نتائج الصف الخامس الابتدائى 2017

نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017

مصريات – كتبت اسماء احمد الحسيني: انهى تلاميذ المرحلة الابتدائية، من كافة الصفوف الانتقالية امتحاناتهم منذ ايام قليلة، وذلك في معظم محافظات الجمهورية.

وفيما يلي، ولجميع طلبة وتلاميذ الابتدائية، البنين والبنات، في المدارس الحكومية، واللغات، والخاصة، سوف يجري اعلان نتائج الصف الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني، على الرابط الموجود بالاسفل بالاسم او برقم الجلوس، وذلك بحالة توفرها على شبكة الانترنت واتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم او المدارس ومديريات التربية المعنية، مع العلم بان غالبية المدارس توفر النتيجة لطلابها وطالباتها في المدرسة فقط، وذلك يشمل نتائج امتحانات سنة خامسة ابتدائي اي الصف الخامس الابتدائي بالترم الاول و الترم الثاني 2016-2017 بالاسم فقط وليس برقم الجلوس.

وتتضمن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف الخامس جميع مدارس مصر وكل محافظات الوجه القبلي والبحري والعاصمة وهي محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، محافظة القليوبية – محافظة الاسكندرية – محافظة الدقهلية – الشرقية – الغربية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – الفيوم – مرسى مطروح – الوادي الجديد- اسوان – الاقصر – قنا – بني سويف – سوهاج – اسيوط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس- والبحر الاحمر – شمال سيناء العريش و جنوب سيناء.

ملاحظة : سيتم وضع الروابط لكل محافظة تباعاً عند عرض نتيجة خامسة ابتدائي 2017 برقم الجلوس على الانترنت.

حاليا يمكن متابعة نتيجة الخامس الابتدائي عبر الرابط هذا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج خامسة ابتدائى

07/05/2017 2486 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
2486 comments
  1. محمد أحمد أبو الخير 20/01/2017 15:36 -

    عايز اشوف نتيجة الصف الخامس محافظة القاهرة مدرسة جاردن سيتي الرسمية للغات ورقم الجلوس 520

  2. محمد أحمد أبو الخير 20/01/2017 15:34 -

    عايز اشوف نتيجة الصف الخامس محافظة القاهرة

  3. تالا ابو شمالة 20/01/2017 11:32 -

    اريد انا اعرف كم معدلي انا في الصف الخامس من مدرسة الرازي في الصف الخامس ٨ولاكن في الجلوس في خامس واحد انا مربية الصف تبعي الابلة وفاء طه. رجأ منكو انكو تعطوني علامتي بسرعة واذا حبين تتصلو على الرقم

  4. عبدالله عادل فتحي 18/01/2017 11:03 -

    اريد نتيجة الصف الخامس بمحافظة اخميم

  5. همسة رجب محمدمصطي السيد العجواني 18/01/2017 10:49 -

    الرجاء معرفة نتيجة الصف الخامس رقم الجلوس 180مدرسة كفر الاشراف

  6. تالا ابو شمالة 18/01/2017 08:27 -

    انا من مدرسة بنات الرازي صف خامس ٨ بدي اعرف شهادتي وكم محموعي

  7. احمد محمود فوزى حسين 17/01/2017 16:32 -

    رقم الجلوس 10 محافطه الغربيه
    مدرسه شندلات

  8. نور محمد يسري علي الدين 16/01/2017 22:04 -

    عيز اشوف النتيجة

  10. يوسف محمد البيومي عطية احمد خليفة 15/01/2017 16:49 -

    عايز اشوف نتيجة الصف الخامس مدرسة علي سنجاب الابتدائية بميت محسن

  11. احمد عماد الدين عدنان علي عثمان 14/01/2017 14:34 -

    رقم الجلوس ٦٠٧ محافظة القاهرة الترم الأول مدرسة المنيل الرسمية

  12. حبيبة أشرف محمد عبدالمنعم حسين 14/01/2017 12:55 -

    أنا عاوزة أشوف درجة الصف الخامس

  13. يوسف هانى عوض السيد 11/01/2017 21:36 -

    يحتاج الى مجموعة عناصر
    وهى الثقه بالله والثقه بالنفس والثقه بالناس
    والاصرار
    والابداع
    والمهارة
    والمسؤلية
    والتواضع
    ولاتكون متكبر فى الحىاة او على الناس

  14. يوسف هانى عوض السيد 11/01/2017 21:24 -

    النجاح هدف الانسان
    ولكن الوصول لهذا الهدف

  15. خا لد عمرو خليفة محمد 11/01/2017 15:37 -

    عايز اشوف نتيجة الصف الخامس الابتدائي لمدرسة الريفية

  16. حنين عماد 06/01/2017 23:10 -

    انا حنين عماد عايزا اعرف نتيجتى الصف الخامس ورقم الجلوس 83

  17. هبة مراد صلاح موسى 06/01/2017 01:36 -

    انا بدي اشوف درجتي في شهداء

  18. هبة مراد صلاح موسى 06/01/2017 01:34 -

    اولا اقدم شكر الى مدرستي الحبيبه كويت الاهلية
    ومدرستي كلهم ولامديرة

    واتمنى اجيب تسعة وتسعين
    وسلام وعليكوم ورحمة اللة وبركتة

  19. Mosafa Ahmed Fayed 28/12/2016 09:48 -

    لوسمحت انا مومكن اعرف رقم جلوس مصطفي احمد حامد فايد

  20. Mosafa Ahmed Fayed 28/12/2016 09:44 -

    انت احسن مدير انا شفته في حياتي انا مصطفي احمد حامد فايد

  21. فيولا هانى 20/12/2016 18:31 -

    عايزة اعرف نتيجة الصف الخامس

  22. جعيدي محمد جعيدي 06/11/2016 22:10 -

    عايز اشوف نتيجة الصف الخامس

  23. عمر محمود صابر عفيفي 06/11/2016 22:06 -

    عايز اشوف نتيجة الصف الخامس مدرسة فاطمة الزهراء

  24. ايمن 30/09/2016 01:56 -

    امين وليد الصف الخامس رجاء معرفت نتيجه

  25. عبد الرحمن حمدى خلف 21/07/2016 20:58 -

    الرجاء معرفه نتيجه ملاحق اخر العام للصف الخامس الابتدائى رقم الجلوس 149

  26. سيف الدين احمد كمال 19/07/2016 17:34 -

    سيف الدين احمد كمال
    7011
    مدرسه ليدرز الخاصه للغات حدائق القبه سكه الوايلي

  27. احمد سعيد عبده الفخراني 11/07/2016 22:11 -

    انا احب التعليم

  28. اسامة محمد السيد جوشن 05/07/2016 18:56 -

    انا احب التعليم

  29. فلاح سعيد الاحبابي 26/06/2016 17:45 -

    متى شهايد الصف الخامس

  31. فاطمه محمد محمود حمدي 01/06/2016 13:58 -

    فاطمه محمد محمود حمدي 1374 الشمس الرسميه للغات

  32. فارس محرم فؤاد عليان 01/06/2016 00:25 -

    اشوف شهادة خامسه ابتدائي

  33. سما معتمد خلف محمد عبد الرحمن 26/05/2016 13:08 -

    اسمي سما من مدارس فضل الحديثه اريد نتيجه الصف الخامس محافظه الجيزه رقم الجلوس٣١١٠

  34. سما معتمد خلف محمد عبد الرحمن 26/05/2016 13:07 -

    اريد نتيجه الصف الخامس محافظه الجيزه ٣١١٠ رقم الجلوس٣١١٠ اسمي سما مدرسه فضل الحديثه في فيصل

  35. سارة خالد محمد عبدالشافي 25/05/2016 20:43 -

    الاسم سارة خالد محمد عبد الشافى الشهابي محافظة القاهرة المدرسة الكواكب التجريبية رقم الجلوس 556

  36. صقر زهيان 23/05/2016 01:22 -

    الرجاء معرفة نتيجه الصف الخامس رقم الجلوس 192مدرسه ابو بكر الصديق

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