نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسكندرية 2017 الترم الثانى

نتيجة الصف السادس الابتدائى بالاسكندرية
مصريات – محافظة الاسكندرية – كتبت حنان الهوال: كما هو معتاد، وفي نهاية كل فصل دراسي، وفور انتهاء الاختبارات المقررة على التلاميذ، وبناءاً على تعليمات السيد محافظ الاسكندرية، تقوم الادارة التعليمية بالانتهاء من اعمال تصحيح اوراق طلاب الصف السادس الابتدائى، في جميع ادارات محافظة الاسكندرية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، فيما تستعد المدارس بعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمحافظة الاسكندرية لاستقبال الطلبة بعد اجازة اخر العام.
هذا وتعتبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية من اوائل المحافظات المصرية التي تنشر النتائج عادة، على النت وفي المدارس، وسوف يتم وضع نتيجة امتحانات الابتدائية الصف السادس بالاسكندرية على موقع المديرية المبين في اخر الخبر، ويمكن للتلاميذ الاستعلام من خلاله عن نتيجة امتحانات الصف السادس في المحافظة نهاية العام الدراسي 2017 بالاسم ورقم الجلوس، الترم الاول و الترم الثاني، ومجموع الفصلين الدراسيين وكل ذلك من خلال اللينك ادناه.
تحديث نتيجة الابتدائية 2017 بالاسكندرية اخر العام الترم الثانى
سيتم اليوم توزيع نتيجة الصف السادس الابتدائى بالاسكندرية، وذلك على جميع المدارس في كافة الادارات التعليمية، وسوف يتمكن الطلبة من الحصول عليها مباشرة بحالة مراجعة المدرسة، او من خلال الانترنت، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسكندريه برقم الجلوس بالضغط هنا: http://www.alex-edu.com
انا عايز اعرف النتيجة ورقم الجلوس اه36829
انا عايزة اعرف نتيجة الصف السادس مدرسة صلاح الدين
رقم الجلوس 60787
رقم الجلوس:124224 الصف السادس الابتدائى الاسم:مصطفى المعز لدين الله محمد رجب
رقم الجلوس:42527 :الاسم روجينا محمد عبد النبى على :محافظه الاسكندريه :مدرسه الفتوح الاسلاميه
دعاء محمد احمد رقم جلوس 133052
مدرسة عمر الفاروق النموذجية
الاسم / جاكلين يوسف رقم الجلوس/ 98208
اريد نتيجتى الصف السادس الابتدائى الاسكندرية ادارة شرق مدرسة عمر لطفى رقم جلوس 672 اسمى منة اللة احمد رشدى عبد العليم
رقم الجلوس 72772 مدرسة سمير
اريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس 93386
نتيجة الترم الثانى رقم جلوس 124030
نتيجة\العربي
الانجليزي
درسات
علوم
ريا ضات
دين
المجموع
نتيجه الابتدائيه اداره المنتزه اسكندريه
ايه على محمد احمد
رقم الجلوس 97489
محافظة الاسكندريه
اريد الشهادة للصف السادس رقم الجلوس31661
ادارت العجمى
ريد معرفه النتيجه رقم الجلوس67192 الاسم خالد علي محمد علي مدرسه الامام علي الابتدائيه المشتركه
اريد معرفة نتيجة الصف السادس لمحافظة الاسكندرية مدرسة العهد الجديد رقم الجلوس \70755
اريد النتيجه
لو سمحت عايزة نتيجة مازن ابراهيم محمد ادارة وسط رقم الجلوس 70815
مدرسه كليه الزراعه محافظه الاسكندريه اداره شرق لجنه 16 رقم الجلوس 99303
عاوزة اعرف نتيحة الصف السادس
بلال عادل محمد اسماعيل…رقم الجلوس (33188 ) مدرسة مجدي بن حليم
رقم الجلوس 69082
الاسم : عبد الرحمن سامي رمضان محمد
المدرسه :احمد طلعت الابتدائيه المشتركة
عربي 89.4
انجليزي 33.76
دراسات 32.2
رياضيات 71.2
علوم 37.9
رسم 20
دين 33.9
حاسب 20
نشاط1 20
نشاط2 20
رقم الجلوس :102769
الاسم : سلمي هشام عبده محمد احمد
المدرسه : تيمور لغات ابيس
عربي 96.75
انجليزي 39.4
دراسات 37.2
رياضيات 78.2
علوم 38.1
رسم 20
دين 39.4
حاسب 20
نشاط1 20
نشاط2 20
رقم_الجلوس : 35456
الاسم : كرم محسن السيد احمد
المدرسة : مدرسة البيطاش الخاصة
عربى 92.25
انجليزى 38.6
دراسات 83.4
رياضيات 74.4
علوم 39.3
رسم 20
دين 38.6
حاسب 20
نشاط1 20
نشاط2 20
مجموع 362.95
رقم_الجلوس: 99935
الاسم :ياسمين احمد محمد اسماعيل
المدرسة :الرمل الميرى
عربى 89.5
انجليزى 37.1
دراسات 33.8
رياضيات 36.6
علوم 36.1
رسم 20
دين 37
حاسب 20
نشاط 1 20
نشاط2 20
مجموع 340.1
انا عيزة نتيجتى رقم جلوسى 19320 مدرة الاقبال القومية بشارع الاقبال الاسكندرية
الاسم /احمد جمال فتوح رقم الجلوس/78128 مدرسة حسين كامل بهاء الدين
لو سمحت انا عايزة اعرف النتيجة انا من برج العرب رقم جلوسي 5775
المطار عزبه هلش شارع 4 رقم الجلوس85838
مدرسة عمر لطفى ادارة شرق الاسكندرية رقم جلوس 98649
علياء حسام ورقم جلوسى 45912 العجمى النموذجية الاسكندرية
اريد معرفة النتيجة ادارة المنتزة رقم جلوس 110577
اريد نتيجة الابتدائية ادارة المنتزة رقم جلوس 110577
جنى هيثم احمد عبد المنعم ادارة المنتزة 110577
اريد معرفة النتيجة الأسكندرية رقم الجلوس 102769
انا عاوز نتبجه الصف الابتدائى رقم الجلوس 69082 مدرسه احمد طلعت الابتدائيه اداره محرم بك
اريد نتيجه الصف السادس الابتدائي محافظه الاسكندريه مدرسه صلاح الدين بالورديان رقم الجلوس52783