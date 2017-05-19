نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الشرقية 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى بالشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت نورهان فرغلي: سارت امتحانات الترم الثانى في جميع مدارس محافظة الشرقية بشكل منظم وسلس، ولم تشهد اية معوقات للطلاب والطالبات.

وانتهت اختبارات نهاية العام الدراسي 2017 بنجاح، وسوف يتمكن التلاميذ واولياء امورهم من معرفة النتائج، بعد قيام السيد المحافظ باعتماد نتيجة الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية بالشرقية، وذلك بحضور جمع غفير من الاعلام المحلي اضافة الى السادة العاملين في مديرية التربية والتعليم، وسوف تعلق بجميع المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بالاسم لكل طالب بعد يومين، كما ستظهر على الموقع الالكتروني ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس، كما هو موضح في الاسفل على موقع وزارة التربية والتعليم.

حيث يمكن لكل طلبة تلك المرحلة بعد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية بمجموع الترم الاول والثاني، والحصول على الشهادة الالتحاق بمدارس الاعدادية، التي ستفتح ابوابها للقبول فور انتهاء الدور الثاني او الملاحق في اخر العام الدراسي، لمن سيتخلفون باداء بعض الامتحانات.

وسوف تظهر نتيجة الصف السادس بالشرقية لكل المناطق والادارات التعليمية التابعة لها في المحافظة من بلبيس الى الزقازيق وغيرها على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية وهو تابع الى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ويمكن الوصول الى الموقع بالضغط على الرابط التالي: http://www.sharkia.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة الشرقية والزقازيق

19/05/2017 1433 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
1433 comments
  1. سالم 17/05/2017 22:22 -

    معرفه نتيجه نورهان فتحى محمد سالم مدرسه محمد عبد المحسن الخرافى سنهوا منيا القمح الصف السادس الابتدائى

  2. Eslam munir 17/05/2017 14:50 -

    نتيجه اسراء سعيد محمود (4020)
    نتيجه خلود محفوظ بديع(4034)
    نتيجه اسماء ابراهيم مجدى(4076)
    نتيجه ابرار اشرف شحاته(4019)

  3. محمد 15/05/2017 10:36 -

    انا اريد نتيجة اخويا بمدرسة الشهيد محمدكمال عابدىن الزقازيق رقم الجلوس هو8933

  4. ايه علاء عبدالفتاح ابو النور 13/05/2017 21:55 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى محافظة الشرقية بلبيس رقم الجلوس. 34264

  5. ايه علاء عبدالفتاح ابو النور 13/05/2017 21:52 -

    أريد معرفة نتيجة ايه علاء عبدالفتاح ابوالنور

  6. Aml19852002 20/02/2017 15:09 -

    مدرسه احمد عرابي الاسم عمر محمود حمدي خليل
    رقم الجلوس 20281 لجنه 2

  8. اسماءعبدالسلام عبد الصبور 31/01/2017 13:33 -

    الف مبروك الف مبروك

  9. محمد احمد محمد احمد الجمل 31/01/2017 13:00 -

    اريد النتيجة انا من مدرسة عثمان بن عفان بلبيس بمحافظة الشرقية رقم جلوسي هو 25422

  10. عمرو عادل هاشم 31/01/2017 12:05 -

    شاهندا عمرو عادل منيا القمح مدرسه الشهيد عبد العزيز محمود عطا رقم جلوس 67054

  11. حمدي تامر محمد حمدي 30/01/2017 18:33 -

    حمدي تامر محمد حمدي
    رقم الجلوس هو 46931
    من الشرقية

  12. محمد ابو السعود شحته ابو السعود 27/01/2017 21:30 -

    مدرسة ميت سهيل رقم2
    ادارة منيا القمح محافظة الشرقية
    رقم الجلوس ..77239

  13. احمد ياسر محمد عبد الحميد سعد 27/01/2017 21:29 -

    مدرسة ميت سهيل رقم2
    ادارة منيا القمح محافظة الشرقية
    رقم الجلوس..77208

  14. بسنت منجي 27/01/2017 15:54 -

    انا عايزه اعرف نتيجه سنه سته

  15. اسامه محمود مصطفى 26/01/2017 18:33 -

    اريد نتيجة الترم الأول رقم الجلوس 52461

  17. أيسن فؤاد 26/01/2017 17:57 -

    معرفة رقم الجلوس 7017 مدرسة تجريبية المعلمين ـــ قطاع الحسينية ـــ إدارة شرق الزقازيق

  18. محمد يوسف 26/01/2017 14:59 -

    محمد ناصر ابوالسعود أبراهيم
    رقم الجلوس 84384
    مدرسه آل سعيد الابتدائيه المشتركه بشبرا صوره ديرب نجم محافظه الشرقية

  19. زينب فتحي السيد محمد 26/01/2017 11:12 -

    رقم الجلوس للصف السادس الابتدائى الترم الاول 119951 بمحافظه الشرقيه

  20. زينب فتحي السيد محمد 26/01/2017 11:11 -

    انا فى الصف السادس الابتدائى الترم الاول أريد معرفه نتيجتى رقم الجلوس 119951

  21. اميرة عبد التواب محمد 25/01/2017 19:53 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة كفر ميت بشار

  22. محمود فريد شوقي 21/01/2017 08:46 -

    انا محمود فريد شوقي اريد انا عرف النتيجه الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 80406 بسرعه وانبي

  23. ثرياوائلمحمدعبدالغنئ 18/01/2017 14:26 -

    لو اريدنتيجة الصف السادس الابتدائية 2017 الاسم ثريا وائل محمد عبد الغنى و رقم الجلوسوشكرا 45000

  24. محمد ايمن عيسي حسن محمد 17/01/2017 15:12 -

    شهادة الصف الثاني مدرسة عمر مكرم الابتدائي

  25. عبد الرحمن محمد عبد الوهاب حسن 27/05/2016 14:56 -

    اناعبدالرحمن محمد عبد الوهاب حسن اريد نتيجتى رقم الجلوس 33310

  26. انامحمدالسيد 30/01/2016 12:34 -

    انارقم الجلوس 143302محافظةالشرقية الصف السادس الصالحية الجديدة عايزه اعرف نتجتي بسرعه

  27. اسماء حمادة مسلم 15253 29/01/2016 21:54 -

    اسمى اسماء  حمادة  مسلم رقم الجلوس 15253 عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائبة  لى محافظة الشرقية بسرعة

  28. يوسف احمد 27/01/2016 22:34 -

    انا اسمي يوسف احمد محمد خليل عبد المقصود انا في محافظة الشرقية بمركز منيا القمح ورقم جلوسي هو٥٧٤٠٣ وانا في مدرسة الحرية الابتدائيةواريد نتيجتي بسرعة وايضا اريد مركزي

  29. محمد أحمد مجمود مصلحى مسلم 20/01/2016 18:12 -

    اريد معرفة النتائج

  30. وسام محمود محمد احمد 20/01/2016 15:13 -

    انا من مدرسة 25 يناير اطلب نتيجة الصف السادس الابتدائى لعام 2016 محافظة الشرقية ورقم جلوسى 45384

  31. شيماء صلاح احمد 26/07/2015 09:17 -

    رقم الجلوس 180 العاشر من رمضان

  32. شيماء صلاح احمد 26/07/2015 09:10 -

    متي سيتم إعلان النتائج

  33. عامر غريب احمد 14/06/2015 15:00 -

    اريد النتيجه الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبيه مدرسة الزهر

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