احمد شفيق مع وائل الابراشي: قرار الترشح في انتخابات الرئاسة لم يحسم

احمد شفيق مع وائل الابراشي بعد عودته الى مصر

مصريات

ندى المصري:

تحدث الفريق احمد شفيق بعد عودته الى مصر لبرنامج العاشرة مساءا على قناة الدريم مع الاعلامي وائل الابراشي.

نفى احمد شفيق الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن اختطافه او احتجازه وقال انه يقيم الان في احد الفنادق القريب من منزله، وبأنه ينوي الانتقال الى بيته بعد الانتهاء من تجهيزه.

وعلق احمد شفيق على الاخبار التي تتهمه بالتعاون مع قناة الجزيرة والتنسيق معها من اجل اعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

فقال ان التسجيل المصور في الاساس كان ينوي اذاعته في وقت اخر عن طريق وكالة رويترز وتم الاتفاق معها على هذا الاساس.

اضاف احمد شفيق انه تم تسريب فيديو اعلان خوضه انتخابات الرئاسة 2018 واضافة شعار قناة الجزيرة عليه دون العودة اليه او الحصول على اذن منه، وأكد انه لم يتحدث او يتفاوض مع اي من المسئولين في قناة الجزيرة.

وأكد احمد شفيق انه ينوي مقاضاة قناة الجزيرة والتحقيقات هي التي سوف تثبت صحة كلامه.

واعتذر احمد شفيق عن الالتباس الذي حدث بسبب اذاعة فيديو الترشح لانتخابات الرئاسة وقال ان احمد شفيق لن يكون اداة للاساءة لدولة الامارات او لافساد العلاقات بين مصر والامارات.

وتقدم احمد شفيق بالشكر الى المسئولين بدولة الامارات على استضافته وقال انه لم يتم ترحيله وبأنه غادر الامارات في طائرة خاصة ووجد استقبالا مميزا عند عودته الى مصر.

وبسؤاله حول ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018 أجاب احمد شفيق اتخذ هذه الخطوة بناءا على المعلومات التي توفرت له وهو في الامارات لكنه الان على ارض الوطون سوف يدرس الموقف ويقرر بعد ذلك هل يستمر في قراره ام يتراجع.

فيديو مكالمة احمد شفيق مع وائل الابراشي بعد عودته الى مصر

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