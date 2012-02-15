نتيجة جامعة بنها

نتائج طلاب جامعة بنها 2017

نتيجة امتحانات الطلاب في جامعة بنها 2017

مصريات – بنها – كتبت نجلاء جابر: بعد تحول الموقع الرسمي لجامعة بنها الى بوابة الكترونية شاملة والذي تعلن عيره نتيجة الامتحانات الخاصة بطلبة كليات جامعة بنها للعام الدراسي 2016 – 2017، سهلت عملية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الدراسية من جداول محاضرات وجداول الامتحانات واخر الاخبار بما في ذلك نتيجة جامعة بنها 2017 حيث سيتمكن طلبة جميع الشعب والاقسام من الفرقة الاولى او الثانية الثالثة و الرابعة من معرفة نتائج كليات العلوم الحقوق وكلية التربية التجارة العلوم الهندسة الصيدلة الطب الهندسة من الانترنت وذلك بمجرد انتهاء تصحيح اوراق الامتحانات>

ويمكن معرفة النتيجة على القسم الخاص بالنتائج مباشرة  بالضغط على هذا الرابط >>>> http://j.gs/ayK

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موقع نتيجة كليات جامعة بنها 2017 نتائج كل الفرق والشعب

15/02/2012 415 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , ,
415 comments
  1. حبيبه الرحمن 20/07/2017 06:46 -

    عاوزه اعره نتيجه حقوق فرقه رابعه جامعه بنها 2017 ورقم جلوسى 1737 لوسمحتوا

  2. حازم طلعت سيد أحمد 07/07/2017 01:55 -

    نتيجة كلية الحقوق جامعة بنها التعليم المفتوح ورقم جلوسى 16574

  3. Shady mohamed 02/07/2017 22:08 -

    بإجماعه حد يفهمني نتيجه تربيه أساسي لفه عربيه ظهره وله لسه

  4. فاطمة سعيد عواد 10/06/2017 04:04 -

    نتيجة الترم الثاني ٢٠١٧ سنة الاولى
    علم نفس رقم الجلوس 4112

  5. محمد رضا سعيد عبد الحميد 23/04/2017 12:00 -

    عوز اعراف نتيجه الترم الاول سنه اولا انتساب جامعه حقوق بنها

  6. موفق محمود محمود حسن داؤد 15/03/2017 23:21 -

    جميل جدآ بس عاوز اعرف نتيجة الترم الاول 2017 قانون عام رقم جلوس 3223

  7. صلاح 09/03/2017 03:53 -

    برجاء النتيجة فرقة تانية شعبة الآثار صلاح محمود

  8. اسماء ابراهيم مأمون ابراهيم 09/02/2017 21:25 -

    نتيجة اولى حقوق جامعة بنها 2016

  9. ايمن جبريل 01/02/2017 19:14 -

    انا فى الترم الرابع بنوك وبورصات رقم جلوسى 8099 عاوز اعرف النتيجة

  10. سمية محمد السيد محمد 29/08/2016 15:35 -

    سمية محمد السيد محمد ثانية تجارة انتساب 2016 برجاء النتيجة

  13. هيثم محمد المهدى 16/08/2016 03:18 -

    عاوز اعرف نتيجة الترم الثانى دبلوم القانون الخاص جامعة بنها 2016 رقم الجلوس3199

  14. سالي السيدمحمدلطفي مصطفي 14/08/2016 12:33 -

    رقم جلوس 278488 كلية اداب بنها

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