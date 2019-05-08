اغاني رمضان القديمة

مصريات – اكيد لكل واحد مننا اغنية من الاغاني الرمضانية القديمة اللي الغالبية في الجيل الحالي من الكبار متذكرها، وبيستعيد بيها الليالي الحلوة في رمضان، واللي كان طعمها مختلف في هذا الشهر خصوصًا انها بتنعاد ليل نهار.

ونفس الطقوس اللي كنا بنشوفها في اغاني رمضان كريم القديمة كلها كانت متواجدة حوالينا من لعب الاطفال بالفوانيس وحتى بتاع الكنافة غير الزينات وحاجات تانية كتيرة واشهر الاغاني الرمضانية القديمة: رمضان جانا/ واغنية اهو جه ياولاد واغنية هاتوا الفوانيس ياولاد هاتوا الفوانيس.

كمان من احلى الاغاني الرمضانية القديمة وحوي يا وحوي، رمضان جانا وفرحنا بيه بعد غيابه وكمان كله بيفتكر من اغاني رمضان القديمة دويتو صباح مع فؤاد المهندس الراجل ده هيجنني غير الدويتو التاني مع شويكار واكيد اخرهم هو والله لسه بدري يا شهر الصيام اللي بيتذاع غالبا قبل العيد وفي آخر أيام شهر رمضان المبارك.

دي كم واحدة من الاغاني والباقي في القسم فوق، او في المواضيع المشابهة تحت.

يوتيوب اهو جه يا ولاد – اغاني رمضان القديمة – رمضان جانا – مرحب شهر الصوم

فيديو يوتيوب اغنية والله بعودة من اغاني رمضان القديمة

يوتيوب فيديو اغاني رمضان القديمة: اغنية هاتو الفوانيس يا ولاد

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

اغاني رمضان القديمة: اغنية اهو جه يا ولاد، هاتوا الفوانيس، رمضان جانا