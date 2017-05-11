نتيجة الصف السادس الابتدائى بالاسكندرية

مصريات – محافظة الاسكندرية – كتبت حنان الهوال: كما هو معتاد، وفي نهاية كل فصل دراسي، وفور انتهاء الاختبارات المقررة على التلاميذ، وبناءاً على تعليمات السيد محافظ الاسكندرية، تقوم الادارة التعليمية بالانتهاء من اعمال تصحيح اوراق طلاب الصف السادس الابتدائى، في جميع ادارات محافظة الاسكندرية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، فيما تستعد المدارس بعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمحافظة الاسكندرية لاستقبال الطلبة بعد اجازة اخر العام.

هذا وتعتبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية من اوائل المحافظات المصرية التي تنشر النتائج عادة، على النت وفي المدارس، وسوف يتم وضع نتيجة امتحانات الابتدائية الصف السادس بالاسكندرية على موقع المديرية المبين في اخر الخبر، ويمكن للتلاميذ الاستعلام من خلاله عن نتيجة امتحانات الصف السادس في المحافظة نهاية العام الدراسي 2017 بالاسم ورقم الجلوس، الترم الاول و الترم الثاني، ومجموع الفصلين الدراسيين وكل ذلك من خلال اللينك ادناه.

تحديث نتيجة الابتدائية 2017 بالاسكندرية اخر العام الترم الثانى

سيتم اليوم توزيع نتيجة الصف السادس الابتدائى بالاسكندرية، وذلك على جميع المدارس في كافة الادارات التعليمية، وسوف يتمكن الطلبة من الحصول عليها مباشرة بحالة مراجعة المدرسة، او من خلال الانترنت، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسكندريه برقم الجلوس بالضغط هنا: http://www.alex-edu.com

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسكندرية 2017 الترم الثانى