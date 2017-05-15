نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية

مصريات – المنوفية – كتبت علا حامد: تعتمد مديرية وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات السادس الابتدائى 2017 بمحافظة المنوفية، ومن المتوقع ان تكون نسب النجاح بنتائج الشهادة الابتدائية الخاصة بالفصل الدراسي الثانى آخر العام مرتفعة، خاصة انه لم تصدر اي شكاوى من التلاميذ، او اولياء امورهم من الاختبارات.

وسوف تعرض نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنوفية الصف السادس، على موقع وزارة التربية والتعليم، وليس مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لانه موقعها قيد التطوير والتحديث ، ويمكن من خلالها مشاهدة نتائج الامتحانات و معرفة درجات نتيجة الصف السادس الابتدائى نهاية العام الدراسي 2017 بالمنوفية بالاسم و برقم الجلوس لجميع ادارات المحافظة التعليمية سواء شبين الكوم ، البتانون ، مدينة السادات ، قويسنا ، منوف ، تلا ، الباجور ، سرس الليان ، اشمون ، بركة السبع ، الشهدا.

وفيما يلي اسماء اوائل نتيجة الابتدائية بالمنوفية للعام السابق:

  1. منة الله رمضان زكى عمار
  2. أسيل طارق سالم عبد المنعم
  3. آية مصطفى عبد الصادق الهبيرى
  4. عمر أسامة جابر البريرى
  5. رنا سعيد سعد إبراهيم سالم
  6. رضوى أسامة عبد العاطي الحنفي
  7. سارة سمير محمد مزيد
  8. فاطمة الزهراء حمدي
  9. طلعت عبد الرحمن
  10. إيمان حمدي فتح الله عمارة
  11. محمود طارق عبد المنعم الشرنوبي

وسنقوم بنشر اسماء اوائل الصف السادس لهذا العام 2017 فور الاعلان عنهم بوقت لاحق.

تحديث: ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية مدارس محافظة المنوفية 2017

ستصدر نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمنوفية على موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام برقم الجلوس، ويحصل الطالب على نتيجته بالاسم والدرجات والتقدير، هنا: http://natega.mnfedu.org

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية 2017 برقم الجلوس

15/05/2017 650 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
650 comments
  1. فيرينا نزيه ابراهيم يوسف 01/02/2017 15:38 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى بمحافظه المنوفيه 2017 مدرسه القادسيه الخاصه

  2. تقى عبد السلام 31/01/2017 09:36 -

    انا عاوزة درجتى ويارب اكون نجحت

  4. zeyad hany 29/01/2017 16:02 -

    زياد هاني سعيد عتمان
    محافظه المنوفيه
    رقم الجلوس\60739

  5. ايهاب حسني 29/01/2017 15:51 -

    رانا ايهاب حسني عبدالفتاح
    رقم الجلوس 38353 ادارة تلا التعليمية

  6. محمود قطب عبدالعزيز القناوي 29/01/2017 14:47 -

    رقم الجلوس 143790 محافظة المنوفيه

  7. عبدالمرضى سامى عبدالمرضى الهجانى 28/01/2017 09:47 -

    لو سمحت انا ا ريد ان احصل على نتيجتى ورقم جلوسى هو 31859 وشكرررررررررا

  8. هايدى ابراهيم فوزى شر شر 27/01/2017 12:03 -

    اريد معرفة درجات الصف السادس الابتدائى الترم الاول محافظة المنوفية 2017 الاسم هايدى ابراهيم فوزى شرشر رقم الجلوس 42828

  9. nrmeen yousry 26/01/2017 15:00 -

    عايزة اعرف نتيجتى نرمين يسرى زكى داوود رية رقم الجلوس 68738 المنوفية

  10. محمود احمد عبدالمعطي عبدالفتاح 23/01/2017 08:28 -

    رقم الجلوس بتاعي 10760 الاسم محمود احمد عبدالعاطي
    عبد الفتاح

  11. احمد محمد امين 12/01/2017 18:44 -

    انا اريد درجات الصف الخامس الابتدائى

  12. مريم وجيه 21/06/2016 11:09 -

    هل انا نجحت واسمي مريم وجية سعد

  13. على ايمن 21/05/2016 12:09 -

    انا عايز نتيجة الصف السادس البتدائى 
    ويارب اكون نجحت 
    ويارب كل اناس تنجح
    رقم الجلوس
    73978

  14. نيره محمد ابراهيم 31/01/2016 21:01 -

    الصف السادس الابتداى 1063

  15. ميرنا محمد ابراهيم 31/01/2016 21:00 -

    الصف السادس الابتدائى 3027

  16. نيره محمد ابراهيم 31/01/2016 20:59 -

    الصف السادس ابتدائى

  17. الاء المهني يوسف 26/01/2016 11:55 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائ الفصل الدراسي الاول برقم الجلوس 199380

  18. احمد امير 19/01/2016 19:29 -

    عاوز اعرف النتيجه بتاعت الشهاده الابتدائيه

  20. يوسف نصر محمد محمود رضوان 19/12/2015 22:14 -

    انا فى الصف السادس

  21. لؤى عماد الدين عبد الله 16/06/2015 18:44 -

    الاسم= لؤى عماد الدين عبدالله محمد عوض   المدرسه= عمروس الاعدادايه المشتركه رقوم الجلوس 47796

  22. نورهان أيمن عبدالفتاح عيد 15/06/2015 17:41 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائي

  23. ياسين فرحات احمد طه 14/06/2015 19:47 -

    الاسم \ياسين فرحات احمد طه
    رقم الجلوس\ 10377
    مدينه سرس الليان محافظه المنوفيه 
    مدرسه المعهد الدينى

  24. رامى رمضان ابوالفتوح على 10/06/2015 18:13 -

    عاوز اعرف النتيجة ويارب كل الناس تنجح

  25. رامى رمضان ابوالفتوح على 10/06/2015 18:12 -

    معهد تصفا الابتدائى الازهرى رقم جلوس 143950

  26. لبنى محمد فوزى 10/06/2015 16:27 -

    الاسم/ لبنى محمد فوزى سيد احمد 
    رقم الجلوس/ 8278
    المدرسة / الحرية الابتدائية بالبتانون
    محافظة/ المنوفية 
    ادارة / شبين الكوم
    لو سمحتم اريد  نتيجتى وجزاكم الله خيرا كبيرا

  28. احمد هاني كحيط جاسم 08/06/2015 00:24 -

    نتائج      الصف السادس الابتدائي

  29. احمد الملكي الكعبي 07/06/2015 23:55 -

    اريد نتيجة
    الطالب/ كرار علي عبد الحسين مهدي 
    المدرسه/ العابد 
    المحافظه / الديوانيه 
    رقم الامتحان / 119042

  30. bmen 07/06/2015 13:48 -

    انا سجى علي انا الصف السادس ابتدائي المدرسه الاجيال

  31. محمد محروس محمدابوعدس 05/06/2015 01:28 -

    63575 نتيجه الصف السادس

  32. محمد محروس محمدابوعدس 05/06/2015 01:26 -

    اريد النتيجه 63575

  33. محمد محسن شيرخان 05/06/2015 00:50 -

    اريد اعرف نتيجة محمد محسن شيرخان رقم اﻻمتحاني 630039 محافظة ديالى صف سادس اﻻبتدائي مدرسة اﻻزهري 

  34. عفاف ابراهيم موسى محمد 04/06/2015 17:36 -

    اريد اعرف نتيجة عفاف ابراهيم محمد موسى بمحافظة المنوفية رقم الجلوس 39551

  35. محمد هانى المليجى عبدالحليم 04/06/2015 10:44 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى محمد هانى المليجى عبدالحليم رقم جلوس 17887 مدرسه ساقيه النقدى اشمون منوفيه

  36. محمود احمد السيد زكي 03/06/2015 21:50 -

    محمود  احمد السيد زكي/ مدرسه الوحده/كفر السكريه /الصف السادس

  37. Ebrahem samaha 03/06/2015 20:47 -

    عبدالله عاطف السيد بازيد

    -مدرسه عمرو ابن الخطاب الابتدائيه اشمون
    رقم الجلوس13111

  38. مريم محمود محمد الفيومى 03/06/2015 15:21 -

     الو اسمحيت نتيجة السادس الابيدائى محافظة المنوفية – منوف الترم الثانى رقم الجلوس 28279

  39. جابر شريف جابر ابو شريفه 03/06/2015 14:35 -

    اريد معرفه نتيجه الصف السادس رقم جلوسى ٦٧٨٩٣ الروضه الحديثه بركه السبع 

  40. ندى وليد ابراهيم الحداد 03/06/2015 14:23 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة المنوفية مركز بركة السبع التعليمية بقرية هورين
    اسم المدرسة :الشهيد اسماعيل عمر الابتدائية بهورين (الاصلاح سابقا)
    رقم الجلوس 65405

  41. فتحية عبد اللطيف فتحي عبد الخالق 03/06/2015 14:03 -

    اريد نيجة الصف السادس الابتدائي الاسم فتحية عبد اللطيف فتحي عبد الخالق
    رقم جلوس 97097

  42. احمدعزت فتحى عطا الله 03/06/2015 12:01 -

    نتيجة الصف السادس

  43. علي احمد علي حما 03/06/2015 11:53 -

    عايز اعرف نتيجة الابتدائية الترم التاني مدرسة الشهيد فوزي فياز كفر المصليحة محافظة المنوفية رقم الجلوس3501

  44. حسناء محمد عبد المحسن الشباسي 03/06/2015 11:41 -

    عاوزه نتيجة سنه سته ابتدائي 2015 اخر العام شكرا

  45. عبد الرحمن محمد عبد العظيم قر طام 03/06/2015 10:23 -

    اريد نتيجة السادس الابتدائى رقم الجلوس65806

  46. الحسين نور الدين عطية فرحات عمرى 02/06/2015 21:41 -

    الرجاء معرفة نتجة الطالب الحسين نور الدين عطية فرحات عمرى 
    رقم الجلوس 21058  

  47. حسن ابراهيم 02/06/2015 21:11 -

    عايز اعرف نتيجتى فى الصف السادس

  48. ندى احمد كمال الاغا 02/06/2015 09:25 -

    عايزة اعرف نتيجتى الترم الثانى محافظة المنوفية رقم جلوسى 41805 مركز تلا
    مدرسة البراء بن مالك

  49. مريم محمود محمد الفيومى 02/06/2015 09:25 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية – منوف برقم الجلوس 28279

  50. حسن احمد ابوالحسن 01/06/2015 23:31 -

    رقم الجلوس 22435 بمحافظة المنوفية

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