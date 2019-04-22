اغنية ساندي هعمل الصح

قامت المطربة الشابة ساندي بطرح احدث اغانيها وهي اغنية “هعمل الصح”، وذلك على حسابها الرسمي في موقع يوتيوب، وهي من كلمات أمير العشماوى، وألحان محمود أنور، وتوزيع هانى يعقوب.

واغنية “هعمل الصح” تندرج تحت اطار الاغاني الوطنية، وتواكب آخر حدث انتخابي في مصر، وهو الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتدعو ساندي في اغنيتها الجديدة المصريين إلى الذهاب الى صناديق الاقتراع والمشاركة بالاستفتاء على التعديل الدستوري.

يذكر، بان الاستفتاء على الدستور بدأ بتاريخ 20 ابريل وينتهي يوم 22 ابريل.

وكان آخر ظهور لساندي في فيلم “عيش حياتك” وتقاسمت فيه مع الفنان سامح حسين وإدوارد ومحمد نور ومها أبو عوف وسامية الطرابلسى.

اما آخر أخبار ساندي الآن فهي استعدادها لاحياء حفلها الغائي الذي سيقام مساء يوم الإثنين فى مدينة الإسكندرية.

مشاهدة يوتيوب فيديو اغنية ساندي هعمل الصح

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أغنية ساندي الجديدة “هعمل الصح” عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية