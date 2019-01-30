اعراض الازمة القلبية

مصريات – اخبار الصحة والطب تكتبها امينة عادل: الأزمات القلبية من أكثر أسباب الموت المفاجئ أو الموت المبكر.

الإجهاد الشديد، ضغوطات الحياة، التوتر، أنظمة الطعام الغير صحية، زيادة الكوليسترول، التدخين، أمراض الضغط والسكر، وكثير من الأسباب الأخرى والعادات اليومية السيئة لها الدور الاساس فى حدوث الأزمات القلبية.

ولكن للأسف قد لا يلاحظ الكثير اعراض القصور فى القلب المؤدى للأزمات القلبيه ونتفاجئ جميعاً بحدوثها، وأثبت الأطباء و الدراسات الطبية بأن الأزمات القلبية تعطى مؤشرات قبل حدوثها بشهر تقريباُ، ومن هذه المؤشرات:

الشعور بالتعب و الإرهاق

بسبب ضيق الشرايين لا يستقبل القلب الدم بالكمية والصورة الطبيعية فيقوم القلب بعمل مجهود أكبر مما يؤثر على أداء الجسم كله بالتعب والشعور بالارهاق والتكاسل.

مشاكل التنفس والصدر

نتيجة عدم عمل القلب بشكل صحيح، وعدم وصول الدم له بشكل منتظم، فتقل بالتالى نسبه الأوكسجين التى تصل للرئتين، مما يتسبب فى حدوث مشاكل للتنفس، بالإضافة لحدوث ألام فى الصدر بسبب عدم توازن الضغط .

الشعور بالدوار والتعرق:

نتيجة عدم إنتظام تدفق الدم للمخ فيحدث دوران ودوخة و تغيرات ملحوظة فى طبيعة التعرق عن عن الحالة العادية المعتادة.

بناء على الاعراض والمؤشرات المذكورة اعلاه، يجب على كل شخص لاحظ تغيير مفاجئ فى صحته واعراض تحدث بشكل متكرر، ان يسارع بإستشارة طبيب متخصص ويقوم بالفحوصات اللازمة لتجنب اي ازمة قلبية لا سمح الله.

اخيراً نتذكر المقولة العربية الشهيرة “درهم وقاية خير من قنطار علاج” وعليه يجب علينا ان نتجنب العادة السيئة المذكورة اعلى الخبر، وكذلك يجب الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي بشكل دائم، خاصة بعد سن معينة.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

مؤشرات واعراض الازمة القلبية التي قد لا تلاحظها على نفسك