نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية آخر العام 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية
مصريات – الاسكندرية – كتبت لقاء احمد: اعلنت اليوم نتائج امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية بالاسكندرية، حيث انهى قطاع الامتحانات بمديرية التربية والتعليم وبوقت قياسي اعمال تصحيح اوراق الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي 2017.
واصبح من الممكن الآن مشاهدتها على الانترنت من خلال الرابط الموجود في نهاية الخبر، وبهذا تكون محافظة الاسكندرية هي ثاني محافظة بعد القاهرة، تقوم باتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثاني لطلابها، وذلك بعد ان قام المحافظ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى للادارات التعليمية التابعة لمحافظة الاسكندرية للعام الدراسي 2016- 2017 اليوم.
وظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس مع التقدير والدرجات على الانترنت وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية الرسمي، وتجدونه ادناه ويتمكن الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2017 من الاستعداد لدخول مرحلة الثانوية العامة او الثانوية الفنية وذلك حسب نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية بالاسكندرية الي سيجري لاحقاً.
تحديث الترم الثانى: نتائج الاعدادية بالاسكندرية اخر العام الدراسي 2017
لمعرفة نتيجة اعدادية الاسكندرية 2017 الان اضغط على هذا الرابط: www.alex-edu.com
ملاحظة : اذا فتحت لك صفحة تحتوي على اعلانات يمكنك تجاوزها بالضغط على الزر الاصفر باعلى الصفحة، ومن ثم قم بادخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص.
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية ادارة المنتزة مدرسة جميلة بوحريد ص ع بنين ورقم الجلوس=119918
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية ادارة المنتزة مدرسة جميلة بوحريد ص ع بنين
عوز اعرف النتيجة الاعدادية الاسكندرية مدرسة محمود صديق رقم الجلوس 114833 ارجو الرض
رقم الجلوس 519670
اناعايزة نتيجه دبلوم
رقم الجلوس 34839
انا عايزه اعرف التنسيق من كام
علي سعيد 15114 ناجح مبرروك215.5
أريد نتيجه مدرسه أجيال الغد الاسكندريه اداره العجمى التعليميه رقم الجلوس 90644
شهاده الاعداديه رقم الجلوس 15619
محتاج اعرف نيجه الشهاده الاعداديه رقم جلوسي 125907
الاسم مصطفى محمد مصطفى
مدرسه الرشيد الخاصه
رقم الجلوس 99639