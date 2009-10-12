كيفية الاشتراك في اكاديمية الزعيم عادل امام للتمثيل

كيفية الاشتراك في اكاديمية الزعيم
لو كنت من هواة التمثيل و ترغب في ان تصبح نجماً و تمثل في السينما – الزعيم عادل امام يقدم لك الفرصة للاشتراك في اكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر و الوطن العربي.
وقام الفنان عادل امام بافتتاح اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب رسميا من خلال احتفال حضره العديد من النجوم و عبروا عن تفاؤلهم بافتتاح اكاديمية الزعيم.
برنامج اكاديمية الزعيم عادل امام لاكتشاف المواهب سوف يبث على قناة اللورد الفضائية الموجودة التي تمتلك عدة استديوهات في مدينة الانتاج الاعلامي في 6 اكتوبر في مصر .
- هدف اكاديمية الزعيم: تعليم مجموعة مواهب منتقاة من الشباب في العالم العربي فنون التمثيل والأداء الفني، حيث ثبت أن الفن في العالم العربي هو الذي يجمع في الوقت الذي تشتت فيه السياسة اللقاء العربي العربي وذلك من خلال مسابقة بين المواهب الشابة .
- لجنة تحكيم اكاديمية الزعيم: تضم مجموعة مميزة هم ميرفت امين و السيناريست يوسف معاطي و د.حسن عطية و الفنان السوري ايمن زيدان.
- مدير اكاديمية الزعيم: يتم حاليا اختيار مديراً لاكاديمية الزعيم وقد تم الاعلان من قبل انه سوف يتم اختيار المخرجة ايناس الدغيدي لكن تراجع عادل امام وقال انه ليس قرارا نهائيا.
- موعد اختبارات اكاديمية الزعيم: خلال الاسبوعين القادمين سوف يعلن عن موعد بدء اختبار اكاديمية الزعيم وسوف تعلن مواعيد و اماكن سحب الاستمارات ومواعيد الاختبارات لمن يرغب في التقدم الى اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب وستقوم لجان التحكيم خلال 75 يوم باختيار المشاركين في الاكاديمية من مختلف الأقطار العربية حيث سيتم الاعلان عن موعد الاختبارات في كل دولة عربية وسنوافيكم على هذه الصفحة بكل جديد.
- استمارات اكاديمية الزعيم : صرح الفنان عادل امام بان استمارات اكاديمية الزعيم ستكون مجانية وانه ضد فكرة بيع استمارات اكاديمية الزعيم باي مقابل نقدي.
- كيفية التقديم والاشتراك: اما بخصوص طريقة الانضمام و التقدم لاكاديمية الزعيم عادل امام فبعد ملئ الاستمارات و اجتياز الاختبارات الاولية سوف يتم تصفية المتقدمين الى 22 مشترك من الشباب و البنات وسوف يتاح لهم دخول المرحلة النهائية و الاشتراك في اكاديمية الزعيم .
- اين مقر اكاديمية الزعيم: سوف يجتمع ال 22 مشترك الذين يتم اختيارهم في الاكاديمية في منتجع او فندق بمدينة الانتاج الاعلامي خلال موسم برنامج اكاديمية الزعيم، وسيتم تدريس التمثيل لهؤلاء المشتركين على ايدي اساتذة و دكاترة في التمثيل من مختلف الدول العربية.
لمشاهدة برنامج اكاديمية الزعيم على قناة اللورد الفضائية فهي تبث عن طريق القمر الصناعي النايل سات على الترددات الاتية:
تردد قناة اللورد: 27500 – 10719 عمودي
سوف تقام ثلاثة مؤتمرات لاختيار المتقدمين و اختبارهم من يريد الانضمام و الاشتراك في اكاديمية الزعيم في ثلاثة دول هي لبنان و العاصمة الاردنية عمان و احدى دول الخليج.
في نهاية كل اسبوع سوف تكون هناك حفلة تضم الزعيم عادل امام و اعضاء لجنة التحكيم ليتم تقييم اداء المشتركين في اكاديمية الزعيم الذين سيتم تصفيتهم في النهاية الى شاب و فتاة ليشاركوا عادل امام في احد افلامه.
اكتب تعليقاً وتابع اخر اخبار اكاديمية الزعيم عادل امام
السلام عليكم أنا محمد الشوادفي من محافظة كفرالشيخ وعندي 21 سنة حابب أكون واحد من اكاديمية الزعيم وحلمي اكون فنان ومثلي الأعلي في التمثيل الفنان الكبير الزعيم عادل امام وشرف ليه اكون واحد من اكاديمية الزعيم
اسلام عليك ورحمة الله وبركاتو انا اسمي ابراهيم محمد انا من الحومديه انا معجب جدن جدن بل زعيم استاذ عادل امام
احمد يوسف نفسي احضر الاختيازات
حمز من الجزائر عمري 20 سنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا خالد. عندي موهبة في التمثيل
انا عندي 17سنه انا من المنصورة
تحياتي للزعيم عادل امام
ياريت أن أكون في هذه الأكاديمية
ياريت الرد على هذا التعليق الرجاء
انا اسمي احمد اليمني من كفراشيخ ونفسي اتخل الفن وخاصة مع الزعيم والله العظيم انا بجد بحب تمسيل الزعيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة انى معجب واعشق النجم والامبراطور وزعيم السينما العربية الاستاذ عادل امام واود واتمنى ان اكون من ضمن مكتشفية لاننى اعشق السينما واود ان اكون من ناشى الفنانين الكبار وانا اسمى احمد عبد القادر اليمانى 27 سنة مقيم فى محافظة كفر الشيخ
انا اسمي امنة زهير عايشة بالاردن وحلمي اني اصير ممثلة وانا عمري 12 سنة وانت بحب كتييييير الأستاذ عادل إمام وبتمنا اني امثل معاه بتمنا الرد علية وبكون شاكرة كتيييييير ألكم
عبدالله محمد عبدالله من المنوفيه أجيد التمثيل ونفسي أمثل والتوفيق من الله
يا أساتذه. انا عندي موهبه فالتمثيل قويه
وانا صعيدي يعني,انا محمد رمضان التاني
يعني موهبتي فالتمثيل. كوميدي واكشن
ونفسي امثل
وارجو الرد!
يا أساتذه. انا نفسي,أمثل وعندي موهبه قويه فالتمثيل,والكوميدي والاكشجن
وبارع فالتمثيل الصعيدي كمان
انا اسمي,محمد جابر
من الاقصر, 30سنه
وياريت تردو عليا
انا محمد محمود وعايش فى السعوديه بجده حى الصفا ١٠وبتكلم عربى ولبنان وانجليزي كويس وانا مصرى ومن كفر الشيخ وعمرى ١٣ سنه وبعرف اغني وأمثل وحلم حياتي انى اكون ممثل
انا امال من الجزائر نموت على الاستاد عادل إمام
عندي موهبة التمتيل و طويلة و جميلة عندي 23 سنة ليسانس تاريخ و جغرافيا أتكلم الفرنسية و الإنجليزية بطلاقة و حلمي أزور مصر و أدخل لهاد الأكاديمية و يتحقق حلمي بليييز ليه ما عملتوش جولة اكتشاف الهواهب في الجزائر كده بتاعنا اكتر ردو عليا بليز انا jamais زرت مصر قولي ازاي اشارك بلييييييييززززز
السلام عليكم انا اسمى /عمر فتحى /مؤلف/ وممثل/ واريد ان اعرف الميعاد والعنوان /للتواصل
انا مصطفى من الجيزه ويعشق التمثيل وبحب عادل امام جدا وتمنياتي امثل معاه وابقى فنان مشهور وانا موهبه نادره
أرجو الرد
انا مثلت فى بعض المسلسلات ونفسى تكرر تانى ونفسى امثل فى اكاديمية الزعيم الكبير عادل امام وارجو الرد
انا اسمي الاء محمود و نفسي امثل اوي ومن القاهرة و اتمني ان اكون في اكاديمية الزعيم و عندي 14 سنة
أنا بجد نفسي أمثل مع الزعيم وأنا عندي موهبة في التمثبل جميلة السن 16
.. سوداني الجنسيه …موهوب جدا ف التمثيل العمر19 سنه..انا اتمني اكون ممثل.
انا عندي موهبة التمثيل عالية جدا جدا جدا ونفسي امثل ودة حلم من احﻻمي
انا اسمى السعيد الشافعى 26 سنه الموهبة موجوده بس مش عرفين فين الطريق
انا نفسي أمثل بس انا عارف ان حظي مش يكون معايا انا فين و الأستاذ عادل فين انا موروث
انا على محمد وبحب الزعيم اقسم بالله وحد بس يدينى فرصة وانا هشرفة بجد
طه فتحى مصرى الجنسيه مقيم بلاردن السن٢٧ لكن حابب اكون تلميذ الفنان الكبير عادل امام
الاسم محمدمنيرابوجبل السن 16س انا راغب التمثيل وحبي لي الفنان عادل امام وغيره من الممثلين المشهوره
اسمي مصطفي السن 18 وبجد نفسي امثل
انا احمد من مصر ونفسي امثل وشرف ليا اني اكون في اكاديميه الزعيم
انا اسمي حنين ابراهيم مواليد القاهرة عندي 11 سنة وانا موهوبة وبعرف امثل دراما ورومانسي وكوميدي والباقي وانا بحب الزعيم ومن عشاق الزعيم وبتمني ان انا في من الايام امثل مع الزعيم وانا في التمثيل رائعة وكل الناس بتقولي ان انا حلوة في التمثيل جدا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا اسمي نبيل صابر
والشهره نبيل الشاطر
اولآ احنا فريق اسمو باند الجيل عملين فديوهات بتكلم عن الريف المصري وعن الضمير ودي حاجه من افكارنا وبجد نفسنا حد يشركنا ف اعملنا وحد يكتشفنا وبفضل الله هنعجبكو اوي
انا احمد من مصر انا عايز اقدم في المسابقة مقدرش اقول اني يجيد التمثيل كويس جدا غير بالمقابلة وتحديد مستوايا ….شكرا:)
انا فرح من مصر عندى 11سنة وعندى موهبة التمثيل وبعرف امثل ارجو الرد
انا اشرف سلطان عندي موهبه التمثيل ونفسي امثل وربنا يجعلك سبب لينا استاذ عادل امام
انا حسن من مصر ارجو الاشتراك في برنامج وتقديم موهبتي
أتمنا أن اكون ممثلا مع الزعيم وهوايتي التمثيل واتمنا أن تتواصلو معي
أنا سعيد من القاهره شاب من منطقه شعبيه واشتغلت في السياحه حوالي 14سنه واي حد كان بيشوفني من المصريين او العرب كان بيشبهني لعادل إمام وابنه…وأنا أصلا جوايه نجم غامض عيزين نكتشف ممكن
انا اسمى حسام الدين مصطفى من القاهره خريج اعلام وعندى 27 سنه وحلمى امثل مع الزعيم
انا بحب الاستاز عادل امام ونفسي اشوفه فعلن هو زعيم وانا عندي 13 سنة ورقمي .. ارجوكم اتصلو علي
انا المهندس فرانسواحنا من سوريا اولا بشكر وبكل احترام وتقدير الزعيم الاب عادل امام لتواضعه وابوته واحترامه للانسان والانسانية لك كل وقفات الاحترام والتبجيل والتقدير ابونا عادل امام وكلامي هذا لك ليس من معجب وانما من ابن لابوه تانيا انا احب التمثيل والاخراج وهذا كان حلمي الوحيد في حياتي ليس موهبة او هواية وانما عبادة وحلم واتمنى الانضمام لهذا الصرح العظيم والعلم مدرسة عادل امام وتكون لي يا زعيمنا مفتاح لهذا الطريق ..وشكرا
انا عبدو من المنيا عاوز امثل حتى اكون ف اول الطريق وبتوفيق ربنا ومجهودى بازن الله هوصل لحلمى
انا محمد البدري من الجيزة كنت عايز اعرف جميع المعلومات عن الاكاديميه واجيب الاستماره دي منين
ارجو الرد وشكرا
أنا خالد الشابوري من المنصوره في كلية صيد له حلمي اني امثل واضحك الجمهور
انا عبد العزيز وحيد عندي 18 ونفسي اتعلم التمثيل ولدي الموهبة وتليفوني
انا اسمي اسراء عباس عندي 17 سنة من الاسماعيلية حلمي التمثيل من زمان بس ياريت حد برد عليا ضروري
أنا نفسي أمثل في الأكاديمية وأنا موهبتي صعيدي وا تواجدي وده رقم تلفوني
انا اسمى محمد 26سنه ليسانس حقوق من الغربيه حلمى ان اكون ممثل وامثل مع الاستاذ عادل امام نفسى حد يحققلى حلمى ويسمعنى كل سنه وانتوا طيبين رمضان كريم ….
انا عايز اقابل عم عادل امام اراضية فين يا جماعة
انا اسمي أصالة و لقبي ناصري السن 14سنة حلمي أن اصير ممثلة و عايزة امثل مع عادل امام و يمكنني التحدث باللغة المصرية و لغتي الحقيقية هي الجزائرية ارجوكم الرد بسرعة
السلام عليكم انا مؤمن ابراهيم من اسكندرية واشتراكة فى بعد المسرح قبل كده بس محصلش نصيب ونفسى اخود فرصة تمثيل وشرف ليا انا اكون فى اكاديمية الزعيم وبعراف امثل واغنى واكتب اغانى كمان ونفسى فى فرصه ارجو الرد