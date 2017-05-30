نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة قنا

مصريات – قنا – كتبت نرمين السيد: انتهى كنترول امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة قنا من تصحيح اوراق الطلاب لجميع الادارات التعليمية بقنا وهي مركز الرئيسية ، نقادة ، نجع حمادي ، قوص ، قفط ، فرشوط ، دشنا ، ابو تشت ، الوقف..

هذا ويعقد المحافظ مؤتمر بعد اعتماده نتيجة الصف السادس الابتدائى في محافظة قنا 2017 ويعلن به عن اسماء المتفوقين، والاوائل والذين حصلوا على اعلى الدرجات.

وسيقوم المحافظ بالاشتراك ومديرية التربية والتعليم بقنا بتكريم الاوائل في الشهادتين الابتدائية والاعدادية، ومنحهم جوائز تقديرية، وذلك بحضور اولياء امورهم وجمع غفير من الاعلاميين والقائمين على التعليم في محافظة قنا من سائر الادارات التعليمية.

ويمكن مشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس بقنا آخر العام الدراسي 2017 بالاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك مديرية التربية والتعليم في قنا وكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لتظهر نتائج الشهادة الابتدائية بالاسم مع كشف بالدرجات لجميع مواد الامتحانات، بالضغط على الرابط التالي: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة قنا برقم الجلوس بالاسم