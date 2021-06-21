أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021 وأماكن لجان الامتحانات في مصر

أرقام جلوس الثانوية العامة 2021
مصريات – كتبت ندى المصري: قررت وزارة التربية والتعليم ان تقوم المدارس بتوزيع أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مع اتاحة تسليمها الكترونيًا على الانترنت وبشكل مجاني لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى اعتبارًا من اوائل شهر يونيو الحالي.
ويستطيع الطلبة الآن معرفة ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وكذلك كود لجنة الاختبار التابع لها الطلاب والطالبات، وذلك من خلال الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات، وهو نفسه الموقع الذي سوف يقدم لاحقًا نتيجة الثانوية العامة، كما بامكانهم تسلمها من المدارس والتي تتضمن الرقم الخاص بكل طالب بالاضافة الى مقرات لجان الامتحانات، وايضًا باستطاعتهم التأكد من المواد الاختيارية التي توجد بالاستمارة.
هذا ويجري الحصول عادةً على رقم جلوس الطلاب للصف الثالث الثانوى من موقع بوابة الثانوية العامة التابع لخدمات وزارة التربية والتعليم كما سيمكن معرفة ارقام الجلوس بالنظام الجديد لطلبة علمي و ادبي وذلك على اللينك المدرج آخر هذا الخبر.
من خلال استخدام كود الطالب الذي يتم الحصول عليه من شئون الطلاب في المدرسة الخاصة بكل فرد، وكذلك كلمة السر.
وبجانب الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 وكذلك اماكن لجان الامتحانات، تستطيعون مشاهدة المواد الاختيارية والاجبارية التي سوف يخضع لها الطالبات والطلاب، وهذا يشمل كذلك طلاب المنازل.
يذكر أنه تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 يوليو 2021 لطلاب شعبة العلمي، ومن يوم الاحد الموافق لتاريخ 11 يوليو المقبل لطلاب شعبتي الادبي ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المكفوفين، وكنا قد اوردنا جداول الامتحانات في خبر سابق وذلك اثناء تغطية الموتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.
وتم إصدار جدول الامتحانات، ويمكن تحميله ايضًا من نفس بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط الموجود ادناه، او من موقع مصريات مباشرة.
الجدير بالذكر ايضًا هو طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة الجديدة والتي تقرر ان تكون كالآتي:
– ستجري الامتحانات إلكترونيًا وذلك باستخدام جهاز التابلت، ولكن ستكون هناك ورقة بشكل مطبوع احتياطية بحالة حدوث مشاكل فنية على عمل التابلت او الشبكة نفسها، من سرفرات وكهرباء وغيرها.
– سوف يستطيع الطلاب الذين لم يتسنى لهم استلام جهاز تابلت تأدية الامتحانات ورقيًا فقط.
– سوف يتم توفير نسخة ورقية من الاجابات وذلك احتياطيًا للاسباب نفسها التي ذكرناها اعلاه.
للدخول الى موقع بوابة الثانوية او ما يطلق عليه حاليًا “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” وسحب رقم الجلوس ولجنة الاختبار الخاصة بك عبر الرابط الآتي: https://g12.emis.gov.eg
عاوز نتيجتى رقم جلوسى 421
ممكن اعرف ارقام جلوس إدارة السيده زينب تبدء من كام
عايزا رقم جلوس الطالب محمد عبد الجواد عبد الله عبد الظاهر
مى احمد مشهور احمد
عايز اعرف رقم الجلوس و النتيجة لو سمحت
اريد رقم جلوس الطالب احمد شاكر عبد القادر الديب …
مدرسه طلعت حرب الثانويه العسكريه بنين محافظه الغربيه
عايز اعرف نتيجة مريم مختار احمد سلامه بالثانوية العامة 2017
بيانات الطالب
رقم الجلوس
151014
مجموع الدرجات
295
النسبة المئوية
71.95%
اسم الطالب احمد نادي سعد شعبان
المدرسة برنشت ث م بنين
الادارة التعليمية العياط
عدد مواد الرسوب 1
حالة الطالب دور ثان
نوعية التعليم طلاب
الشعبة الشعبة العلمية – علوم
اريد رقم جلوس اختى منا عبدالهادي عبدعزيز عبدالهادي مدرسة الشيماء ببنها قليوبية
اريد رقم جلوسى فى الصف الثالث الثانوى سوهاج البلينا مدرسة الشهيد حجازى نورالدين الثانوية بنين
رقم جلوس عبد العزيز حمدي محمد جمال.الزقازيق
عاوزة اعرف رقم جلوسى
النتىجة من فضلكم
عايزة رقم الجلوس الثانوية العامة بالقاهرة
ممكن اعرف بدايه ارقام جلوس طنطا
ممكن حد يقولى بدايه ارقام جلوس دمياط لو سمحتوووو
ممكن اعرف رفم الجلوس
عايزة اعرف نتيجه
علي سامي علي عبد الجواد فصاد
محمد مصطفي اسماعيل عمار
و معرفش ارقام الجلوس شكرا
رقم الجلوس الصف التالت ثانويه عامه غاده عبد المنعم عبد النبي علام الدين
لو تتفضل ممكن اعرف رقم جلوسي ونتيجتي………3 ثانوي حديث امبابة
متى ستسلم الشهاده ثالث ثانوي مدرسه كفر صقر بنين
امال جمال قرمد
طلخا
ثانويه ازهريه
اريد رقم الجلوس ضرورى
أريد رقم جلوس أبنى مؤمن مجدى عبد الرؤوف عبد الرحمن سالم بدير مدرسه السادات الثانويه العسكريه بالاسماعيليه
اريد رقم الجلوس والمدرسه 2014 /2015
نسيت رقم الجلوس والكود وعايز اعرف الدرجات وانا في الصف لثاني الثانوي علمي علوم بمحافظه البحيره مدرسه رشيد الثانوية بنين لعام 2016
اريد رقم الجلوس
معرفه الدرجات
أريد رقم الجلوس
أريد النتيجه ورقم الجلوس
عمر هاني عبد الفتاح محمد محمد خليل /ثانويه عامه /ادبي /منطقه السيدة
زينب التعليميه القاهره /مدرسه الدوواين الخاصه المشتركه معرفه رقم الجلوس
والكود والنتيجه0 وشكرا جزيلا
اريد رقم الجلوس لهذا الاسم محافظه البحيرة حوش عيسى
اريد رقم الجلوس لهذا الاسم
مدرسة شبين القناطر الثانوية للبنات
نريمان خالد منصور عبد العزيز درويش
ارجو مساعدتى فى ارسال نتيجة الثانوية العامة 2015 لأنى قد فقدت رقم الجلوس واسم مدرستى منارة مودرن سكول
أرجوكو عايزة نتيجة رقم الجلوس ده 151014 الاسم مي أحمد يحيي
عايزه رقم جلوس
مافيش حد هنا ياجماعه من اسيوط عايزه رقم جلوس اي حد من اسيوط
النتيجة ضروري
رقم الجلوس ضاع وعايز أعرف النتيجة بسرعة
أريد رقم الجلوس لو سمحتم
عاوزة اعرف رقم الجلوس او الكود انا من محافظة الفيوم مركز سنورس
عاوزة اعرف رقم جلوسى انا من محافظة الفيوم مركز سنورس
هى محافظه دمياط اداره فارسكور الثانويه بنات
اريد معرفه نتيجه هذه الطالبه فورا ولكم جزيل اشكر
عاوز اعرف رقم جلوس ونتيجة الاسم ده بسرعه لو سمحتم او حتي رقم الجلوس
النتيجه ربنا يخليكو
النتيجه من فضلكم