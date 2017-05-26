نتيجة الصف الثالث الاعدادى في محافظة القاهرة 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة القاهرة

مصريات – القاهرة – كتبت الهام عدلي: فوجئ طلاب الشهادة الاعدادية الذين كانوا بانتظار ظهور نتائجهم الخاصة بامتحانات اخر العام الدراسي على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، بانه جرى تأجيلها لمدة 48 ساعة، نظراً لمنح الاولوية بعرضها لشركات الاتصال على رقم  مدفوع، وسمح اليوم فقط بنشرها على الموقع المخصص لعرض النتيجة، وهو بوابة القاهرة التعليمية الموضح رابطه في اخر الخبر.

نتائج الصف الثالث الاعدادى في القاهرة 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة 2017-2018

وكان السيد محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2017، منذ يومين للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، واظهرت النتائج تقارب مع نتيجة العام الماضي بالنسبة لعدد الطلاب الناجحين في الدور الاول، كما تم تحديد جدول مواعيد امتحانات الدور الثانى في اوائل شهر يونيو المقبل.

وبعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة القاهرة الترم الثانى مباشرة والتي تظهر على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم المبين ادناه ، سيتمكن الطلاب من التقدم للقبول في تنسيق الشهادة الاعدادية للقبول في الثانوية العامة او الثانوية المهنية الفنية بما فيها الدبلومات الصناعية ، او التجارية او الزراعية او الفندقية.

ويستطيع الطلاب الآن رؤية نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس محافظة القاهرة برقم الجلوس ويظهر بعدها بالاسم وذلك من خلال هذا الرابط: http://www.cairogovresults.com

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في محافظة القاهرة الآن

26/05/2017 1562 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
1562 comments
  2. احمد محمد علي احمد 30/05/2017 01:06 -

    نتائج الصف الثالث الاعدادي

  3. يوسف مجدي عبد الحي احمد مصطفي 29/05/2017 15:57 -

    عاوز اعرف النتيجه بتاعتي بأسم يوسف مجدي عبد الحي احمد مصطفي مدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بحلوان

  4. سوسن شلش 27/05/2017 15:51 -

    ربنا الموفق الاسم منار احمد محمد حسين
    رقم الجلوس 305809

  5. احمد صبحى احمد السيد 26/05/2017 07:11 -

    احمد صبحى احمد السيد رقم الجلوس 309013

  6. عمرو بركات 30/01/2017 13:35 -

    عاوز اعرف النتيجه بتاعتى
    للصف الثالث الاعدادى
    الترم الاول
    2017

  7. sohib 06/08/2016 16:02 -

    عاوزه اعرف النتيجه بتاعتي دلوقتي

  8. عبدالله محمود قطب محمد 29/01/2016 08:45 -

    عبدالله محمود قطب محمد اريد النتيجة للصف الثالث الاعدادى ورقم الجلوس 137310

  9. احمد محمد السيد 04/06/2015 00:03 -

    عايز اعرف نتيجتي برقم الجلوس 31452

  10. دعاء شعبان حسين 02/06/2015 12:19 -

    انا عيزه اعرف نتيجة بتعتي رقم جلوسي 7301

  11. جمال محمد جيمى 01/06/2015 13:11 -

    نتيجة الصف الثانى الاعدادى رقم الجلوس1075 الاسم امنية ايهاب محمد عبد البديع مدرسة الحرية بنات منطقة السلام بالنهضة

  12. جمال محمد جيمى 01/06/2015 12:59 -

    نتيجة رقم الجلوس1075 الاسم امنية ايهاب محمد عبد البديع مدرسة الحرية بنات منطقة السلام التعليمية بالنهضه الصف الثانى الاعدادى

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