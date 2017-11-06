مصريات

اشرف سليمان

أكد الدكتور اشرف زكي نقيب الفنانين عدم صحة الاخبار المتداولة خلال الايام السابقة عن وفاة الفنانة شادية واكد تواجدها في مستشفى العاصمة بمنطقة المهندسين بالجيزة لتلقي العلاج بعد اصابتها بجلطة في الدماغ.

وكانت احدى الصحف قد نشرت اخبارا عن موت الفنانة شادية وتم المبالغة في تفاصيل الخبر وادعى البعض انه تم تحديد موعد الجنازة ايضاـ وهذا ما ما اعتبر خبرا مسيئا وتم استهجانه بشدة وتم سحب الخبر ونفيه لاحقا.

وساءت حالة شادية الصحية وتم نقلها الى المستشفى ومنع الاطباء والفريق الطبي المشرف على علاجها اية زيارات لها.

والمؤكد انه تم احتجاز شادية في العناية المركزة ومازالت تتلقى العلاج ويتواجد بجانبها في الحاجة ياسمين الخيام واحدى قريباتها.

ولم تسمح ادارة المشفى للفنانة نجوى فؤاد بزيارة شادية.

شادية معبودة الجماهير والفنانة التي اعتزلت عام 1984 وتركت الشهرة وقررت ارتداء الحجاب، وبررت هذا القرار بأنها تريد الابتعاد عن الفن وهي في عز مجدها ولن تنتظر ان تنحسر عنها الاضواء ، كما انها لا تحب اداء دور الامهات والعجائز بعد تعود الجمهور على مشاهدتها في دور البطلة الشابة، وقالت انها تفضل ان يحتفظ الجمهور بصورتها الجميلة في اذهانهم.

فيديو اخر حديث للفنانة شادية لوسائل العالم تحدثت فيه تليفونيا لقناة الحياة مع الاعلامي عمرو الليثي عام 2014

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نفي اخبار وفاة شادية وتأكيد اصابتها بجلطة دماغية