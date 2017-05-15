نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية

مصريات – المنوفية – كتبت علا حامد: تعتمد مديرية وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة امتحانات السادس الابتدائى 2017 بمحافظة المنوفية، ومن المتوقع ان تكون نسب النجاح بنتائج الشهادة الابتدائية الخاصة بالفصل الدراسي الثانى آخر العام مرتفعة، خاصة انه لم تصدر اي شكاوى من التلاميذ، او اولياء امورهم من الاختبارات.

وسوف تعرض نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنوفية الصف السادس، على موقع وزارة التربية والتعليم، وليس مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لانه موقعها قيد التطوير والتحديث ، ويمكن من خلالها مشاهدة نتائج الامتحانات و معرفة درجات نتيجة الصف السادس الابتدائى نهاية العام الدراسي 2017 بالمنوفية بالاسم و برقم الجلوس لجميع ادارات المحافظة التعليمية سواء شبين الكوم ، البتانون ، مدينة السادات ، قويسنا ، منوف ، تلا ، الباجور ، سرس الليان ، اشمون ، بركة السبع ، الشهدا.

وفيما يلي اسماء اوائل نتيجة الابتدائية بالمنوفية للعام السابق:

منة الله رمضان زكى عمار أسيل طارق سالم عبد المنعم آية مصطفى عبد الصادق الهبيرى عمر أسامة جابر البريرى رنا سعيد سعد إبراهيم سالم رضوى أسامة عبد العاطي الحنفي سارة سمير محمد مزيد فاطمة الزهراء حمدي طلعت عبد الرحمن إيمان حمدي فتح الله عمارة محمود طارق عبد المنعم الشرنوبي

وسنقوم بنشر اسماء اوائل الصف السادس لهذا العام 2017 فور الاعلان عنهم بوقت لاحق.

تحديث: ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية مدارس محافظة المنوفية 2017



ستصدر نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمنوفية على موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام برقم الجلوس، ويحصل الطالب على نتيجته بالاسم والدرجات والتقدير، هنا: http://natega.mnfedu.org

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنوفية 2017 برقم الجلوس