احمد شفيق يكذب قناة الجزيرة

مصريات

ندى المصري:

نفت دينا عدلي حسين محامية الفريق احمد شفيق رئيس وزراء مصر الاسبق ما ادعته قناة الجزيرة القطرية من حصولها على بيان مصور حصري من احمد شفيق يعلن فيها قيام دولة الامارات بمنعه من مغادرتها.

وِأكدت أنه تم تصوير بيان ترشح احمد شفيق في منزله بدولة الامارات وبأن نجلة احمد شفيق هي من تولت تصوير بيان احمد شفيق.

وقالت إن ابنة شفيق صورت الفيديو في بيتهم . وقال شفيق إن السلطات في دولة الإمارات منعته من مغادرة البلاد وذلك بعد ساعات من إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة العام المقبل.

واستنكرت دينا عدلي هجوم الاعلاميين على احمد شفيق ومحاملتهم المتاجرة بتاريخه واثارة الرأي العام ضده بزعم أنه باعلان ترشحه يحاول تدمير البلاد او بادعاء تعاونه مع دول معادية لمصر.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

احمد شفيق ينفي ادعاءات قناة الجزيرة بتعاونه معها