نتائج الصف السادس الابتدائي 2017 محافظة قنا

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة قنا

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة قنا 2017-2018 مديرية موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 محافظة قنا

مصريات – قنا – كتبت نرمين السيد: انتهى كنترول امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة قنا من تصحيح اوراق الطلاب لجميع الادارات التعليمية بقنا وهي مركز الرئيسية ، نقادة ، نجع حمادي ، قوص ، قفط ، فرشوط ، دشنا ، ابو تشت ، الوقف..

هذا ويعقد المحافظ مؤتمر بعد اعتماده نتيجة الصف السادس الابتدائى في محافظة قنا 2017 ويعلن به عن اسماء المتفوقين، والاوائل والذين حصلوا على اعلى الدرجات.

وسيقوم المحافظ بالاشتراك ومديرية التربية والتعليم بقنا بتكريم الاوائل في الشهادتين الابتدائية والاعدادية، ومنحهم جوائز تقديرية، وذلك بحضور اولياء امورهم وجمع غفير من الاعلاميين والقائمين على التعليم في محافظة قنا من سائر الادارات التعليمية.

ويمكن مشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس بقنا آخر العام الدراسي 2017 بالاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك مديرية التربية والتعليم في قنا وكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لتظهر نتائج الشهادة الابتدائية بالاسم مع كشف بالدرجات لجميع مواد الامتحانات، بالضغط على الرابط التالي: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة قنا برقم الجلوس بالاسم

30/05/2017 416 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
416 comments
  1. علي سعد علي 12/02/2017 16:16 -

    انا عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 42604

  2. ملك محمد محمود تمام 10/02/2017 19:04 -

    انا عايز اعرف النتيجة

  3. احمدسيداحمدعبدالرحيم 07/02/2017 23:40 -

    انا اريد نتيجتي الشهادة الابتدائية بقنا ورقم جلوسى40011

  4. اروىا محمود متولى 03/02/2017 17:27 -

    اريد ان اعرف درجتى رقم جلوسى هو 20676

  5. محمد مصطفى حسن ابرهيم 28/01/2017 08:40 -

    اريد اعرف النتيجة بتعتى الصف السادس الابتدائى فى مدرسة البساتين المشترقة ف٢

  6. محمود محمد على السيد محمد مرجان 26/01/2017 00:22 -

    ان عوز اعرف نتيجه رقم الجلوس 87762 المدرسه اخناتون با الاسكندريه

  7. فاطمة هاني عبد الرازق عواد الصف السادس 25/01/2017 00:30 -

    عايزة النتيجة

  8. محمد انور فهيم جهلان 23/01/2017 16:38 -

    انا عاوز اعرف النتيجه بتحتي بس انا اعدادي رقم الجلوس 162

  9. سارة محمد عبد الرحيم 23/01/2017 02:55 -

    انا اريد معرفة النتيجة

  10. محمد محمود عبد ربه محمد احمد سليم 25/07/2016 12:19 -

    اريد اعرف نتيجه الامتحان ملاحق رقم الجلوس 134217

  11. محمد محمود عبد ربه محمد احمد سليم 25/07/2016 12:13 -

    اريد اعرف نتيجه الامتحان ملاحق رقم الجلوس 134217

  12. منه الله سيد حافظ 08/07/2016 15:22 -

    انا منه الله سيد انا نجحت

  13. مريم عمر اسماعيل توفيق 26/06/2016 18:15 -

    نتيجه الصف السادس لمدرسه الغات بالالومنيوم

  14. زياد حماده زكريا محمد 03/06/2016 00:24 -

    اريد النتيجة رقم جلوسي 51954

  15. كمال الدين مصطفى كمال 02/06/2016 11:47 -

    انا عوز اعرف النتيجة رقم الجلوس

  16. خالد مصطفى محمد 02/06/2016 11:46 -

    انا عوز اعرف النتيجة رقم الجلوس4017

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