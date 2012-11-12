الاختصاصات المطلوبة للكلية الحربية 2017

التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2017

التخصصات المطلوبة للكلية الحربية

كتبت ندى المصري: تفتح ابواب الكلية الحربية لخريجي الجامعات والكليات وذلك لحملة الشهادات الجامعية والعليا للتقديم عادة من نوفمبر 2017 وذلك حسب شروط التقديم للكلية الحربية للبنات او للذكور وتجدوها على الروابط ادناه.

وتتضمن تخصصات دفعة الأطباء طب بشري واسنان وبيطري وصيادلة “ذكور واناث” ورئيسات تمريض للبنات وكذلك  الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في الطب البشري لجميع الاختصاصات بالاضافة الى تخصص طب الطواريء والاسعافات الأولية وكذلك الطب البيطري والصيادلة.

وتشمل ايضاً دفعة  المهندسين “ذكور” كهرباء قوي حواسب اتصالات والكترونيات ميكانيكا قوي ميكانيكا انتاج هندسة نسيج وهندسة بحرية وبناء سفن ميكاينكا سيارات وهندسة طيران ومدني وعمارة وهندسة نووية.

ايضا يندرج خريجي الجامعات وحملة شهادات كيمياء خاصة ومزدوجة وحيوية وميكروبيولوجي وجيولوجيا وفيزياء وعلوم رياضة وعلوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات وعلوم فلك وحقوقا وتجارة “محاسبة” وزراعة وتربية رياضية وآداب علم نفس ويسمح للضابطات المكلفات بالقوات المسلحة بالتقدم في حالة انطباق الشروط عليهن من خريجات علم النفس.

كما قد تضم التخصصات خدمة اجتماعية وعلاج طبيعي ذكور و للبنات ( اناث) وسياحة وفنادق واعلام وصحافة وتربية موسيقية وخريجي الجامعات من أقسام اللغات في تخصصات انجليزي وتركي وصيني وروسي ولغة عربية.

لمعرفة اخر اخبار القبول والتقديم من موقع الكلية الحربية 2017 اضغط على هذا الرابط

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2017 من خريجي الجامعات

12/11/2012 1319 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , ,
1319 comments
  1. عائشة أبوطالب محمد 10/10/2017 00:22 -

    انا بكالوريوس صيدلة عاوزة أقدم امتى وفين التقديم
    وإيه نظام للياقة البدنية والطول والوزن لو فيه مقاييس نلتزم بيها

  2. Rokya Ali 23/08/2017 15:06 -

    يعني ينفع خريجات آداب قسم انجليزي؟

  3. احمد مجدي ثابت صديق 16/08/2017 21:24 -

    ابني خريج المعهد العالى للدراسات المتطورة نظم معلومات إدارية بتقدير مقبول

  4. محمد سيد عبد المجيد 29/07/2017 22:35 -

    محمد سيد بكالوريوس اداره صناعيه بعد المعادله تجاره اداره اعمال ونفسى اتقدم لخدمه الوطن ممكن ولا. لا

  5. ahmed 28/07/2017 03:19 -

    حضرتك سياحة وفنادق اقسام معينه ولا كل الاقسام

  6. اميره حسام 19/07/2017 11:17 -

    طب اشمعنه الهندسه بيقبلو منها الذكور فقط ؟؟

  7. عبد الرحمن سمير 11/07/2017 15:48 -

    انا عبد الرحمن سمير خبيري خريع نظم المعلومات دفعت 2017 السن 22 مواليد 1995 موعد التقدم للكليه الحربيه

  8. رائد 03/07/2017 00:28 -

    السلام عليكم انا خريج كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الازهر قسم لغة عربية هل يحق لي التقديم وهل يشترط السن والتقدير ولكم الشكر

  9. مادونا عماد أمين جرجس 10/05/2017 14:31 -

    انا خريجه كليه التربيه قسم علم نفس دفعه 2011 و اتممت تمهيدى ماجستير لعام 2012/2013 فى الصحه النفسيه و التربيه الخاصه ( صم و بكم و مكفوفين ) و ارغب التقديم فى الاكاديميه .. هل الشروط تسمح ؟ ارجو الرد

  10. صفية احمد 19/03/2017 13:30 -

    انا حاصلة علي ماجيستير اداب عبري و عايزة اعرف من التخصصات الي طلبنها 2017 ولا لا انا خريجة 2016 ارجو الرد والشروط القبول ايه

  11. إسراء ممدوح 10/01/2017 19:36 -

    آداب قسم اللغة العربية دفعة 2015
    ايه الشروط ؟ و اقدم فين؟
    ارجو الرد و معرفة التفاصيل

  13. Esraa 10/12/2016 10:04 -

    بالنسبه لعلوم ميكرو كيمياء والتقديم لعند يوم ايه

  14. جيهان 04/12/2016 17:06 -

    طيب انابنت ليه مفيش لخريجى علوم فيزيا تقديم للبنات ؟؟؟ وهل هيبقى متاح ليناالتقدم فالفترات الجايه ؟؟؟ارجو الرد

  15. مريم 03/12/2016 17:43 -

    السلام عليكم…..
    انا خريجه هندسه معماريه 2008 وتعينت ىمعيدة بعد التخرج لمده ست سنين واريد ان اقدم في الكليه الحربيه للضباط
    هل مسموح ام لازم الخريجين الجدد

  16. مصطفي عمر 02/12/2016 11:52 -

    جغرافيا مساحه وخرائط بتتطلب في التخصصات

  17. زياد شعبان 05/11/2016 00:38 -

    انا معايا باكلريوس علوم زراعيه. ٢٠١٦
    ممكن اقدم . واخر معاد في التقديم امتى
    ارجو الرد

  18. نهاد جاويش 31/10/2016 01:34 -

    بالنسبة للبنات لازم خريجات اداب علم نغس او سياحة وفنادق و
    اعلام فقط ولا الحقوق كمان عادى للبنات

  19. محمد صبري جاد المولي محمد 21/10/2016 12:58 -

    محمد صبري جاد المولي محمد
    بكالوريوس تربيه رياضيه 2015

أضف تعليقاً