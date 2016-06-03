نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا 2017 برقم الجلوس

مصريات – المنيا – كتبت صابرين عوض:

استحوذت الطالبات على المراكز الأولى حسب نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية 2017 بمحافظة المنيا.

حيث جائت نسبة النجاح في مدارس الفتيات بالمنيا اعلى من النتيجة الخاصة بالبنين..

بلغت نسبة النجاح في نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الثانى التي اعتمدها السيد المحافظ 1.77%.

واحتلت إدارة المنيا التعليمية المركز الأول في نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 5.83% تليها بني مزار ثم مطاي

لمشاهدة نتيجة اعدادية المنيا برقم الجلوس فور نشرها على موقع المحافظة اليوم لاي من الادارات التعلمية ابو قرقاص، دير مواس، مغاغة ، مركز سمالوط، بني مزار، العدوة، مطاي، مركز ملوى، اضغط على هذا الرابط: www.minia.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا 2017 برقم الجلوس

03/06/2016 962 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
962 comments
  1. عزت مصطفى احمد 01/06/2017 01:33 -

    ممكن اعرف النتيجة على رقم الجلوس 18955

  2. محمود ممدوح نادي 31/05/2017 01:57 -

    ممكن النتيجه رقم الجلوس10195

  3. ابراهيم سامى ابراهيم 30/05/2017 20:39 -

    ممكن النتيجه لو سمحت .. نادره عبدالكريم فاروق … رقم الجلوس 61959

  4. Mahmoud Amer 25/05/2017 14:56 -

    ممكن النتيجة لو سمحتم
    الاسم:محمود عامر جابر احمد
    رقم الجلوس:12224

  5. احمد صلاح محمدابواليزيد 23/05/2017 23:27 -

    ممكن النتيجه /رقم الجلوس/٥٢٣٢٢

  6. الروش 15/05/2017 16:09 -

    مصطفى محمد جالال عاوز النتيجة ورقم الجلوس 33616

  7. ميلادامشيل عبدالمسيح عياد 02/02/2017 15:21 -

    ممكن النتيجه لو سمحتم رقم الجلوس34956

  8. محمد مدين حنفي 31/01/2017 12:37 -

    اريد نتبجة 3 اعدادي رقم الجلوس(2571)

  9. احمد يحي محمد عبد الحكيم 29/01/2017 20:46 -

    ممكن اعرف النتيجه لرقم جلوس 63248 مركذ المنيا بمدرسه العوام الاعداديه

  10. ana medo 13/08/2016 18:18 -

    ممكن ننيجه حسين محمد رياض عطا مدرسه بني حماد الاعداديه رقم الجلوس 17759

  11. حازم شعبان محمد 22/06/2016 14:01 -

    ممكن نتيجه الصف السادس الازهري بلمنيا 55801 رقم الجلوس

  12. عبدالرحمن زين عبدالر حمن محمد 20/06/2016 00:06 -

    محافظ المنيا المركز مغاغة نفسه عرف نتيجة التالت الإعدادي
    رقم جلوس 9101

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