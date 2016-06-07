التطوع فى الجيش المصري 2017 موعد سحب الملفات والاوراق المطلوبة

التطوع فى الجيش المصري

مصريات – كتبت ندى المصري

تحدد ادارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع موعد التقدم لمكاتبها ومعسكراتها من اجل التطوع في الجيش المصري لعام 2017 ، حيث سيقوم الفريق أول وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة صدقي صبحي بالتصديق على ميعاد التطوع بالقوات المسلحة وعلى الشروط المتفق عليها والواجب توافرها في الراغبين بالتقدم الى الجيش المصري، وذلك حسب الاعلان الذي سيتم نشره لاحقاً في جميع الصحف الرسمية من اجل توضيح المؤهلات المطلوبة وكيفية قبول الافراد للتطوع في الجيش المصري.

وصرح مدير ادارة التجنيد اللواء أركان حرب ان موعد تقديم الاوراق الخاصة بـ التطوع في الجيش المصري ستبدأ في موعد لاحق اواخرهذا العام.

اما المؤهلات والفئات المطلوبة للتجنيد والتطوع في الجيش المصري 2017 فهي:

الحاصلون على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها سواء الاعدادية الازهرية او المهنية او الرياضية ، ويقبل كذلك الحاصلون على الدبلومات الفنية الصناعية (، ودبلوم صنايع كول ، ودبلومات التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات من التخصصات التالية :

شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها .

شعبة الزخرفة و الزخرفة والاعلان والتنسيق .

شعبة المركبات : ( كهرباء سيارات – ميكانيكا سيارات – جرارات وآلات زراعية – معدات ثقيلة أوناش ) .

شعبة الميكانيكا ( تركيبات برادة – تشكيل ولحام المعادن – سباكة المعادن – التشغيل على الماكينات – معادن وفلزات – أجهزة دقيقة ) .

– الشعبة المعدنية : ( الحديد المشغول – الاثاث المعدني – المعادن الزخرفية – اللحام )

شروط التطوع العامة في الجيش المصري 2017-2018 :

– ان يكون المتقدم مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولم يكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس

– يجب ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند موعد الالتحاق ، وايضا يجب الحصول على موافقة ولي الامر لمن يقل عمره عن 18 سنة .

ويجب على المتطوع أن يكون لائق طبيا ويجتاز جميع الاخنبارات المقررة التي يخضع لها.

اما الملفات والاوراق المطلوبة بالنسة الى التطوع في الجيش المصري 2017 – 2018 فهي:



صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسي ويقدم الاصل لاحقا عند القبول والالتحاق .

شهادة ميلاد حديثة مميكنة .

صورة من الموقف التجنيدي .

صحيفة الحالة الجنائية .

صورة من بطاقة الرقم القومي او البطاقات الخاصة بالوالدين او ولي الامر .

بيان قيد عائلي .

عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم مقاس 4*6 . بالالوان .

وتقوم وزارة الدفاع بصرف ملفات التطوع بالجيش المصري بمناطق التجنيد ولمدة شهر واسبوع تقريبا حيث ينتهي سحب الملفات.

وتبدأ مناطق التجنيد في استقبال المستندات بعد استيفاء واستكمال الاوراق المطلوبة.

وهناك عدة اماكنيجري تخصيصها عادة لسحب ملفات التقديم منها وهي: مجمع خدمة المواطنين بادارة التجنيد في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة .

مناطق التجنيد والتعبئة التابعة للجيش المصري في المحافظات الاتية: القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية – مركز طنطا بمحافظة الغربية – قنا – اسيوط – المنيا.

اما الاماكن التي لا يوجد بها مناطق تجنيد فيمكن سحب الملفات من مديرايات الامن .

ووجهت تحذيرات من ادارة التجنيد بضرورة عدم التعامل مع أي فرد خارج المناطق التجنيدية ممن يدعون قدرتهم على الحصول على الملف أو امكانياتهم تقديم الاوراق نيابة عن المتطوع ، او ممن يدعون قدرتهم على التوسط لاجتياز الاختبارات المختلفة.

وهناك خدمة استعلام صوتي تم تخصيصها للاستعلام عن التطوع في الجيش المصري على الارقام التالية : 0226351195 – 02/26339581 .

اما الامتيازات التي يحصل عليها المتطوعين في الجيش المصري فهي التدرح بالترقي الى الرتب المختلفة ، العلاج المجاني لهم ولاسرهم ، توفير الاندية والمصايف لهم باسعار رمزية.

للحصول على تفاصيل جديدة عن التطوع في الجيش للعام 2017 – 2018 بحالة نشرها على موقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة المصرية اضغط على هذا الرابط المقصر

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التطوع فى الجيش المصري 2017 موعد سحب الملفات والاوراق المطلوبة