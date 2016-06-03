نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا

مصريات – المنيا – كتبت صابرين عوض:

استحوذت الطالبات على المراكز الأولى حسب نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية 2017 بمحافظة المنيا.

حيث جائت نسبة النجاح في مدارس الفتيات بالمنيا اعلى من النتيجة الخاصة بالبنين..

بلغت نسبة النجاح في نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الثانى التي اعتمدها السيد المحافظ 1.77%.

واحتلت إدارة المنيا التعليمية المركز الأول في نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 5.83% تليها بني مزار ثم مطاي

لمشاهدة نتيجة اعدادية المنيا برقم الجلوس فور نشرها على موقع المحافظة اليوم لاي من الادارات التعلمية ابو قرقاص، دير مواس، مغاغة ، مركز سمالوط، بني مزار، العدوة، مطاي، مركز ملوى، اضغط على هذا الرابط: www.minia.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا 2017 برقم الجلوس