نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة الشرقية والزقازيق

نتيجة الصف السادس الابتدائى بالشرقية
مصريات – الشرقية – كتبت نورهان فرغلي: سارت امتحانات الترم الثانى في جميع مدارس محافظة الشرقية بشكل منظم وسلس، ولم تشهد اية معوقات للطلاب والطالبات.
وانتهت اختبارات نهاية العام الدراسي 2017 بنجاح، وسوف يتمكن التلاميذ واولياء امورهم من معرفة النتائج، بعد قيام السيد المحافظ باعتماد نتيجة الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية بالشرقية، وذلك بحضور جمع غفير من الاعلام المحلي اضافة الى السادة العاملين في مديرية التربية والتعليم، وسوف تعلق بجميع المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بالاسم لكل طالب بعد يومين، كما ستظهر على الموقع الالكتروني ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس، كما هو موضح في الاسفل على موقع وزارة التربية والتعليم.
حيث يمكن لكل طلبة تلك المرحلة بعد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية بمجموع الترم الاول والثاني، والحصول على الشهادة الالتحاق بمدارس الاعدادية، التي ستفتح ابوابها للقبول فور انتهاء الدور الثاني او الملاحق في اخر العام الدراسي، لمن سيتخلفون باداء بعض الامتحانات.
وسوف تظهر نتيجة الصف السادس بالشرقية لكل المناطق والادارات التعليمية التابعة لها في المحافظة من بلبيس الى الزقازيق وغيرها على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية وهو تابع الى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ويمكن الوصول الى الموقع بالضغط على الرابط التالي: http://www.sharkia.gov.eg
معرفه نتيجه نورهان فتحى محمد سالم مدرسه محمد عبد المحسن الخرافى سنهوا منيا القمح الصف السادس الابتدائى
نتيجه اسراء سعيد محمود (4020)
نتيجه خلود محفوظ بديع(4034)
نتيجه اسماء ابراهيم مجدى(4076)
نتيجه ابرار اشرف شحاته(4019)
انا اريد نتيجة اخويا بمدرسة الشهيد محمدكمال عابدىن الزقازيق رقم الجلوس هو8933
نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى محافظة الشرقية بلبيس رقم الجلوس. 34264
أريد معرفة نتيجة ايه علاء عبدالفتاح ابوالنور
مدرسه احمد عرابي الاسم عمر محمود حمدي خليل
رقم الجلوس 20281 لجنه 2
محافظة الشرقية
الف مبروك الف مبروك
اريد النتيجة انا من مدرسة عثمان بن عفان بلبيس بمحافظة الشرقية رقم جلوسي هو 25422
شاهندا عمرو عادل منيا القمح مدرسه الشهيد عبد العزيز محمود عطا رقم جلوس 67054
حمدي تامر محمد حمدي
رقم الجلوس هو 46931
من الشرقية
مدرسة ميت سهيل رقم2
ادارة منيا القمح محافظة الشرقية
رقم الجلوس ..77239
مدرسة ميت سهيل رقم2
ادارة منيا القمح محافظة الشرقية
رقم الجلوس..77208
انا عايزه اعرف نتيجه سنه سته
اريد نتيجة الترم الأول رقم الجلوس 52461
رقم الجلوس 7017 الزقازيق
معرفة رقم الجلوس 7017 مدرسة تجريبية المعلمين ـــ قطاع الحسينية ـــ إدارة شرق الزقازيق
محمد ناصر ابوالسعود أبراهيم
رقم الجلوس 84384
مدرسه آل سعيد الابتدائيه المشتركه بشبرا صوره ديرب نجم محافظه الشرقية
رقم الجلوس للصف السادس الابتدائى الترم الاول 119951 بمحافظه الشرقيه
انا فى الصف السادس الابتدائى الترم الاول أريد معرفه نتيجتى رقم الجلوس 119951
نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة كفر ميت بشار
انا محمود فريد شوقي اريد انا عرف النتيجه الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 80406 بسرعه وانبي
لو اريدنتيجة الصف السادس الابتدائية 2017 الاسم ثريا وائل محمد عبد الغنى و رقم الجلوسوشكرا 45000
شهادة الصف الثاني مدرسة عمر مكرم الابتدائي
اناعبدالرحمن محمد عبد الوهاب حسن اريد نتيجتى رقم الجلوس 33310
انارقم الجلوس 143302محافظةالشرقية الصف السادس الصالحية الجديدة عايزه اعرف نتجتي بسرعه
اسمى اسماء حمادة مسلم رقم الجلوس 15253 عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائبة لى محافظة الشرقية بسرعة
انا اسمي يوسف احمد محمد خليل عبد المقصود انا في محافظة الشرقية بمركز منيا القمح ورقم جلوسي هو٥٧٤٠٣ وانا في مدرسة الحرية الابتدائيةواريد نتيجتي بسرعة وايضا اريد مركزي
اريد معرفة النتائج
انا من مدرسة 25 يناير اطلب نتيجة الصف السادس الابتدائى لعام 2016 محافظة الشرقية ورقم جلوسى 45384
رقم الجلوس 180 العاشر من رمضان
متي سيتم إعلان النتائج
اريد النتيجه الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبيه مدرسة الزهر