نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية 2017 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية
مصريات – المنوفية – كتبت علا حامد: تعتمد مديرية وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات السادس الابتدائى 2017 بمحافظة المنوفية، ومن المتوقع ان تكون نسب النجاح بنتائج الشهادة الابتدائية الخاصة بالفصل الدراسي الثانى آخر العام مرتفعة، خاصة انه لم تصدر اي شكاوى من التلاميذ، او اولياء امورهم من الاختبارات.
وسوف تعرض نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنوفية الصف السادس، على موقع وزارة التربية والتعليم، وليس مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لانه موقعها قيد التطوير والتحديث ، ويمكن من خلالها مشاهدة نتائج الامتحانات و معرفة درجات نتيجة الصف السادس الابتدائى نهاية العام الدراسي 2017 بالمنوفية بالاسم و برقم الجلوس لجميع ادارات المحافظة التعليمية سواء شبين الكوم ، البتانون ، مدينة السادات ، قويسنا ، منوف ، تلا ، الباجور ، سرس الليان ، اشمون ، بركة السبع ، الشهدا.
وفيما يلي اسماء اوائل نتيجة الابتدائية بالمنوفية للعام السابق:
- منة الله رمضان زكى عمار
- أسيل طارق سالم عبد المنعم
- آية مصطفى عبد الصادق الهبيرى
- عمر أسامة جابر البريرى
- رنا سعيد سعد إبراهيم سالم
- رضوى أسامة عبد العاطي الحنفي
- سارة سمير محمد مزيد
- فاطمة الزهراء حمدي
- طلعت عبد الرحمن
- إيمان حمدي فتح الله عمارة
- محمود طارق عبد المنعم الشرنوبي
وسنقوم بنشر اسماء اوائل الصف السادس لهذا العام 2017 فور الاعلان عنهم بوقت لاحق.
تحديث: ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية مدارس محافظة المنوفية 2017
ستصدر نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمنوفية على موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام برقم الجلوس، ويحصل الطالب على نتيجته بالاسم والدرجات والتقدير، هنا: http://natega.mnfedu.org
نتيجه الصف السادس الابتدائى بمحافظه المنوفيه 2017 مدرسه القادسيه الخاصه
انا عاوزة درجتى ويارب اكون نجحت
انا عاوز النتيجة
زياد هاني سعيد عتمان
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس\60739
رانا ايهاب حسني عبدالفتاح
رقم الجلوس 38353 ادارة تلا التعليمية
رقم الجلوس 143790 محافظة المنوفيه
لو سمحت انا ا ريد ان احصل على نتيجتى ورقم جلوسى هو 31859 وشكرررررررررا
اريد معرفة درجات الصف السادس الابتدائى الترم الاول محافظة المنوفية 2017 الاسم هايدى ابراهيم فوزى شرشر رقم الجلوس 42828
عايزة اعرف نتيجتى نرمين يسرى زكى داوود رية رقم الجلوس 68738 المنوفية
رقم الجلوس بتاعي 10760 الاسم محمود احمد عبدالعاطي
عبد الفتاح
انا اريد درجات الصف الخامس الابتدائى
هل انا نجحت واسمي مريم وجية سعد
انا عايز نتيجة الصف السادس البتدائى
ويارب اكون نجحت
ويارب كل اناس تنجح
رقم الجلوس
73978
الصف السادس الابتداى 1063
الصف السادس الابتدائى 3027
الصف السادس ابتدائى
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائ الفصل الدراسي الاول برقم الجلوس 199380
عاوز اعرف النتيجه بتاعت الشهاده الابتدائيه
النتيجة
انا فى الصف السادس
الاسم= لؤى عماد الدين عبدالله محمد عوض المدرسه= عمروس الاعدادايه المشتركه رقوم الجلوس 47796
نتيجه الصف السادس الابتدائي
الاسم \ياسين فرحات احمد طه
رقم الجلوس\ 10377
مدينه سرس الليان محافظه المنوفيه
مدرسه المعهد الدينى
عاوز اعرف النتيجة ويارب كل الناس تنجح
معهد تصفا الابتدائى الازهرى رقم جلوس 143950
الاسم/ لبنى محمد فوزى سيد احمد
رقم الجلوس/ 8278
المدرسة / الحرية الابتدائية بالبتانون
محافظة/ المنوفية
ادارة / شبين الكوم
لو سمحتم اريد نتيجتى وجزاكم الله خيرا كبيرا
هل النتيجة ظهرت او لا
نتائج الصف السادس الابتدائي
اريد نتيجة
الطالب/ كرار علي عبد الحسين مهدي
المدرسه/ العابد
المحافظه / الديوانيه
رقم الامتحان / 119042
انا سجى علي انا الصف السادس ابتدائي المدرسه الاجيال
63575 نتيجه الصف السادس
اريد النتيجه 63575
اريد اعرف نتيجة محمد محسن شيرخان رقم اﻻمتحاني 630039 محافظة ديالى صف سادس اﻻبتدائي مدرسة اﻻزهري
اريد اعرف نتيجة عفاف ابراهيم محمد موسى بمحافظة المنوفية رقم الجلوس 39551
نتيجه الصف السادس الابتدائى محمد هانى المليجى عبدالحليم رقم جلوس 17887 مدرسه ساقيه النقدى اشمون منوفيه
محمود احمد السيد زكي/ مدرسه الوحده/كفر السكريه /الصف السادس
عبدالله عاطف السيد بازيد
-مدرسه عمرو ابن الخطاب الابتدائيه اشمون
رقم الجلوس13111
الو اسمحيت نتيجة السادس الابيدائى محافظة المنوفية – منوف الترم الثانى رقم الجلوس 28279
اريد معرفه نتيجه الصف السادس رقم جلوسى ٦٧٨٩٣ الروضه الحديثه بركه السبع
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة المنوفية مركز بركة السبع التعليمية بقرية هورين
اسم المدرسة :الشهيد اسماعيل عمر الابتدائية بهورين (الاصلاح سابقا)
رقم الجلوس 65405
اريد نيجة الصف السادس الابتدائي الاسم فتحية عبد اللطيف فتحي عبد الخالق
رقم جلوس 97097
نتيجة الصف السادس
عايز اعرف نتيجة الابتدائية الترم التاني مدرسة الشهيد فوزي فياز كفر المصليحة محافظة المنوفية رقم الجلوس3501
عاوزه نتيجة سنه سته ابتدائي 2015 اخر العام شكرا
اريد نتيجة السادس الابتدائى رقم الجلوس65806
الرجاء معرفة نتجة الطالب الحسين نور الدين عطية فرحات عمرى
رقم الجلوس 21058
عايز اعرف نتيجتى فى الصف السادس
عايزة اعرف نتيجتى الترم الثانى محافظة المنوفية رقم جلوسى 41805 مركز تلا
مدرسة البراء بن مالك
نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية – منوف برقم الجلوس 28279
رقم الجلوس 22435 بمحافظة المنوفية