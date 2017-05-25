نتيجة الصف السادس الابتدائى كفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت منار سعد: يعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الابتدائية آخر العام الدراسي 2017 الترم الثانى، حيث تأخرت نتيجة الابتدائية بكفر الشيخ بالظهور حتى الان، كما لم تصدر نتائج الشهادة الاعدادية، وسيقوم المحافظ بالتصديق عليها، وسيجرى نشرها، وكنا قد اوردنا موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادى سابقاً في خبر اخر.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 كفر الشيخ 86.5% حيث تقدم لأداء الامتحان 49 ألفا و302 تلميذ وتلميذة حضر منهم 45 ألفا و577 تلميذا وتلميذة ونجح منهم 39 ألفا و.399

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن ادارة دسوق جاءت في المراكز الأولى.

هذا وييتم الان رفع نتيجة الصف السادس الابتدائى على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم الالكترونية، لتكون متاحة لجميع الطلاب واولياء امورهم للاطلاع على نتائج ابتدائية كفر الشيخ الترم الثانى.

لمشاهدة نتيجة السادس الابتدائى 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الترم الدراسي الثانى برقم الجلوس او بالاسم اضغط هنا الان: http://kfsedu.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى بوابة محافظة كفر الشيخ 2017