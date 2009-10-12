كيفية الاشتراك في اكاديمية الزعيم عادل امام للتمثيل

كيفية الاشتراك في اكاديمية الزعيم

لو كنت من هواة التمثيل و ترغب في ان تصبح نجماً و تمثل في السينما – الزعيم عادل امام يقدم لك الفرصة للاشتراك في اكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر و الوطن العربي.

وقام الفنان عادل امام بافتتاح اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب رسميا من خلال احتفال حضره العديد من النجوم و عبروا عن تفاؤلهم بافتتاح اكاديمية الزعيم.

برنامج اكاديمية الزعيم عادل امام لاكتشاف المواهب سوف يبث على قناة اللورد الفضائية الموجودة التي تمتلك عدة استديوهات في مدينة الانتاج الاعلامي في 6 اكتوبر في مصر .

هدف اكاديمية الزعيم : تعليم مجموعة مواهب منتقاة من الشباب في العالم العربي فنون التمثيل والأداء الفني، حيث ثبت أن الفن في العالم العربي هو الذي يجمع في الوقت الذي تشتت فيه السياسة اللقاء العربي العربي وذلك من خلال مسابقة بين المواهب الشابة .

تعليم مجموعة مواهب منتقاة من الشباب في العالم العربي فنون التمثيل والأداء الفني، حيث ثبت أن الفن في العالم العربي هو الذي يجمع في الوقت الذي تشتت فيه السياسة اللقاء العربي العربي وذلك من خلال مسابقة بين المواهب الشابة . لجنة تحكيم اكاديمية الزعيم : تضم مجموعة مميزة هم ميرفت امين و السيناريست يوسف معاطي و د.حسن عطية و الفنان السوري ايمن زيدان.

: تضم مجموعة مميزة هم ميرفت امين و السيناريست يوسف معاطي و د.حسن عطية و الفنان السوري ايمن زيدان. مدير اكاديمية الزعيم : يتم حاليا اختيار مديراً لاكاديمية الزعيم وقد تم الاعلان من قبل انه سوف يتم اختيار المخرجة ايناس الدغيدي لكن تراجع عادل امام وقال انه ليس قرارا نهائيا.

: يتم حاليا اختيار مديراً لاكاديمية الزعيم وقد تم الاعلان من قبل انه سوف يتم اختيار المخرجة ايناس الدغيدي لكن تراجع عادل امام وقال انه ليس قرارا نهائيا. موعد اختبارات اكاديمية الزعيم : خلال الاسبوعين القادمين سوف يعلن عن موعد بدء اختبار اكاديمية الزعيم وسوف تعلن مواعيد و اماكن سحب الاستمارات ومواعيد الاختبارات لمن يرغب في التقدم الى اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب وستقوم لجان التحكيم خلال 75 يوم باختيار المشاركين في الاكاديمية من مختلف الأقطار العربية حيث سيتم الاعلان عن موعد الاختبارات في كل دولة عربية وسنوافيكم على هذه الصفحة بكل جديد.

: خلال الاسبوعين القادمين سوف يعلن عن موعد بدء اختبار اكاديمية الزعيم وسوف تعلن مواعيد و اماكن سحب الاستمارات ومواعيد الاختبارات لمن يرغب في التقدم الى اكاديمية الزعيم لاكتشاف المواهب وستقوم لجان التحكيم خلال 75 يوم باختيار المشاركين في الاكاديمية من مختلف الأقطار العربية حيث سيتم الاعلان عن موعد الاختبارات في كل دولة عربية وسنوافيكم على هذه الصفحة بكل جديد. استمارات اكاديمية الزعيم : صرح الفنان عادل امام بان استمارات اكاديمية الزعيم ستكون مجانية وانه ضد فكرة بيع استمارات اكاديمية الزعيم باي مقابل نقدي.

: صرح الفنان عادل امام بان استمارات اكاديمية الزعيم ستكون مجانية وانه ضد فكرة بيع استمارات اكاديمية الزعيم باي مقابل نقدي. كيفية التقديم والاشتراك : اما بخصوص طريقة الانضمام و التقدم لاكاديمية الزعيم عادل امام فبعد ملئ الاستمارات و اجتياز الاختبارات الاولية سوف يتم تصفية المتقدمين الى 22 مشترك من الشباب و البنات وسوف يتاح لهم دخول المرحلة النهائية و الاشتراك في اكاديمية الزعيم .

: اما بخصوص طريقة الانضمام و التقدم لاكاديمية الزعيم عادل امام فبعد ملئ الاستمارات و اجتياز الاختبارات الاولية سوف يتم تصفية المتقدمين الى 22 مشترك من الشباب و البنات وسوف يتاح لهم دخول المرحلة النهائية و الاشتراك في اكاديمية الزعيم . اين مقر اكاديمية الزعيم : سوف يجتمع ال 22 مشترك الذين يتم اختيارهم في الاكاديمية في منتجع او فندق بمدينة الانتاج الاعلامي خلال موسم برنامج اكاديمية الزعيم، وسيتم تدريس التمثيل لهؤلاء المشتركين على ايدي اساتذة و دكاترة في التمثيل من مختلف الدول العربية.

لمشاهدة برنامج اكاديمية الزعيم على قناة اللورد الفضائية فهي تبث عن طريق القمر الصناعي النايل سات على الترددات الاتية:

تردد قناة اللورد: 27500 – 10719 عمودي

سوف تقام ثلاثة مؤتمرات لاختيار المتقدمين و اختبارهم من يريد الانضمام و الاشتراك في اكاديمية الزعيم في ثلاثة دول هي لبنان و العاصمة الاردنية عمان و احدى دول الخليج.

في نهاية كل اسبوع سوف تكون هناك حفلة تضم الزعيم عادل امام و اعضاء لجنة التحكيم ليتم تقييم اداء المشتركين في اكاديمية الزعيم الذين سيتم تصفيتهم في النهاية الى شاب و فتاة ليشاركوا عادل امام في احد افلامه.

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كيفية الاشتراك في اكاديمية الزعيم عادل امام للتمثيل