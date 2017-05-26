نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية آخر العام 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية

مصريات – الاسكندرية – كتبت لقاء احمد: اعلنت اليوم نتائج امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية بالاسكندرية، حيث انهى قطاع الامتحانات بمديرية التربية والتعليم وبوقت قياسي اعمال تصحيح اوراق الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي 2017.

واصبح من الممكن الآن مشاهدتها على الانترنت من خلال الرابط الموجود في نهاية الخبر، وبهذا تكون محافظة الاسكندرية هي ثاني محافظة بعد القاهرة، تقوم باتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثاني لطلابها، وذلك بعد ان قام المحافظ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى للادارات التعليمية التابعة لمحافظة الاسكندرية للعام الدراسي 2016- 2017 اليوم.

وظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس مع التقدير والدرجات على الانترنت وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية الرسمي، وتجدونه ادناه ويتمكن الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2017 من الاستعداد لدخول مرحلة الثانوية العامة او الثانوية الفنية وذلك حسب نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية بالاسكندرية الي سيجري لاحقاً.

تحديث الترم الثانى: نتائج الاعدادية بالاسكندرية اخر العام الدراسي 2017



لمعرفة نتيجة اعدادية الاسكندرية 2017 الان اضغط على هذا الرابط: www.alex-edu.com

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