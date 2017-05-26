نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في محافظة القاهرة الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة القاهرة
مصريات – القاهرة – كتبت الهام عدلي: فوجئ طلاب الشهادة الاعدادية الذين كانوا بانتظار ظهور نتائجهم الخاصة بامتحانات اخر العام الدراسي على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، بانه جرى تأجيلها لمدة 48 ساعة، نظراً لمنح الاولوية بعرضها لشركات الاتصال على رقم مدفوع، وسمح اليوم فقط بنشرها على الموقع المخصص لعرض النتيجة، وهو بوابة القاهرة التعليمية الموضح رابطه في اخر الخبر.
وكان السيد محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2017، منذ يومين للمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، واظهرت النتائج تقارب مع نتيجة العام الماضي بالنسبة لعدد الطلاب الناجحين في الدور الاول، كما تم تحديد جدول مواعيد امتحانات الدور الثانى في اوائل شهر يونيو المقبل.
وبعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة القاهرة الترم الثانى مباشرة والتي تظهر على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم المبين ادناه ، سيتمكن الطلاب من التقدم للقبول في تنسيق الشهادة الاعدادية للقبول في الثانوية العامة او الثانوية المهنية الفنية بما فيها الدبلومات الصناعية ، او التجارية او الزراعية او الفندقية.
ويستطيع الطلاب الآن رؤية نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس محافظة القاهرة برقم الجلوس ويظهر بعدها بالاسم وذلك من خلال هذا الرابط: http://www.cairogovresults.com
ليه مظهرتش
نتائج الصف الثالث الاعدادي
عاوز اعرف النتيجه بتاعتي بأسم يوسف مجدي عبد الحي احمد مصطفي مدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بحلوان
ربنا الموفق الاسم منار احمد محمد حسين
رقم الجلوس 305809
احمد صبحى احمد السيد رقم الجلوس 309013
عاوز اعرف النتيجه بتاعتى
للصف الثالث الاعدادى
الترم الاول
2017
عاوزه اعرف النتيجه بتاعتي دلوقتي
عبدالله محمود قطب محمد اريد النتيجة للصف الثالث الاعدادى ورقم الجلوس 137310
عايز اعرف نتيجتي برقم الجلوس 31452
انا عيزه اعرف نتيجة بتعتي رقم جلوسي 7301
نتيجة الصف الثانى الاعدادى رقم الجلوس1075 الاسم امنية ايهاب محمد عبد البديع مدرسة الحرية بنات منطقة السلام بالنهضة
نتيجة رقم الجلوس1075 الاسم امنية ايهاب محمد عبد البديع مدرسة الحرية بنات منطقة السلام التعليمية بالنهضه الصف الثانى الاعدادى