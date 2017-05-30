نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة قنا برقم الجلوس بالاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة قنا
مصريات – قنا – كتبت نرمين السيد: انتهى كنترول امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة قنا من تصحيح اوراق الطلاب لجميع الادارات التعليمية بقنا وهي مركز الرئيسية ، نقادة ، نجع حمادي ، قوص ، قفط ، فرشوط ، دشنا ، ابو تشت ، الوقف..
هذا ويعقد المحافظ مؤتمر بعد اعتماده نتيجة الصف السادس الابتدائى في محافظة قنا 2017 ويعلن به عن اسماء المتفوقين، والاوائل والذين حصلوا على اعلى الدرجات.
وسيقوم المحافظ بالاشتراك ومديرية التربية والتعليم بقنا بتكريم الاوائل في الشهادتين الابتدائية والاعدادية، ومنحهم جوائز تقديرية، وذلك بحضور اولياء امورهم وجمع غفير من الاعلاميين والقائمين على التعليم في محافظة قنا من سائر الادارات التعليمية.
ويمكن مشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس بقنا آخر العام الدراسي 2017 بالاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك مديرية التربية والتعليم في قنا وكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لتظهر نتائج الشهادة الابتدائية بالاسم مع كشف بالدرجات لجميع مواد الامتحانات، بالضغط على الرابط التالي: http://www.qena.gov.eg
انا عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 42604
انا عايز اعرف النتيجة
انا اريد نتيجتي الشهادة الابتدائية بقنا ورقم جلوسى40011
اريد ان اعرف درجتى رقم جلوسى هو 20676
اريد اعرف النتيجة بتعتى الصف السادس الابتدائى فى مدرسة البساتين المشترقة ف٢
ان عوز اعرف نتيجه رقم الجلوس 87762 المدرسه اخناتون با الاسكندريه
عايزة النتيجة
انا عاوز اعرف النتيجه بتحتي بس انا اعدادي رقم الجلوس 162
انا اريد معرفة النتيجة
اريد اعرف نتيجه الامتحان ملاحق رقم الجلوس 134217
اريد اعرف نتيجه الامتحان ملاحق رقم الجلوس 134217
انا منه الله سيد انا نجحت
نتيجه الصف السادس لمدرسه الغات بالالومنيوم
اريد النتيجة رقم جلوسي 51954
انا عوز اعرف النتيجة رقم الجلوس
انا عوز اعرف النتيجة رقم الجلوس4017