نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة القاهرة

مصريات – القاهرة – كتبت الهام عدلي: فوجئ طلاب الشهادة الاعدادية الذين كانوا بانتظار ظهور نتائجهم الخاصة بامتحانات اخر العام الدراسي على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، بانه جرى تأجيلها لمدة 48 ساعة، نظراً لمنح الاولوية بعرضها لشركات الاتصال على رقم مدفوع، وسمح اليوم فقط بنشرها على الموقع المخصص لعرض النتيجة، وهو بوابة القاهرة التعليمية الموضح رابطه في اخر الخبر.

وكان السيد محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2017، منذ يومين للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، واظهرت النتائج تقارب مع نتيجة العام الماضي بالنسبة لعدد الطلاب الناجحين في الدور الاول، كما تم تحديد جدول مواعيد امتحانات الدور الثانى في اوائل شهر يونيو المقبل.

وبعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة القاهرة الترم الثانى مباشرة والتي تظهر على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم المبين ادناه ، سيتمكن الطلاب من التقدم للقبول في تنسيق الشهادة الاعدادية للقبول في الثانوية العامة او الثانوية المهنية الفنية بما فيها الدبلومات الصناعية ، او التجارية او الزراعية او الفندقية.



ويستطيع الطلاب الآن رؤية نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس محافظة القاهرة برقم الجلوس ويظهر بعدها بالاسم وذلك من خلال هذا الرابط: http://www.cairogovresults.com

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في محافظة القاهرة الآن