نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة الاسكندرية 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى بالاسكندرية

مصريات – محافظة الاسكندرية – كتبت حنان الهوال: كما هو معتاد، وفي نهاية كل فصل دراسي، وفور انتهاء الاختبارات المقررة على التلاميذ، وبناءاً على تعليمات السيد محافظ الاسكندرية، تقوم الادارة التعليمية بالانتهاء من اعمال تصحيح اوراق طلاب الصف السادس الابتدائى، في جميع ادارات محافظة الاسكندرية التعليمية للفصل الدراسي الثاني،  فيما تستعد المدارس بعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمحافظة الاسكندرية لاستقبال الطلبة بعد اجازة اخر العام.

هذا وتعتبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية من اوائل المحافظات المصرية التي تنشر النتائج عادة، على النت وفي المدارس، وسوف يتم وضع نتيجة امتحانات الابتدائية الصف السادس بالاسكندرية على موقع المديرية المبين في اخر الخبر، ويمكن للتلاميذ الاستعلام من خلاله عن نتيجة امتحانات الصف السادس في المحافظة نهاية العام الدراسي 2017 بالاسم ورقم الجلوس، الترم الاول و الترم الثاني، ومجموع الفصلين الدراسيين وكل ذلك من خلال اللينك ادناه.

تحديث نتيجة الابتدائية 2017 بالاسكندرية اخر العام الترم الثانى

سيتم اليوم توزيع نتيجة الصف السادس الابتدائى بالاسكندرية، وذلك على جميع المدارس في كافة الادارات التعليمية، وسوف يتمكن الطلبة من الحصول عليها مباشرة بحالة مراجعة المدرسة، او من خلال الانترنت، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسكندريه برقم الجلوس بالضغط هنا: http://www.alex-edu.com

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسكندرية 2017 الترم الثانى

11/05/2017 2236 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
2236 comments
  1. عبد الله محمد خميس 19/05/2016 12:50 -

    انا عايز اعرف النتيجة ورقم الجلوس اه36829

  2. ميار ماجد ابوالفضل طة 26/01/2016 16:58 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الصف السادس مدرسة صلاح الدين
    رقم الجلوس 60787

  3. مصطفى المعز لدين الله محمد رجب 23/01/2016 14:18 -

    رقم الجلوس:124224 الصف السادس الابتدائى الاسم:مصطفى المعز لدين الله محمد رجب

  4. روجينامحمدعبدالنبى على 20/07/2015 09:31 -

    رقم الجلوس:42527 :الاسم روجينا محمد عبد النبى على :محافظه الاسكندريه :مدرسه الفتوح الاسلاميه

  5. دعاء محمد احمد 11/06/2015 12:51 -

    دعاء محمد احمد                                                  رقم جلوس 133052                                            
        مدرسة عمر الفاروق النموذجية             

  6. جاكلين يوسف صبحى سلامة 30/05/2015 16:34 -

    الاسم / جاكلين يوسف رقم الجلوس/ 98208

  7. منة الله احمدرشدى عبدالعليم 26/05/2015 19:04 -

    اريد نتيجتى الصف السادس الابتدائى الاسكندرية ادارة شرق مدرسة عمر لطفى رقم جلوس 672 اسمى منة اللة احمد رشدى عبد العليم

  8. يوسف السيد عبد الله خير خميس 26/05/2015 12:38 -

    رقم الجلوس 72772 مدرسة سمير

  9. يحيي محمد نعيم محمد 25/05/2015 15:21 -

    اريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس 93386

  10. احمد سيد يوسف السيد 25/05/2015 14:11 -

    نتيجة الترم الثانى رقم جلوس 124030

  11. فتحية علي عطية محمد يوسف 25/05/2015 12:48 -

    نتيجة\العربي
    الانجليزي
    درسات
    علوم
    ريا ضات
    دين
     المجموع

  12. نورالهدي وليد ابراهيم سالم 25/05/2015 12:37 -

    نتيجه الابتدائيه اداره المنتزه اسكندريه

  13. ايه على محمد احمد 25/05/2015 04:44 -

    ايه على محمد احمد
    رقم الجلوس 97489
    محافظة الاسكندريه

  14. محمود ابرهيم احمد 24/05/2015 23:59 -

    اريد الشهادة للصف السادس رقم الجلوس31661
    ادارت العجمى

  15. خالد علي 24/05/2015 23:44 -

    ريد معرفه النتيجه رقم الجلوس67192 الاسم خالد علي محمد علي مدرسه الامام علي الابتدائيه المشتركه

  16. مريم اشرف صالح البلاسى 24/05/2015 23:33 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس لمحافظة الاسكندرية مدرسة العهد الجديد رقم الجلوس \70755

  18. shimaa mostafa 24/05/2015 22:36 -

    لو سمحت عايزة نتيجة مازن ابراهيم محمد ادارة وسط رقم الجلوس 70815

  19. نورهان جمال سعد عبيد 24/05/2015 22:27 -

    مدرسه كليه الزراعه محافظه الاسكندريه اداره شرق لجنه 16 رقم الجلوس 99303

  20. بلال عادل 24/05/2015 21:24 -

    عاوزة اعرف نتيحة الصف السادس
    بلال عادل محمد اسماعيل…رقم الجلوس (33188 ) مدرسة مجدي بن حليم 

  21. Mostafa Khaled 24/05/2015 18:34 -

    رقم الجلوس 69082
    الاسم : عبد الرحمن سامي رمضان محمد
    المدرسه :احمد طلعت الابتدائيه المشتركة

    عربي 89.4
    انجليزي 33.76
    دراسات 32.2
    رياضيات 71.2
    علوم 37.9
    رسم 20
    دين 33.9
    حاسب 20
    نشاط1 20
    نشاط2 20

  22. Mostafa Khaled 24/05/2015 18:28 -

    رقم الجلوس :102769
    الاسم : سلمي هشام عبده محمد احمد
    المدرسه : تيمور لغات ابيس
    عربي 96.75
    انجليزي 39.4
    دراسات 37.2
    رياضيات 78.2
    علوم 38.1
    رسم 20
    دين 39.4
    حاسب 20
    نشاط1 20
    نشاط2 20

  23. Mostafa Khaled 24/05/2015 18:23 -

    رقم_الجلوس : 35456
    الاسم : كرم محسن السيد احمد
    المدرسة : مدرسة البيطاش الخاصة
    عربى 92.25

    انجليزى 38.6

    دراسات 83.4

    رياضيات 74.4

    علوم 39.3

    رسم 20

    دين 38.6

    حاسب 20

    نشاط1 20

    نشاط2 20

    مجموع 362.95

  24. Mostafa Khaled 24/05/2015 18:11 -

    رقم_الجلوس: 99935
    الاسم :ياسمين احمد محمد اسماعيل
    المدرسة :الرمل الميرى
    عربى 89.5

    انجليزى 37.1

    دراسات 33.8

    رياضيات 36.6

    علوم 36.1

    رسم 20

    دين 37

    حاسب 20

    نشاط 1 20

    نشاط2 20

    مجموع 340.1

  25. رنا احمد احمد محمد ابراهيم 24/05/2015 17:53 -

    انا عيزة نتيجتى رقم جلوسى 19320 مدرة الاقبال القومية بشارع الاقبال الاسكندرية

  26. halem 24/05/2015 17:45 -

    الاسم /احمد جمال فتوح رقم الجلوس/78128  مدرسة حسين كامل بهاء الدين

  27. رنيم حسام الدين 24/05/2015 17:19 -

    لو سمحت انا عايزة اعرف النتيجة انا من برج العرب رقم جلوسي 5775

  28. محمود عاطف 24/05/2015 16:27 -

    المطار عزبه هلش شارع 4 رقم الجلوس85838

  29. فاطمة محمد مبروك 24/05/2015 16:23 -

    مدرسة عمر لطفى ادارة شرق الاسكندرية رقم جلوس 98649

  30. علياء حسام 24/05/2015 15:15 -

    علياء حسام ورقم جلوسى 45912 العجمى النموذجية الاسكندرية

  31. جنى هيثم احمد 24/05/2015 15:06 -

    اريد معرفة النتيجة ادارة المنتزة رقم جلوس 110577

  32. جنى هيثم احمد 24/05/2015 15:02 -

    اريد نتيجة الابتدائية ادارة المنتزة رقم جلوس 110577

  33. اريد معرفة النتيجة 24/05/2015 14:59 -

    جنى هيثم احمد عبد المنعم ادارة المنتزة 110577

  34. سلمى هشام الجمل 24/05/2015 14:27 -

    اريد معرفة النتيجة الأسكندرية رقم الجلوس 102769

  35. عبد الرحمن سامى رمضان 24/05/2015 14:05 -

    انا عاوز نتبجه الصف الابتدائى رقم الجلوس 69082 مدرسه احمد طلعت الابتدائيه اداره محرم بك

  36. خالد محمد خلف عرابي 24/05/2015 13:33 -

    اريد نتيجه الصف السادس الابتدائي محافظه الاسكندريه مدرسه صلاح الدين بالورديان رقم الجلوس52783

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