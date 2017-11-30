وزير اماراتي: لا عائق يمنع احمد شفيق من مغادرة الامارات

مصريات

ندى المصري:

استنكر د.أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية تصريحات احمد شفيق رئيس وزراء مصر الاسبق عن منعه من مغادرة الامارات.

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي على موقع تويتر “تأسف دولة اإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012 ، وقدمنا له كل التسهيلات و واجبات الضيافة الكريمة رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه.

وأضاف أنور قرقاش أن الإمارات اثرت في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعابة حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقديم والاحترام.

وأكد الوزير الامارات عدم وجود أي عائق يمنع احمد شفيق من مغادرة الامارات..

واختتم كلامه بالهجوم على احمد شفيق بقوله” للأسف وفي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي (إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا).

وقد ردت دينا عدلي حسين محامية احمد شفيق على تصريحات د.أنور قرقاش وقالت ان الفريق شفيق لم يهرب من مصر ولم تصدر ضده قرارات ضبط أو إحضار وكتبت على صفحتها الخاصة بالفيس بوك أن الامارات لا تستضيف الهاربين، وبأن احمد شفيق كان يعامل معاملة كبار المسئولين فيها.

وكان احمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق قد اعلن عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018 ، بعد ذلك قام بتسجيل بيان مصور صرح فيه أنه كان ينوي العودة الى مصر خلال الايام القادمة لكنه فوجئ بمنعه من السفر، ومغادرة محل اقامته في الامارات.

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وزير اماراتي: لا عائق يمنع احمد شفيق من مغادرة الامارات