نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالاسكندرية

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية

مصريات – الاسكندرية – كتبت لقاء احمد: اعلنت اليوم نتائج امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية بالاسكندرية، حيث انهى قطاع الامتحانات بمديرية التربية والتعليم وبوقت قياسي اعمال تصحيح اوراق الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي 2017.

نتائج الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الاسكندرية برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية بالاسم

واصبح من الممكن الآن مشاهدتها على الانترنت من خلال الرابط الموجود في نهاية الخبر، وبهذا تكون محافظة الاسكندرية هي ثاني محافظة بعد القاهرة، تقوم باتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثاني لطلابها، وذلك بعد ان قام المحافظ باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى للادارات التعليمية التابعة لمحافظة الاسكندرية للعام الدراسي 2016- 2017 اليوم.

وظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس مع التقدير والدرجات على الانترنت وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية الرسمي، وتجدونه ادناه ويتمكن الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2017 من الاستعداد لدخول مرحلة الثانوية العامة او الثانوية الفنية وذلك حسب نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية بالاسكندرية الي سيجري لاحقاً.

تحديث الترم الثانى: نتائج الاعدادية بالاسكندرية اخر العام الدراسي 2017

لمعرفة نتيجة اعدادية الاسكندرية 2017 الان اضغط على هذا الرابط: www.alex-edu.com
ملاحظة : اذا فتحت لك صفحة تحتوي على اعلانات يمكنك تجاوزها بالضغط على الزر الاصفر باعلى الصفحة، ومن ثم قم بادخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاسكندرية آخر العام 2017

26/05/2017 762 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
762 comments
  1. عمرو خميس حسين محمود 01/02/2016 14:16 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية ادارة المنتزة مدرسة جميلة بوحريد ص ع بنين ورقم الجلوس=119918

  2. عمرو خميس حسين محمود 01/02/2016 14:13 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية ادارة المنتزة مدرسة جميلة بوحريد ص ع بنين

  3. يوسف خميس محمد عليان 31/01/2016 02:36 -

    عوز اعرف النتيجة الاعدادية الاسكندرية مدرسة محمود صديق رقم الجلوس 114833 ارجو الرض 

  4. صباح سيد احمد عبدالله 01/07/2015 18:43 -

    رقم الجلوس 519670

  5. صباح سيد احمد عبدالله 01/07/2015 18:42 -

    اناعايزة نتيجه دبلوم 

  7. رودى 04/06/2015 16:32 -

    انا عايزه اعرف التنسيق من كام 

  8. ننت ايث 28/05/2015 01:55 -

    علي سعيد 15114          ناجح مبرروك215.5

  9. امنيه عمر محمد يوسف 28/05/2015 00:22 -

    أريد نتيجه مدرسه أجيال الغد الاسكندريه اداره العجمى التعليميه رقم الجلوس 90644

  10. محمد عبدالجليل امرالله 27/05/2015 21:07 -

    شهاده الاعداديه رقم الجلوس 15619

  11. وليد محمد عبد المنعم 27/05/2015 18:18 -

    محتاج اعرف نيجه الشهاده الاعداديه رقم جلوسي 125907

  12. مصطفى محمد 27/05/2015 16:44 -

    الاسم مصطفى محمد مصطفى 
    مدرسه الرشيد الخاصه
    رقم الجلوس 99639

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