وصفات حلويات العيد سهلة سريعة: الكحك المعمول الغريبة سابليه

وصفات حلويات العيد

مصريات – كتبت سمر محمد: حلويات العيد الجاهزة ليست هي المفضلة لكثير من الامهات وربات البيوت وايضا المرأة العاملة التي تضطر احيانا الى شراء حلويات العيد لتوفير الجهد ولضيق الوقت اللازم لاعداد وصفات الكحك و البسكوت والبيتي فور.

وبما ان حلويات العيد وكحك العيد و الغريبة وخلافه من الضروريات التي لا تكتمل فرحة العيد في اي منزل الا بها، فجمعنا لك اسرع واسهل وصفات سهلة وسريعة لعمل الكعك وكل حلويات العيد لاتمام سعادة الاطفال والكبار بهذه المناسبة.

واذا كنتم في مصر، وتفضلون الحلويات الجاهزة، او ترغبون في اهدائها لاحد، يمكنكم شراء حلويات العيد من مونجيني والطحان وبسكو مصر من السوبر ماركت او اي من فروع المحلات المذكورة.

وايضا يمكنكم شراء الكحك – الغريبة و البسكويت و البيتي فور وجميع انواع الحلويات الطازجة وذات السعر المناسب من دور ونوادي الجيش المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

تحضير كحك العيد:

المقادير:

كيلو دقيق

2ونص كوب سمن

ملعقة خميرة

ملعقة سكر

2ملعقة سمسم

ذرة ملح

ملعقة ريحة كحك

ملعقتين لبن نيدو

كوب مياه

طريقة التحضير: نقدح السمن – نخلطه مع السمن بعد تسييحه وتسخينه حتى يصفر لونه، ونخلط معه الدقيق و السمسم ونستنى لما يهدى شوية ثم نضيف الخميرة و الريحة ونعجن بالمياه و ينقش – يتم تشكيله ورصه في صواني ثم تسويته في الفرن على درجة حرارة مناسبة.

وصفات حلويات عيد الفطر: البسكوت السادة

المقادير – المكونات:

كيلو دقيق

كوب سمن

كوب ونص سكر

شويه زيت

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة بيكنج بودر

نص كوب لبن

5 بيضات

فانيليا ورحة برتقال

طريقة التحضير: نخلط السمن مع السكر بالخلاط الكهربي و نضيف البيض ثم نذيب النشا في اللبن ويعجن بالدقيق وتترك العجينة قليلا حتى تهدأ ويتم تشكيلها ورصها في اواعي الخبز ووضعها في فرن تم تشغيله اثناء تحضير العجينة.

حلويات العيد: وصفة الغريبه

المقادير المطلوبة:

2 كوب دقيق

كوب سمن

نص كوب سكر

فانيليا

طريقةالتحضير: نضرب السمن و السكر في الخلاط ثم يعحن مع الدقيق وتقطع و تزين باى حاجة تحبيها.

وصفات حلويات العيد: المعمول

المقادير:

اثنين ونص كوب سمن

كوب سكر بودره

كوب لبن

كيس بيكنج بودر

كيلو دقيق

عجوه للحشو

الطريقة: نضع السمن و السكر في الخلاط الكهربائي ويخلط جيدا ثم نضيف اللبن ويعجن بالدقيق ويقطع كور ويتم حشوه بالعجوه، او الملبن وتضاف اليهم المكسرات او الفستق المطحون حسب الرغبة ثم يتم تسويته.

وصفات حلويات العيد: السابليه

المقادير:

كوب سمن او زبدة

نص كوب سكر

بيضه

فانيليا

ملعقة بيكنج بودر

2ونص كوب دقيق

الطريقة:نضرب السمن و السكر بالخلاط ونضيف البيضة ويعجن ويفرد بالنشابه ويقطع وتقوم بتسويته، وبعد خروجه من الفرن يزين.

حلويات عيد الفطر : طريقة تحضير البيتي فور

المقادير:

كوب سمن

نص كوب سكر

2بيضه

فانيليا

ملعقة بيكنج بودر

2كوب دقيق

الطريقة: نستحدم مضرب البيض الكهربائي في خلط السكر والسمنة ثم نضيف البيض ويعجن ويفرد بالنشابه و يقطع وبعد خروجه من الفرن يزين بالمربى او الشوكلاتة و العسل والفارماسيل ، او جوز الهند والمكسرات حسب الرغبة.

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وصفات حلويات العيد سهلة سريعة: الكحك المعمول الغريبة سابليه