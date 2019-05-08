اغاني رمضانية قديمة

اغاني رمضان القديمة

مصريات – اكيد لكل واحد مننا اغنية من الاغاني الرمضانية القديمة اللي الغالبية في الجيل الحالي من الكبار متذكرها، وبيستعيد بيها الليالي الحلوة في رمضان، واللي كان طعمها مختلف في هذا الشهر خصوصًا انها بتنعاد ليل نهار.

اغاني رمضان القديمة: رمضان جانا هاتوا الفوانيس اهو جه ياولاد

اجمل الاغاني الرمضانية القديمة

ونفس الطقوس اللي كنا بنشوفها في اغاني رمضان كريم القديمة كلها كانت متواجدة حوالينا من لعب الاطفال بالفوانيس وحتى بتاع الكنافة غير الزينات وحاجات تانية كتيرة واشهر الاغاني الرمضانية القديمة: رمضان جانا/ واغنية اهو جه ياولاد واغنية هاتوا الفوانيس ياولاد هاتوا الفوانيس.

كمان من احلى الاغاني الرمضانية القديمة وحوي يا وحوي، رمضان جانا وفرحنا بيه بعد غيابه وكمان كله بيفتكر من اغاني رمضان القديمة دويتو صباح مع فؤاد المهندس الراجل ده هيجنني غير الدويتو التاني مع شويكار واكيد اخرهم هو والله لسه بدري يا شهر الصيام اللي بيتذاع غالبا قبل العيد وفي آخر أيام شهر رمضان المبارك.

دي كم واحدة من الاغاني والباقي في القسم فوق، او في المواضيع المشابهة تحت.

يوتيوب اهو جه يا ولاد – اغاني رمضان القديمة – رمضان جانا – مرحب شهر الصوم

فيديو يوتيوب اغنية والله بعودة من اغاني رمضان القديمة

يوتيوب فيديو اغاني رمضان القديمة: اغنية هاتو الفوانيس يا ولاد

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اغاني رمضان القديمة: اغنية اهو جه يا ولاد، هاتوا الفوانيس، رمضان جانا

09/05/2019 114 تعليق رمضان 2019, فيديو اليوتيوب , , , , , , , , , , ,
114 comments
  1. مريم ليبيا 05/05/2019 21:28 -

    كل عام وانتم بخير
    رمضان مبارك

  3. عبدالله المبدع 13/05/2017 18:35 -

    اللهم بلغنا رمضان
    الاغانى حلوة جدا

  4. محمد السادات 11/05/2017 03:47 -

    الله بلغنا رمضان وارزقنا من ليله القدر يا رب يا رب

  5. محمد السادات 11/05/2017 03:32 -

    مرحبا شهر رمضان شهر البركه والخير

  6. ثوبانن المصصرى 07/05/2017 21:43 -

    اللهم بارك لنا فى شعببان وبلغنا رمضان

  7. رضوان ابو غالى 16/05/2016 12:20 -

    كل سنة والامة الاسلامية بخير

  8. محمد عماره 09/10/2015 13:58 -

    اللهم بلغنا رمضان &وبارك لنا والامة الاسلامية اجمعين بنسي هموم باغاني رمضان

  9. مصطفى بن ميلود 10/07/2015 04:55 -

    كل عام وانتم بالف خير 

  10. مصطفى بن ميلود 10/07/2015 04:55 -

    كل عام وانتم بالف خير  الله يدوم الافراح

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