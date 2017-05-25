نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنيا

مصريات – المنيا – كتبت هدى الحاج علي: انتهت الادارات التعليمية لسائر المدارس في المحافظة من تصحيح وتدقيق نتائج الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثانى آخر العام بالاسم.

ويقوم الان العاملون بالكنترول بمراجعة اوراق الاجابات تمهيدا لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنيا 2017 صباح الغد.

وسوف تعرض مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائى لعام 2017 محافظة المنيا، بكل المناطق وهي : سمالوط ، ابو قرقاص ، ملوى ، دير مواس ، بني مزار ، مطاي ، مغاغة ، العدوة ودرجات التلاميذ وتقديراتهم ، وكذلك سوف يعلن عن موعد تسلم ملفات التلاميذ لتقديمها الى مدارس المرحلة الاعدادية.

ويمكن متابعة ومشاهدة كل اخبار نتائج الامتحانات لتلاميذ الشهادة الابتدائية بالاسم و برقم الجلوس في المنيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم صفحة مديرية التربية والتعليم بالمنيا على الرابط التالي: http://www.minia.gov.eg

تحديث اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة المنيا 2017

قامت مديرية التربية والتعليم بالمنيا برفع نتائج امتحانات الابتدائية على هيئة ملفات للتحميل وذلك لكل ادارة تعليمية، ويمكن تحميلها عبر موقع صفحة المديرية على الفيس بوك بالضغط هنا: الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على الفيس بوك

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نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائى محافظة المنيا 2017 من هنا