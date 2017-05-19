نتيجة الصف السادس الابتدائى بالشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت نورهان فرغلي: سارت امتحانات الترم الثانى في جميع مدارس محافظة الشرقية بشكل منظم وسلس، ولم تشهد اية معوقات للطلاب والطالبات.

وانتهت اختبارات نهاية العام الدراسي 2017 بنجاح، وسوف يتمكن التلاميذ واولياء امورهم من معرفة النتائج، بعد قيام السيد المحافظ باعتماد نتيجة الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية بالشرقية، وذلك بحضور جمع غفير من الاعلام المحلي اضافة الى السادة العاملين في مديرية التربية والتعليم، وسوف تعلق بجميع المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بالاسم لكل طالب بعد يومين، كما ستظهر على الموقع الالكتروني ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس، كما هو موضح في الاسفل على موقع وزارة التربية والتعليم.



حيث يمكن لكل طلبة تلك المرحلة بعد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية بمجموع الترم الاول والثاني، والحصول على الشهادة الالتحاق بمدارس الاعدادية، التي ستفتح ابوابها للقبول فور انتهاء الدور الثاني او الملاحق في اخر العام الدراسي، لمن سيتخلفون باداء بعض الامتحانات.



وسوف تظهر نتيجة الصف السادس بالشرقية لكل المناطق والادارات التعليمية التابعة لها في المحافظة من بلبيس الى الزقازيق وغيرها على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية وهو تابع الى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ويمكن الوصول الى الموقع بالضغط على الرابط التالي: http://www.sharkia.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة الشرقية والزقازيق