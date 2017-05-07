نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج خامسة ابتدائى

نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017
مصريات – كتبت اسماء احمد الحسيني: انهى تلاميذ المرحلة الابتدائية، من كافة الصفوف الانتقالية امتحاناتهم منذ ايام قليلة، وذلك في معظم محافظات الجمهورية.
وفيما يلي، ولجميع طلبة وتلاميذ الابتدائية، البنين والبنات، في المدارس الحكومية، واللغات، والخاصة، سوف يجري اعلان نتائج الصف الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني، على الرابط الموجود بالاسفل بالاسم او برقم الجلوس، وذلك بحالة توفرها على شبكة الانترنت واتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم او المدارس ومديريات التربية المعنية، مع العلم بان غالبية المدارس توفر النتيجة لطلابها وطالباتها في المدرسة فقط، وذلك يشمل نتائج امتحانات سنة خامسة ابتدائي اي الصف الخامس الابتدائي بالترم الاول و الترم الثاني 2016-2017 بالاسم فقط وليس برقم الجلوس.
وتتضمن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف الخامس جميع مدارس مصر وكل محافظات الوجه القبلي والبحري والعاصمة وهي محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، محافظة القليوبية – محافظة الاسكندرية – محافظة الدقهلية – الشرقية – الغربية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – الفيوم – مرسى مطروح – الوادي الجديد- اسوان – الاقصر – قنا – بني سويف – سوهاج – اسيوط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس- والبحر الاحمر – شمال سيناء العريش و جنوب سيناء.
ملاحظة : سيتم وضع الروابط لكل محافظة تباعاً عند عرض نتيجة خامسة ابتدائي 2017 برقم الجلوس على الانترنت.
حاليا يمكن متابعة نتيجة الخامس الابتدائي عبر الرابط هذا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
عايز اشوف نتيجة الصف الخامس محافظة القاهرة مدرسة جاردن سيتي الرسمية للغات ورقم الجلوس 520
عايز اشوف نتيجة الصف الخامس محافظة القاهرة
اريد انا اعرف كم معدلي انا في الصف الخامس من مدرسة الرازي في الصف الخامس ٨ولاكن في الجلوس في خامس واحد انا مربية الصف تبعي الابلة وفاء طه. رجأ منكو انكو تعطوني علامتي بسرعة واذا حبين تتصلو على الرقم
اريد نتيجة الصف الخامس بمحافظة اخميم
الرجاء معرفة نتيجة الصف الخامس رقم الجلوس 180مدرسة كفر الاشراف
انا من مدرسة بنات الرازي صف خامس ٨ بدي اعرف شهادتي وكم محموعي
رقم الجلوس 10 محافطه الغربيه
مدرسه شندلات
عيز اشوف النتيجة
انا اريد شهادة الابتدائى
عايز اشوف نتيجة الصف الخامس مدرسة علي سنجاب الابتدائية بميت محسن
رقم الجلوس ٦٠٧ محافظة القاهرة الترم الأول مدرسة المنيل الرسمية
أنا عاوزة أشوف درجة الصف الخامس
يحتاج الى مجموعة عناصر
وهى الثقه بالله والثقه بالنفس والثقه بالناس
والاصرار
والابداع
والمهارة
والمسؤلية
والتواضع
ولاتكون متكبر فى الحىاة او على الناس
النجاح هدف الانسان
ولكن الوصول لهذا الهدف
عايز اشوف نتيجة الصف الخامس الابتدائي لمدرسة الريفية
انا حنين عماد عايزا اعرف نتيجتى الصف الخامس ورقم الجلوس 83
انا بدي اشوف درجتي في شهداء
اولا اقدم شكر الى مدرستي الحبيبه كويت الاهلية
ومدرستي كلهم ولامديرة
واتمنى اجيب تسعة وتسعين
وسلام وعليكوم ورحمة اللة وبركتة
لوسمحت انا مومكن اعرف رقم جلوس مصطفي احمد حامد فايد
انت احسن مدير انا شفته في حياتي انا مصطفي احمد حامد فايد
عايزة اعرف نتيجة الصف الخامس
عايز اشوف نتيجة الصف الخامس
عايز اشوف نتيجة الصف الخامس مدرسة فاطمة الزهراء
امين وليد الصف الخامس رجاء معرفت نتيجه
الرجاء معرفه نتيجه ملاحق اخر العام للصف الخامس الابتدائى رقم الجلوس 149
سيف الدين احمد كمال
7011
مدرسه ليدرز الخاصه للغات حدائق القبه سكه الوايلي
انا احب التعليم
انا احب التعليم
متى شهايد الصف الخامس
انشالله اكون ناجحة
فاطمه محمد محمود حمدي 1374 الشمس الرسميه للغات
اشوف شهادة خامسه ابتدائي
اسمي سما من مدارس فضل الحديثه اريد نتيجه الصف الخامس محافظه الجيزه رقم الجلوس٣١١٠
اريد نتيجه الصف الخامس محافظه الجيزه ٣١١٠ رقم الجلوس٣١١٠ اسمي سما مدرسه فضل الحديثه في فيصل
الاسم سارة خالد محمد عبد الشافى الشهابي محافظة القاهرة المدرسة الكواكب التجريبية رقم الجلوس 556
الرجاء معرفة نتيجه الصف الخامس رقم الجلوس 192مدرسه ابو بكر الصديق