أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021 وأماكن لجان الامتحانات في مصر

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

أرقام جلوس الثانوية العامة 2021

مصريات – كتبت ندى المصري: قررت وزارة التربية والتعليم ان تقوم المدارس بتوزيع أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مع اتاحة تسليمها الكترونيًا على الانترنت وبشكل مجاني لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى اعتبارًا من اوائل شهر يونيو الحالي.

ويستطيع الطلبة الآن معرفة ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وكذلك كود لجنة الاختبار التابع لها الطلاب والطالبات، وذلك من خلال الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات، وهو نفسه الموقع الذي سوف يقدم لاحقًا نتيجة الثانوية العامة، كما بامكانهم تسلمها من المدارس والتي تتضمن الرقم الخاص بكل طالب بالاضافة الى مقرات لجان الامتحانات، وايضًا باستطاعتهم التأكد من المواد الاختيارية التي توجد بالاستمارة.

استلام ارقام جلوس الثانوية العامة لطلبة الصف الثالث الثانوى 2022

تسليم ارقام جلوس الثانوية العامة

هذا ويجري الحصول عادةً على رقم جلوس الطلاب للصف الثالث الثانوى من موقع بوابة الثانوية العامة التابع لخدمات وزارة التربية والتعليم كما سيمكن معرفة ارقام الجلوس بالنظام الجديد لطلبة علمي و ادبي وذلك على اللينك المدرج آخر هذا الخبر.

من خلال استخدام كود الطالب الذي يتم الحصول عليه من شئون الطلاب في المدرسة الخاصة بكل فرد، وكذلك كلمة السر.

وبجانب الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 وكذلك اماكن لجان الامتحانات، تستطيعون مشاهدة المواد الاختيارية والاجبارية التي سوف يخضع لها الطالبات والطلاب، وهذا يشمل كذلك طلاب المنازل.

يذكر أنه تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 يوليو 2021 لطلاب شعبة العلمي، ومن يوم الاحد الموافق لتاريخ 11 يوليو المقبل لطلاب شعبتي الادبي ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المكفوفين، وكنا قد اوردنا جداول الامتحانات في خبر سابق وذلك اثناء تغطية الموتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وتم إصدار جدول الامتحانات، ويمكن تحميله ايضًا من نفس بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط الموجود ادناه، او من موقع مصريات مباشرة.

الجدير بالذكر ايضًا هو طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة الجديدة والتي تقرر ان تكون كالآتي:

– ستجري الامتحانات إلكترونيًا وذلك باستخدام جهاز التابلت، ولكن ستكون هناك ورقة بشكل مطبوع احتياطية بحالة حدوث مشاكل فنية على عمل التابلت او الشبكة نفسها، من سرفرات وكهرباء وغيرها.

– سوف يستطيع الطلاب الذين لم يتسنى لهم استلام  جهاز تابلت تأدية الامتحانات ورقيًا فقط.

– سوف يتم توفير نسخة ورقية من الاجابات وذلك احتياطيًا للاسباب نفسها التي ذكرناها اعلاه.

للدخول الى موقع بوابة الثانوية او ما يطلق عليه حاليًا “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” وسحب رقم الجلوس ولجنة الاختبار الخاصة بك عبر الرابط الآتي: https://g12.emis.gov.eg

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21/06/2021 546 تعليق اخبار الثانوية العامة 2021 , , , , , , , , , ,
546 comments
  2. Ahmed Salama 14/07/2019 17:28 -

    ممكن اعرف ارقام جلوس إدارة السيده زينب تبدء من كام

  3. محمد عبد الجواد عبد الله عبد الظاهر 14/07/2019 00:23 -

    عايزا رقم جلوس الطالب محمد عبد الجواد عبد الله عبد الظاهر

  4. احمد مشهور 31/07/2017 09:45 -

    مى احمد مشهور احمد
    عايز اعرف رقم الجلوس و النتيجة لو سمحت

  5. احمد شاكر عبد القادر الديب 17/07/2017 02:50 -

    اريد رقم جلوس الطالب احمد شاكر عبد القادر الديب …
    مدرسه طلعت حرب الثانويه العسكريه بنين محافظه الغربيه

  6. احمد على 14/07/2017 16:24 -

    عايز اعرف نتيجة مريم مختار احمد سلامه بالثانوية العامة 2017

  7. مانو 12/07/2017 15:34 -

    بيانات الطالب
    رقم الجلوس
    151014
    مجموع الدرجات
    295
    النسبة المئوية
    71.95%
    اسم الطالب احمد نادي سعد شعبان
    المدرسة برنشت ث م بنين
    الادارة التعليمية العياط
    عدد مواد الرسوب 1
    حالة الطالب دور ثان
    نوعية التعليم طلاب
    الشعبة الشعبة العلمية – علوم

  8. منا عبدالهادي عبدعزيز عبدالهادي 12/07/2017 00:43 -

    اريد رقم جلوس اختى منا عبدالهادي عبدعزيز عبدالهادي مدرسة الشيماء ببنها قليوبية

  9. مصطفى محمود رضا حسين 12/07/2017 00:19 -

    اريد رقم جلوسى فى الصف الثالث الثانوى سوهاج البلينا مدرسة الشهيد حجازى نورالدين الثانوية بنين

  10. حمدي حمام 03/06/2017 20:45 -

    رقم جلوس عبد العزيز حمدي محمد جمال.الزقازيق

  11. عبدالرحمن عادل كمال احمد 11/05/2017 19:56 -

    عاوزة اعرف رقم جلوسى

  12. عبدالرحمن عادل كمال احمد 11/05/2017 19:53 -

    النتىجة من فضلكم

  13. ريهام احمد عبد الغني 11/05/2017 13:11 -

    عايزة رقم الجلوس الثانوية العامة بالقاهرة

  14. دنيا الامل 06/08/2016 00:58 -

    ممكن اعرف بدايه ارقام جلوس طنطا

  15. Ibrahem 27/07/2016 00:02 -

    ممكن حد يقولى بدايه ارقام جلوس دمياط لو سمحتوووو

  16. هاجر أحمد عبد الرحمن حسن ابوالقاسم 25/07/2016 13:17 -

    ممكن اعرف رفم الجلوس

  17. س س 25/07/2016 10:51 -

    عايزة اعرف نتيجه
    علي سامي علي عبد الجواد فصاد
    محمد مصطفي اسماعيل عمار
    و معرفش ارقام الجلوس شكرا

  18. غاده عبد المنعم عبد النبي علام الدين 25/07/2016 04:29 -

    رقم الجلوس الصف التالت ثانويه عامه غاده عبد المنعم عبد النبي علام الدين

  19. ابانوب ملاك حنا مكسيموس 24/07/2016 20:45 -

    لو تتفضل ممكن اعرف رقم جلوسي ونتيجتي………3 ثانوي حديث امبابة

  20. محمود صلاح سعد سعيد 24/07/2016 00:30 -

    متى ستسلم الشهاده ثالث ثانوي مدرسه كفر صقر بنين

  21. محمود 18/07/2016 17:14 -

    امال جمال قرمد
    طلخا
    ثانويه ازهريه
    اريد رقم الجلوس ضرورى

  22. MAGDY ABD ELRAOUF ABD ELROHEMAN 06/07/2016 03:59 -

    أريد رقم جلوس أبنى مؤمن مجدى عبد الرؤوف عبد الرحمن سالم بدير مدرسه السادات الثانويه العسكريه بالاسماعيليه

  23. محمد السكري 04/06/2016 17:26 -

    اريد رقم الجلوس والمدرسه 2014 /2015

  24. عمرو موسي محمود مهني 04/06/2016 13:53 -

    نسيت رقم الجلوس والكود وعايز اعرف الدرجات  وانا في الصف لثاني الثانوي علمي علوم بمحافظه البحيره مدرسه رشيد الثانوية بنين لعام 2016

  26. مريم اسماعيل لملوم عثمان صالح اغا 08/08/2015 21:18 -

    معرفه الدرجات

  27. اسراء خلف عبد الظاهر خلف الله 27/07/2015 10:40 -

    أريد رقم الجلوس

  28. اسراء خلف عبد الظاهر خلف الله 27/07/2015 10:39 -

    أريد النتيجه ورقم الجلوس

  29. عمر هاني عبد الفتاح محمد محمد خليل 20/07/2015 18:22 -

    عمر هاني عبد الفتاح محمد محمد خليل /ثانويه عامه /ادبي /منطقه السيدة
    زينب التعليميه القاهره /مدرسه الدوواين الخاصه المشتركه معرفه رقم الجلوس 
    والكود والنتيجه0 وشكرا جزيلا

  30. سلسبيل سعد خميس عبد القادر 16/07/2015 11:26 -

    اريد رقم الجلوس لهذا الاسم محافظه البحيرة حوش عيسى 

  31. سلسبيل سعد خميس عبد القادر 16/07/2015 11:25 -

    اريد رقم الجلوس لهذا الاسم 

  32. نريمان خالد منصور عبد العزيز درويش 16/07/2015 06:42 -

    مدرسة شبين القناطر الثانوية للبنات 
    نريمان خالد منصور عبد العزيز درويش

  33. نورهان أشرف أحمد محمود زيدان 16/07/2015 05:23 -

    ارجو مساعدتى فى ارسال نتيجة الثانوية العامة 2015 لأنى قد فقدت رقم الجلوس واسم مدرستى منارة مودرن سكول 

  34. آمنت بالله 16/07/2015 00:38 -

    أرجوكو عايزة نتيجة رقم الجلوس ده 151014 الاسم مي أحمد يحيي

  36. نهي 15/07/2015 22:37 -

    مافيش حد هنا ياجماعه من اسيوط عايزه رقم جلوس اي حد من اسيوط

  37. محمد حسن عبد اللطيف عبد الرحيم بخيت 15/07/2015 16:07 -

    النتيجة ضروري

  38. محمد حسن عبد اللطيف عبد الرحيم بخيت 15/07/2015 16:06 -

    رقم الجلوس ضاع وعايز أعرف النتيجة بسرعة

  39. فاطمه مصطفي عبدالله عطيه 15/07/2015 15:54 -

    أريد رقم الجلوس لو سمحتم

  40. اسماء ربيع سيد محمود 15/07/2015 14:11 -

     عاوزة اعرف رقم الجلوس او الكود  انا من محافظة الفيوم مركز سنورس

  41. اسماء ربيع سيد محمود 15/07/2015 14:09 -

    عاوزة اعرف رقم جلوسى انا من محافظة الفيوم مركز سنورس

  42. اسماء جمال محمد ابو العوض 15/07/2015 12:30 -

    هى محافظه دمياط اداره فارسكور الثانويه بنات

  43. اسماء جمال محمد ابو العوض 15/07/2015 12:29 -

    اريد معرفه نتيجه هذه الطالبه فورا ولكم جزيل اشكر

  44. الاء احمد النقيب 15/07/2015 09:56 -

    عاوز اعرف رقم جلوس ونتيجة الاسم ده بسرعه لو سمحتم او حتي رقم الجلوس

  45. اسماء حسين عبد العال 15/07/2015 09:21 -

    النتيجه ربنا يخليكو 

  46. على حسن فتحي إسماعيل العقبي 15/07/2015 07:52 -

    النتيجه من فضلكم

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