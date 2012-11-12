التخصصات المطلوبة للكلية الحربية

كتبت ندى المصري: تفتح ابواب الكلية الحربية لخريجي الجامعات والكليات وذلك لحملة الشهادات الجامعية والعليا للتقديم عادة من نوفمبر 2017 وذلك حسب شروط التقديم للكلية الحربية للبنات او للذكور وتجدوها على الروابط ادناه.

وتتضمن تخصصات دفعة الأطباء طب بشري واسنان وبيطري وصيادلة “ذكور واناث” ورئيسات تمريض للبنات وكذلك الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في الطب البشري لجميع الاختصاصات بالاضافة الى تخصص طب الطواريء والاسعافات الأولية وكذلك الطب البيطري والصيادلة.

وتشمل ايضاً دفعة المهندسين “ذكور” كهرباء قوي حواسب اتصالات والكترونيات ميكانيكا قوي ميكانيكا انتاج هندسة نسيج وهندسة بحرية وبناء سفن ميكاينكا سيارات وهندسة طيران ومدني وعمارة وهندسة نووية.

ايضا يندرج خريجي الجامعات وحملة شهادات كيمياء خاصة ومزدوجة وحيوية وميكروبيولوجي وجيولوجيا وفيزياء وعلوم رياضة وعلوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات وعلوم فلك وحقوقا وتجارة “محاسبة” وزراعة وتربية رياضية وآداب علم نفس ويسمح للضابطات المكلفات بالقوات المسلحة بالتقدم في حالة انطباق الشروط عليهن من خريجات علم النفس.

كما قد تضم التخصصات خدمة اجتماعية وعلاج طبيعي ذكور و للبنات ( اناث) وسياحة وفنادق واعلام وصحافة وتربية موسيقية وخريجي الجامعات من أقسام اللغات في تخصصات انجليزي وتركي وصيني وروسي ولغة عربية.

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التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2017 من خريجي الجامعات