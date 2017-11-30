احمد قنصوه: انتخابات الرئاسة 2018

مصريات

محمود سالم:

أذاع العقيد مهندس أحمد قنصوه بيانا من خلال صفحته على موقع يوتيوب يعلن فيه عن ترشحه بـ الانتخابات الرئاسية المقرر اجرائها في مصر خلال عام 2018.

وظهر احمد قنصوه بالبذلة العسكرية وبرر ذلك بسبب استمراره في العمل بالقوات المسلحة وعدم قبول استقالته التي تقدم بها منذ عام 2014 من اجل مباشرة حقوقه السياسية وتمكينه من الترشح بالانتخابات.

وأشار احمد قنصوه مرشح الرئاسة المحتمل الى ان ظهوره بالزي العسكري لا يجب تفسيره باعتباره دعوة للتمرد بين زملائه او دعوة لإتخاذ أي موقف فردي أو جماعي داخل صفوف الجيش ولكنه مجرد موقف فردي لجأ اليه عندما وجد مماطلة في قبول قرار استقالته من الخدمة العسكرية.

وعبر احمد قنصوه في بيان ترشحه عن مخاوفه المترتبة على اعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة 2018 وقال انه يشفق على اهله من تكدير صفو حياتهم بسبب هذا القرار الذي اتخذه.

أحمد قنصوه من مواليد فبراير 1976 (السن: 42 سنة) وهوعقيد دكتور مهندس معماري استشاري، مدرس الهندسة المعمارية،

تخرج من الكلية الفنية العسكرية وهو زوج لطبيبة صيدلانية تعمل في وزارة الصحة، واب لثلاثة من الابناء.

فيديو بيان اعلان احمد قنصوه عن نيتح الترشح لرئاسة مصر

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بالفيديو بيان اعلان احمد قنصوه ترشحه في انتخابات الرئاسة 2018