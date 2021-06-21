أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021 وأماكن لجان الامتحانات في مصر

أرقام جلوس الثانوية العامة 2021

مصريات – كتبت ندى المصري: قررت وزارة التربية والتعليم ان تقوم المدارس بتوزيع أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مع اتاحة تسليمها الكترونيًا على الانترنت وبشكل مجاني لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى اعتبارًا من اوائل شهر يونيو الحالي.

ويستطيع الطلبة الآن معرفة ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وكذلك كود لجنة الاختبار التابع لها الطلاب والطالبات، وذلك من خلال الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات، وهو نفسه الموقع الذي سوف يقدم لاحقًا نتيجة الثانوية العامة، كما بامكانهم تسلمها من المدارس والتي تتضمن الرقم الخاص بكل طالب بالاضافة الى مقرات لجان الامتحانات، وايضًا باستطاعتهم التأكد من المواد الاختيارية التي توجد بالاستمارة.

هذا ويجري الحصول عادةً على رقم جلوس الطلاب للصف الثالث الثانوى من موقع بوابة الثانوية العامة التابع لخدمات وزارة التربية والتعليم كما سيمكن معرفة ارقام الجلوس بالنظام الجديد لطلبة علمي و ادبي وذلك على اللينك المدرج آخر هذا الخبر.

من خلال استخدام كود الطالب الذي يتم الحصول عليه من شئون الطلاب في المدرسة الخاصة بكل فرد، وكذلك كلمة السر.

وبجانب الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 وكذلك اماكن لجان الامتحانات، تستطيعون مشاهدة المواد الاختيارية والاجبارية التي سوف يخضع لها الطالبات والطلاب، وهذا يشمل كذلك طلاب المنازل.

يذكر أنه تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 يوليو 2021 لطلاب شعبة العلمي، ومن يوم الاحد الموافق لتاريخ 11 يوليو المقبل لطلاب شعبتي الادبي ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المكفوفين، وكنا قد اوردنا جداول الامتحانات في خبر سابق وذلك اثناء تغطية الموتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وتم إصدار جدول الامتحانات، ويمكن تحميله ايضًا من نفس بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط الموجود ادناه، او من موقع مصريات مباشرة.

الجدير بالذكر ايضًا هو طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة الجديدة والتي تقرر ان تكون كالآتي:

– ستجري الامتحانات إلكترونيًا وذلك باستخدام جهاز التابلت، ولكن ستكون هناك ورقة بشكل مطبوع احتياطية بحالة حدوث مشاكل فنية على عمل التابلت او الشبكة نفسها، من سرفرات وكهرباء وغيرها.

– سوف يستطيع الطلاب الذين لم يتسنى لهم استلام جهاز تابلت تأدية الامتحانات ورقيًا فقط.

– سوف يتم توفير نسخة ورقية من الاجابات وذلك احتياطيًا للاسباب نفسها التي ذكرناها اعلاه.

للدخول الى موقع بوابة الثانوية او ما يطلق عليه حاليًا “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” وسحب رقم الجلوس ولجنة الاختبار الخاصة بك عبر الرابط الآتي: https://g12.emis.gov.eg

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