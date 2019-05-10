ادعية رمضانية

مصريات – في الاعوام الأخيرة السابقة فاجئنا الفنانين الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير والمطربة شيرين عبد الوهاب بتسجيل ادعية دينية ابتهالية مخصصة لشهر رمضان المبارك، وقد سار على دربهم فنانون كبار ايضا.

وكانت هناك المزيد من الادعية الرمضانية التي انشدها العديد من المشاهير، لتظهر بذلك ادعية رمضان كريم مختلفة شكل ومضمونا عن ادعية رمضان التقليدية التي يرددها بعض المطربين لكن بدون فهم او احساس بها.

ولعل اشهر واجمل ادعية صوتية لرمضان هي رباعيات محمد منير ويمكن الاستماع اليها على اليوتيوب المدرج ادناه.

كما تجدون دعاء رمضان كريم يوتيوب بصوت الشيخ الشعرواي رحمه الله، مع كلمات معبرة تدعو للرحمة والمغفرة والتأمل في الكون لتقدير عظمة الخالق وهي من اجمل ما تم تسجيله.

يوتيوب فيديو ادعية رباعيات محمد منير الرمضانية

يوتيوب ادعية رمضان بلجأ لمين للمطربة شيرين

احدث ادعية رمضانية بصوت عمرو دياب: دعاء المغني

فيديو يوتيوب دعاء رمضان للشيخ الشعراوي

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ادعية رمضانية لكبار الشيوخ والفنانين عمرو دياب، محمد منير، شيرين