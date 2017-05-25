نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائى محافظة المنيا 2017 من هنا

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة المنيا
مصريات – المنيا – كتبت هدى الحاج علي: انتهت الادارات التعليمية لسائر المدارس في المحافظة من تصحيح وتدقيق نتائج الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثانى آخر العام بالاسم.
ويقوم الان العاملون بالكنترول بمراجعة اوراق الاجابات تمهيدا لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنيا 2017 صباح الغد.
وسوف تعرض مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائى لعام 2017 محافظة المنيا، بكل المناطق وهي : سمالوط ، ابو قرقاص ، ملوى ، دير مواس ، بني مزار ، مطاي ، مغاغة ، العدوة ودرجات التلاميذ وتقديراتهم ، وكذلك سوف يعلن عن موعد تسلم ملفات التلاميذ لتقديمها الى مدارس المرحلة الاعدادية.
ويمكن متابعة ومشاهدة كل اخبار نتائج الامتحانات لتلاميذ الشهادة الابتدائية بالاسم و برقم الجلوس في المنيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم صفحة مديرية التربية والتعليم بالمنيا على الرابط التالي: http://www.minia.gov.eg
تحديث اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة المنيا 2017
قامت مديرية التربية والتعليم بالمنيا برفع نتائج امتحانات الابتدائية على هيئة ملفات للتحميل وذلك لكل ادارة تعليمية، ويمكن تحميلها عبر موقع صفحة المديرية على الفيس بوك بالضغط هنا: الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على الفيس بوك
أريد معرفه نتيجه الصف السادس لطالب مصطفى جمال عبد الحكيم
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي القيس 1
ادارة ديرمواس التعليمه مدرسة البدرمان الابتدائيه المشتركه اسماءجلال سيد احمد عبد الستار
اسماء جلال سيد احمد عبد الستار مدرسة البدرمان اللابتدائيه المشتركه
مدرسة النصر الإبتدائية
سمالوط شوشه الصليبه رقم جلوس 88898
بلال حماده علي
21661
مدرسه العباسية
إدارة مغاغه
منه حسين يحى حسن رقم الجلوس 76391 المنيا سمالوط المشتركة 1
سيلفيا عادل عوض
ادارة ابوقرقاص التعليمية
رقم الجلوس 157851
اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى محافظة المنيا ادارة سمالوط الترم الاول 2016\2017 ورقم جلوسى 148
اريد نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة المنيا ادارة سمالوط قرية الطيبة الترم الاول 2016\2017
حابه اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى كريم زهنى رجب
رقم الجلوس 86088
اسمي محمد عبد الله عمر خليفه ورقم جلوسي 67306
اريد ان اعرف درجاتي في الصف السادس ورقم الجلوس 100055
اريد ان اعرف النتيجة بتاع ريم محمد عبد الرازق بمحافظة المنيا مركذ مطاي قرية اولاد الشيخ علي
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى لمحافظة المنيا
ادارة المنيا