وزارة التربية والتعليم في سوريا

سوريا – دمشق – كتبت ريم بكر: تسعى وزارة التربية في سوريا الى انهاء رصد ومراجعة درجات طلاب التعليم الاساسي والاعلان عن نتائج الصف التاسع لعام 2016 – 2017 الدورة الاولى سريعاً، ويقدم موقع وزارة التربية السورية خدمة معرفة نتائج الامتحانات لجميع الطلاب، ومن بينها نتائج الصف التاسع في سوريا وايضا نتيجة الثانوية العامة ( البكالوريا ) برقم الاكتتاب او بحسب الاسم بالاضافة الى كشف بالحاصلين على الدرجات العاليا على مستوى جميع المحافظات السورية و الجمهورية للمدارس العامة او الشرعية في دمشق – حمص ، حماة ، حلب ، اللاذقية ، طرطوس ، دير الزور ، الحسكة ، الرقة ، ادلب ، السويداء درعا ، بانياس وغيرها.

كما يمكن متابعة جميع اخبار وزارة التربية وتغيير بيانات طلاب الشهادة الثانوية البكالوريا من موقع وزارة التربية السورية وكذلك يستطيع الطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة التسجيل لامتحانات شهادة الصف التاسع وكذلك نتائج البكالوريا 2017 الشهادة الثانوية او البكالوريا الشرعية والمهنية.

وتتيح وزارة التربية في سوريا تقديم شكاوى او استفسارات للطلاب و المعلمين اولياء الامور على موقعها الرسمي ومتابعة سير هذه الشكوى على الانترنت.

كما ستعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد اصدار نتائج الثانوية العامة السورية 2017 في اوائل شهر تموز وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي ( البكالوريا ) للفرعين العلمي والادبي، وكذلك تصدر نتائج الثانوية المهنية الصناعية والتجارية، النسوية وغيرها، اضافة للثانوية الشرعية،

تحديث حول صدور نتائج الصف التاسع دورة عام 2017:

صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في سوريا ان نتائج شهادة التعليم الاساسي للصف التاسع الاعدادي ونتائج الاعدادية الشرعية صدرت اليوم الاربعاء الموافق لتاريخ 14 حزيران.

ويمكن الان الاستعلام عن النتائج في تمام الساعة 12 ظهراً بالضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم المبين ادناه، ومن ثم تخطي صفحة الاعلانات.

لمعرفة نتائج التاسع 2017 من موقع وزارة التربية اضغط هنا: http://moed.gov.sy

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

وزارة التربية والتعليم سوريا نتائج الصف التاسع 2017 الآن