نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بالمنيا

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنيا

مصريات – المنيا – كتبت هدى الحاج علي: انتهت الادارات التعليمية لسائر المدارس في المحافظة من تصحيح وتدقيق نتائج الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثانى آخر العام بالاسم.

نتائج الصف السادس الابتدائى محافظة المنيا 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 محافظة المنيا

ويقوم الان العاملون بالكنترول بمراجعة اوراق الاجابات تمهيدا لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنيا 2017 صباح الغد.

وسوف تعرض مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائى لعام 2017 محافظة المنيا، بكل المناطق وهي : سمالوط ، ابو قرقاص ، ملوى ، دير مواس ، بني مزار ، مطاي ، مغاغة ، العدوة ودرجات التلاميذ وتقديراتهم ، وكذلك سوف يعلن عن موعد تسلم ملفات التلاميذ لتقديمها الى مدارس المرحلة الاعدادية.

ويمكن متابعة ومشاهدة كل اخبار نتائج الامتحانات لتلاميذ الشهادة الابتدائية بالاسم و برقم الجلوس في المنيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم صفحة مديرية التربية والتعليم بالمنيا على الرابط التالي: http://www.minia.gov.eg

تحديث اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة المنيا 2017

قامت مديرية التربية والتعليم بالمنيا برفع نتائج امتحانات الابتدائية على هيئة ملفات للتحميل وذلك لكل ادارة تعليمية، ويمكن تحميلها عبر موقع صفحة المديرية على الفيس بوك بالضغط هنا: الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على الفيس بوك

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائى محافظة المنيا 2017 من هنا

25/05/2017 215 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
215 comments
  1. ولاء سيد 22/05/2017 20:58 -

    أريد معرفه نتيجه الصف السادس لطالب مصطفى جمال عبد الحكيم

  2. احمد رضا محمود عثمان 20/05/2017 01:05 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي القيس 1

  3. اسماء جلال سيد احمد عبد الستار 18/05/2017 18:45 -

    ادارة ديرمواس التعليمه مدرسة البدرمان الابتدائيه المشتركه اسماءجلال سيد احمد عبد الستار

  4. اسماء جلال سيد احمد عبد الستار 18/05/2017 18:41 -

    اسماء جلال سيد احمد عبد الستار مدرسة البدرمان اللابتدائيه المشتركه

  5. نعمان عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام 01/02/2017 11:00 -

    مدرسة النصر الإبتدائية
    سمالوط شوشه الصليبه رقم جلوس 88898

  6. بلال حماده علي 30/01/2017 01:29 -

    بلال حماده علي
    21661
    مدرسه العباسية
    إدارة مغاغه

  7. حسين يحى حسن 29/01/2017 09:18 -

    منه حسين يحى حسن رقم الجلوس 76391 المنيا سمالوط المشتركة 1

  8. سيلفيا عادل 26/01/2017 23:31 -

    سيلفيا عادل عوض
    ادارة ابوقرقاص التعليمية
    رقم الجلوس 157851

  9. مازن حمادة رفعت 18/01/2017 09:54 -

    اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى محافظة المنيا ادارة سمالوط الترم الاول 2016\2017 ورقم جلوسى 148

  10. زياد حمادة رفعت 18/01/2017 09:50 -

    اريد نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة المنيا ادارة سمالوط قرية الطيبة الترم الاول 2016\2017

  11. نظرة امل 18/01/2017 09:20 -

    حابه اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى كريم زهنى رجب
    رقم الجلوس 86088

  12. سهيلة جمال عمر خليفة 22/05/2016 19:01 -

    اسمي محمد عبد الله عمر خليفه ورقم جلوسي 67306

  13. عبد الرحمن امجد رفعت عبد الرحمن احمد العطار 20/01/2016 08:59 -

    اريد ان اعرف درجاتي في الصف السادس ورقم الجلوس 100055

  14. ريم محمد عبد الرازق 17/08/2015 12:39 -

    اريد ان اعرف النتيجة بتاع ريم محمد عبد الرازق بمحافظة المنيا مركذ مطاي قرية اولاد الشيخ علي

  15. خاطر خلف 14/06/2015 08:28 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى لمحافظة المنيا
    ادارة المنيا

أضف تعليقاً