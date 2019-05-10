وصفات اكلات صحية للبنات في رمضان سريعة خفيفة سهلة بالصور

اكلات صحية للبنات في رمضان

مصريات – فيما يلي نقدم لكم مجموعة من وصفات تحضير وطبخ الاكلات للبنات للحفاظ على الوزن والرشاقة في رمضان..

لانه كل بنت على عكس الشباب بتحتاج تحسب اكلاتها، لان حركتها بتكون محدودة بالنسبة للبنات عموما خاصة في الدول العربية ومنها مصر.

لذلك يقدم لك الدكتور إبراهيم سعيد استاذ مساعد التغذية وعلوم الاطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، مجموعة من وصفات اطباق اكلات صحية في رمضان شهية للبنات خاصة في مصر، واللي معروف عدد السعرات الحرارية بيها فتقدر كل البنات في مصر والدول العربية تحافظ على وزنها ورشاقتها خصوصا في رمضان.

* صينية اللحم بالبطاطا

– المكونات والمقادير:

1 كيلو لحم مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

نصف كوب بصل مفروم.

4 حبات بطاطا كبيرة مقطعة شرائح دائرية.

3 كوب طماطم مقشرة ومقطعة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة خل.

بهارات نصف ملعقة صغيرة.

قرفة ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

– طريقة التحضير:

سخني زيت الزيتون وبعدين حطي اللحم وقلبيه لحد ما يتغير لونه وبعدين ضيفي البصل واتركيه لحد ما يبقى لونه شفاف، بعدها ضيفي الطماطم وملعقة الصلصة وعصير الليمون والخل.

رشي الخليط بالملح والفلفل والبهارات وغطيه واتركيه لمدة دقيقتين.

جيبي صينية وادهنيها بقليل من الزبدة ثم رصي فيها شرائح البطاطا واسكبي فوقها خليط اللحم وغطيها ودخليها الفرن لمدة نصف ساعة.

الطبق الصغير يعطي 105سعرات حرارية.

* سلطة الخس بالتونة

– المقادير والمكونات:

خس

طماطم

بطاطس مسلوقة ومقطعة

مكعبات تونة

عيش مكعبات مقلي في الزيت

بصل اخضر مقطع صغير

بقدونس للتزيين

ملح – زيت خل

– طريقة التحضير:

امرجي المقادير كلها مع بعضها وتزين بالبقدونس المفروم.

يحتوي هذا الطبق من السلطة على 4228 سعراً حرارياً.

* كوسة بالجبن الموتزاريلا

– المقادير والمكونات:

فلفل بارد رومي مقطع قطع صغيرة

زيت ذرة

بصلة كبيرة

ملح وفلفل وبهارات مشكلة

مكعب مرقة دجاج

مقدار من الجبن الموتزاريلا

– طريقة التحضير:

نقطع الكوسة الى نصفين والاحسن أن الكوسة تكون متوسطة الحجم بعدين بنحطها في الماء المغلي مع مكعب مرقة الدجاج ونحط قليل من الزيت ونسيبها لحد ما تستوي الكوسة نص سوا يعني نص نضح بعدين بنصفيها من المية

بتحمري البصل على النار بعد ما تقطعيه قطع صغيرة لحد ما يحمر وبنحط فوقه قطع الفلفل الرومي والبهارات والفلفل الاسمر وبعدين بنحط عليهم اللحمة المفرومة ونسيبها على نار هادية لحد ما تستوي اللحمة ومفيش مانع من اضافة القليل من الشوربة لحد ما تستوي اللحمة.

بعد ذلك نعمل البشاميل بوضع 4 ملاعق زبدة على النار ومثلهما دقيق وقليل من الفلفل الابيض مع التقليب المستمر ثم نضيف 3 اكواب حليب مع التقليب المستمر مع وضع بيضة ومكعب مرقة الدجاج ونتركه على النار لحد ما يبقى جاهز.

نضع الكوسة ونرصها في صينية ثم نضع فوقها اللحم المفروم ونحاول ملأها بعد ذلك بالبشاميل من على الوجه ومن الممكن إضافة الجبن الموتزاريلا عليها من فوق فهي تعطيها مذاقاً رائعاً ثم نضعها في الفرن لحد ما تستوي و وشها يحمر.

* بروفيترول بالشيكولاتة والقهوة

– المقادير والمكونات:

200 جرام دقيق.

نصف كوب مياه.

ملعقة زبدة.

ربع ملعقة ملح.

4 بيضات.

فانيليا.

ربع ملعقة سكر.

كريمة القهوة:

باكو كريم شانتيه باكو كريم كراميل كوب لبن صغير 4 ملاعق نسكافيه.

باكو كريم شانتيه باكو كريم كراميل كوب لبن صغير 4 ملاعق نسكافيه. صوص الشيكولاتة:

250 جرام شيكولاتة مطبخ 2 كوب لبن ملعقة زبدة ملعقة نشا – 2 ملعقة سكر.

– طريقة التحضير:

* بنحط الماء في إناء مع الزبدة والملح والسكر لحد ما تغلي بعدين بتشيليها من على النار وبتضيفي الدقيق كله مرة واحدة ونقلب حتى يتماسك ويتجانس الخليط وترجعيه مرة تانية على النار لمدة دقيقة.

* يتم التقليب حتى تصبح العجينة شبة الكرة ونضع العجينة في وعاء بلاستيك لحد ما تبرد ثم يضاف البيض واحدة واحدة والفانيليا مع اخر بيضة مع التقليب.

* نضع العجينة لما تبرد في الكيس اللي بنشكل فيه الكريم شانتيه في صينية مدهونة زيت ودقيق اعملي كور من العجينة ودخليها الفرن لمدة من 20:30 دقيقة في منتصف الفرن – الرف الاوسط إلي ان يحمر الوش وتبقي منتفخة قليلاً بعدين بتطلعيها من الفرن وسيبيها لحد ما تبرد.

* اضربي الكريمة مع لبن أو ماء مثلج إلي ان تغلظ ثم قومي بعمل الكريم كراميل على النار وسيبيها كام دقيقة تبرد وبعدين حطيها على الكريم شانتيه واضربيها بالمضرب لحد ما يبقى لونها بيج حطي عليها النسكافيه واضربيها.

* أما صوص الشيكولاتة فحطي كل مكوناته مع بعض على النار وقلبيها بعذ ذلك بنحضر قطعة بروفيترول وبنشقها من النص شوية وبتحشيها بالكريمة ونغمسها في الصوص وتوضع في بولة التقديم.

* لازم نخلي بالنا ان تكون البولات صغيرة وكل واحدة فيها 4 قطع ونحط الصوص على الوش ويتم تزيينها بالكريمة على شكل وردات او بالشيكولاتة البيضا بعدين بتحطيها تسقع شوية في التلاجة او الفريزر وتقدم.

– البولة الصغيرة تعطي حوالى 350 سعراً حرارياً.

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