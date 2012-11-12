التخصصات المطلوبة للكلية الحربية 2017 من خريجي الجامعات

التخصصات المطلوبة للكلية الحربية
كتبت ندى المصري: تفتح ابواب الكلية الحربية لخريجي الجامعات والكليات وذلك لحملة الشهادات الجامعية والعليا للتقديم عادة من نوفمبر 2017 وذلك حسب شروط التقديم للكلية الحربية للبنات او للذكور وتجدوها على الروابط ادناه.
وتتضمن تخصصات دفعة الأطباء طب بشري واسنان وبيطري وصيادلة “ذكور واناث” ورئيسات تمريض للبنات وكذلك الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في الطب البشري لجميع الاختصاصات بالاضافة الى تخصص طب الطواريء والاسعافات الأولية وكذلك الطب البيطري والصيادلة.
وتشمل ايضاً دفعة المهندسين “ذكور” كهرباء قوي حواسب اتصالات والكترونيات ميكانيكا قوي ميكانيكا انتاج هندسة نسيج وهندسة بحرية وبناء سفن ميكاينكا سيارات وهندسة طيران ومدني وعمارة وهندسة نووية.
ايضا يندرج خريجي الجامعات وحملة شهادات كيمياء خاصة ومزدوجة وحيوية وميكروبيولوجي وجيولوجيا وفيزياء وعلوم رياضة وعلوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات وعلوم فلك وحقوقا وتجارة “محاسبة” وزراعة وتربية رياضية وآداب علم نفس ويسمح للضابطات المكلفات بالقوات المسلحة بالتقدم في حالة انطباق الشروط عليهن من خريجات علم النفس.
كما قد تضم التخصصات خدمة اجتماعية وعلاج طبيعي ذكور و للبنات ( اناث) وسياحة وفنادق واعلام وصحافة وتربية موسيقية وخريجي الجامعات من أقسام اللغات في تخصصات انجليزي وتركي وصيني وروسي ولغة عربية.
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انا بكالوريوس صيدلة عاوزة أقدم امتى وفين التقديم
وإيه نظام للياقة البدنية والطول والوزن لو فيه مقاييس نلتزم بيها
يعني ينفع خريجات آداب قسم انجليزي؟
ابني خريج المعهد العالى للدراسات المتطورة نظم معلومات إدارية بتقدير مقبول
محمد سيد بكالوريوس اداره صناعيه بعد المعادله تجاره اداره اعمال ونفسى اتقدم لخدمه الوطن ممكن ولا. لا
حضرتك سياحة وفنادق اقسام معينه ولا كل الاقسام
طب اشمعنه الهندسه بيقبلو منها الذكور فقط ؟؟
انا عبد الرحمن سمير خبيري خريع نظم المعلومات دفعت 2017 السن 22 مواليد 1995 موعد التقدم للكليه الحربيه
السلام عليكم انا خريج كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الازهر قسم لغة عربية هل يحق لي التقديم وهل يشترط السن والتقدير ولكم الشكر
انا خريجه كليه التربيه قسم علم نفس دفعه 2011 و اتممت تمهيدى ماجستير لعام 2012/2013 فى الصحه النفسيه و التربيه الخاصه ( صم و بكم و مكفوفين ) و ارغب التقديم فى الاكاديميه .. هل الشروط تسمح ؟ ارجو الرد
انا حاصلة علي ماجيستير اداب عبري و عايزة اعرف من التخصصات الي طلبنها 2017 ولا لا انا خريجة 2016 ارجو الرد والشروط القبول ايه
آداب قسم اللغة العربية دفعة 2015
ايه الشروط ؟ و اقدم فين؟
ارجو الرد و معرفة التفاصيل
انا تجارة ينفع
بالنسبه لعلوم ميكرو كيمياء والتقديم لعند يوم ايه
طيب انابنت ليه مفيش لخريجى علوم فيزيا تقديم للبنات ؟؟؟ وهل هيبقى متاح ليناالتقدم فالفترات الجايه ؟؟؟ارجو الرد
السلام عليكم…..
انا خريجه هندسه معماريه 2008 وتعينت ىمعيدة بعد التخرج لمده ست سنين واريد ان اقدم في الكليه الحربيه للضباط
هل مسموح ام لازم الخريجين الجدد
جغرافيا مساحه وخرائط بتتطلب في التخصصات
انا معايا باكلريوس علوم زراعيه. ٢٠١٦
ممكن اقدم . واخر معاد في التقديم امتى
ارجو الرد
بالنسبة للبنات لازم خريجات اداب علم نغس او سياحة وفنادق و
اعلام فقط ولا الحقوق كمان عادى للبنات
محمد صبري جاد المولي محمد
بكالوريوس تربيه رياضيه 2015