده الاعداديه محافظة القليوبية شبرا الخيمة غرب رقم الجلوس 38534شبرا 

  23. احمدمحمود احمد ابراهيم 03/06/2015 22:39 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بمحافظه القليوبيه رقم الجلوس 7874

  24. مصطفى جمال مصطفى 03/06/2015 21:09 -

    نتيجة تالتة اعداى بقها التعليمية مدرسة خلوة سنهيرة

  25. اسلام ممدوح حنفى محمود 03/06/2015 20:44 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بمحافظه القليوبيه رقم الجلوس41861

  26. ايرني 03/06/2015 20:44 -

    من فضلك النتيجه الاعداديه شبراالخيمه

  27. وليد احمد عبد العزيز 03/06/2015 20:25 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس
    54020

  28. eslam hossam 03/06/2015 19:07 -

    إسلام أحمد السيد علي نصر الصف الثالث الاعدادى المهني بالقليوبية ممكن النتيجة

  29. محمد صبحى منصور 03/06/2015 18:49 -

    نتجة الصف الثالث الاعدادى 2015

  30. دينا محمد جمعة 03/06/2015 17:41 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي

  31. ياسر هانى الديب محمد الرفاعى 03/06/2015 17:27 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه القليوبيه

  32. ياسر هانى الديب محمد الرفاعى 03/06/2015 17:25 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه

  33. شروق سعد فتحى على 03/06/2015 16:44 -

    انا عاوزة النتيجة بتعتى رقم الجلوس 2710

  34. محمد احمد 03/06/2015 16:41 -

    اول ما ينزل الموقع ابعتوهولى بعد ازنكو على الاكونت الى انا كتبتو 

  35. ahmed 03/06/2015 16:17 -

    مطلوب نتيجه الاعداديه مدرسه 15مايو اداره شرق شبرا الخيمه 

  36. محمد رضا عبد الصادق 03/06/2015 14:00 -

    انا عايز الشهادة بسرعه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبيه رقم الجلوس50521 

  37. محمد ماهر محمد صبحي حواش 03/06/2015 00:04 -

    نتيجة الاعداديه محافظة القليوبيه ورقم الجلوس 10192

  38. منار عثمان شعبان 02/06/2015 22:24 -

    انا في الصف الثالث الاعدادي رقم جلوسي 38797

  39. منار هانى محمد الحسينى احمد سلامه 02/06/2015 19:28 -

    الشهاده هتطلع امته ورقم جلوسى 51844والمحافظة اسمها محافظة القليوبية

  40. رمضان هانى رمضان 02/06/2015 16:06 -

    ممكن نعرف معاد اظهار النتيجه من اى مسؤال موجود بالادارة التعليميه لمحافظه القليوبيه 

  41. ياسمين زين حسين فرجانى 02/06/2015 15:50 -

    رقم الجلوس 38995 _ محافظه القليوبيه _ 3 اعدادى 

  42. هاجر محمد عبد الحميد 02/06/2015 15:42 -

    اريد نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة القليوبيه رقم الجلوس 49696

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