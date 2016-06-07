التطوع فى الجيش المصري 2017 موعد سحب الملفات والاوراق المطلوبة

التطوع فى الجيش المصري

التطوع في الجيش المصري 2017-2018

التطوع في الجيش المصري- القوات المسلحة المصرية 2018-2017

مصريات – كتبت ندى المصري

تحدد ادارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع موعد التقدم  لمكاتبها ومعسكراتها من اجل التطوع في الجيش المصري لعام 2017 ، حيث سيقوم الفريق أول وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة صدقي صبحي بالتصديق على ميعاد التطوع بالقوات المسلحة وعلى الشروط المتفق عليها والواجب توافرها في الراغبين بالتقدم الى الجيش المصري، وذلك حسب الاعلان الذي سيتم نشره لاحقاً في جميع الصحف الرسمية من اجل توضيح المؤهلات المطلوبة وكيفية قبول الافراد للتطوع في الجيش المصري.

وصرح مدير ادارة التجنيد اللواء أركان حرب  ان موعد تقديم الاوراق الخاصة بـ التطوع في الجيش المصري ستبدأ في موعد لاحق اواخرهذا العام.

اما المؤهلات والفئات المطلوبة للتجنيد والتطوع في الجيش المصري 2017 فهي:

الحاصلون على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها سواء الاعدادية الازهرية او المهنية او الرياضية ، ويقبل كذلك الحاصلون على الدبلومات الفنية الصناعية (، ودبلوم صنايع كول ، ودبلومات التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات من التخصصات التالية :
شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها .
شعبة الزخرفة و الزخرفة والاعلان والتنسيق .
شعبة المركبات : ( كهرباء سيارات – ميكانيكا سيارات – جرارات وآلات زراعية – معدات ثقيلة أوناش ) .
شعبة الميكانيكا ( تركيبات برادة – تشكيل ولحام المعادن – سباكة المعادن – التشغيل على الماكينات – معادن وفلزات – أجهزة دقيقة ) .
– الشعبة المعدنية : ( الحديد المشغول – الاثاث المعدني – المعادن الزخرفية – اللحام )

شروط التطوع العامة في الجيش المصري 2017-2018 :

– ان يكون المتقدم مصري الجنسية ومن ابوين مصريين ولم يكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس
– يجب ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند موعد الالتحاق ، وايضا يجب الحصول على موافقة ولي الامر لمن يقل عمره عن 18 سنة .
ويجب على المتطوع أن يكون لائق طبيا ويجتاز جميع الاخنبارات المقررة التي يخضع لها.

اما الملفات والاوراق المطلوبة بالنسة الى التطوع في الجيش المصري 2017 – 2018 فهي:

صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسي ويقدم الاصل لاحقا عند القبول والالتحاق .
شهادة ميلاد حديثة مميكنة .
صورة من الموقف التجنيدي .
صحيفة الحالة الجنائية .
صورة من بطاقة الرقم القومي او البطاقات الخاصة بالوالدين او ولي الامر .
بيان قيد عائلي .
عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم مقاس 4*6 . بالالوان .

وتقوم وزارة الدفاع بصرف ملفات التطوع بالجيش المصري بمناطق التجنيد ولمدة شهر واسبوع تقريبا حيث ينتهي سحب الملفات.

وتبدأ مناطق التجنيد في استقبال المستندات بعد استيفاء واستكمال الاوراق المطلوبة.

وهناك عدة اماكنيجري تخصيصها عادة لسحب ملفات التقديم منها وهي: مجمع خدمة المواطنين بادارة التجنيد في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة .

مناطق التجنيد والتعبئة التابعة للجيش المصري في المحافظات الاتية: القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية – مركز طنطا بمحافظة الغربية – قنا – اسيوط – المنيا.

اما الاماكن التي لا يوجد بها مناطق تجنيد فيمكن سحب الملفات من مديرايات الامن .

ووجهت تحذيرات من ادارة التجنيد بضرورة عدم التعامل مع أي فرد خارج المناطق التجنيدية ممن يدعون قدرتهم على الحصول على الملف أو امكانياتهم تقديم الاوراق نيابة عن المتطوع ، او ممن يدعون قدرتهم على التوسط لاجتياز الاختبارات المختلفة.

وهناك خدمة استعلام صوتي تم تخصيصها للاستعلام عن التطوع في الجيش المصري على الارقام التالية : 0226351195 – 02/26339581 .

اما الامتيازات التي يحصل عليها المتطوعين في الجيش المصري فهي التدرح بالترقي الى الرتب المختلفة ، العلاج المجاني لهم ولاسرهم ، توفير الاندية والمصايف لهم باسعار رمزية.

للحصول على تفاصيل جديدة عن التطوع في الجيش للعام 2017 – 2018 بحالة نشرها على موقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة المصرية اضغط على هذا الرابط المقصر

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التطوع فى الجيش المصري 2017 موعد سحب الملفات والاوراق المطلوبة

07/06/2016 477 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , ,
477 comments
  1. احمد محمد 10/10/2017 23:54 -

    انا ارغب في التطوع لعام 2017 بس معرفش موعيد التقديم امتا

  2. mostafa 19/09/2017 16:00 -

    انا مصطفى خالد على محمد معاية دبلوم مجموع65 عايز اطوع

  3. احمد محمد جامع 17/09/2017 17:33 -

    انا حاصل عاى الشهاده الاعداديه عندى 17سنه ومجموعى 90%

  4. محمد سليم نصار 17/09/2017 02:02 -

    ميعاد فتح باب القبول امتا بالضبطط 2017

  5. مصطفي محمد شوقي 14/09/2017 14:20 -

    انا مصطفي وعايز اطوع في الجيش ومش عارف مواعيد التقديم امته

  6. محمد كرم 07/09/2017 09:43 -

    انا محمد كرم اريد ان اتطوع وحاصل علي الاعداديه بمجموع 70%وانا وحيد هل يقبل ان اتطوع

  7. عادل صاعقه 31/08/2017 19:25 -

    انا مجند بالقوات المسلحه واريد التطوع فى الجيش جايب فى الاعداديه 61% وفى الدبلوم 68% ومعايا معهد كمبيوتر وجايب فيه 74% يشمل شهاده ال ICDL وموارد بشريه وانجليزى

  8. Mohamed Ahmed Eldeeb 28/08/2017 02:09 -

    انا معايا شهاده الثانويه العامه والشهاده الاعداديه هل يحق لي التطويع بشهاده الثانويه العامه ارجو الرد من فضلكم

  9. basemsalem 23/08/2017 23:29 -

    انا باسم سالم ونفسي اتطوع في الجيش المصري

  10. محمود 21/08/2017 23:48 -

    انا محمود وبتمنى انى اتطوع بالجيش المصرى بالدبلوم بس حضرتكوا مش عاوزين القسم بتاعى انا قسم انشاءات معماريه وارجوا الرد

  11. ahmedtark 20/08/2017 21:18 -

    انا احمد ى طارق محمد رشاد عمرى 16 سنة حاصل على الشهادة الاعدادية ازهرى ومجموعى 76 فى الماءة

  12. محمود سيد احمد عبد العال 16/08/2017 18:12 -

    انا محمود سيد حاصل على دبلوم صناعى تمنيت ان اتطوع فى الجيش اتمنا الرد

  13. محمود العجيب 16/08/2017 13:19 -

    انامحمود سيد احمد عبد العال معى دبلوم صنايع ونفسى اقبل فى الجيش وعمرى22 عام موعد التطويع يوم ايه

  14. محمد خليل 13/08/2017 00:44 -

    انا مجند واريد ان اتطوع فى الجيش المصرى ومجموعى فى الاعدادية 56% هل اقبل ام لا

  15. محمد عادل حسن حامد 09/08/2017 22:42 -

    يوم كام اناحاصل على 70.5ممكن اتقبل

  16. عبد الرحمن حسن 08/08/2017 00:19 -

    انا عايز اطوع بس السن هيعدي 4 شهور من موعد التقدم هل هقبل ولا ايه

  17. ابراهيم محمد عبد الحليم 06/08/2017 12:27 -

    متى ميعاد التطويع فى محافظه اسيوط

  18. محمد عبدالمجيد 05/08/2017 14:53 -

    أنا عايز أتطوع في الجيش المصري لكن أنا لسه هقدم عي الجيش وهقضي مدته هيكون سني عدي ال25 سنه لأني في شهر سبتمبر القادم هكمل 25 هل ينفع ولا لا ؟؟

  19. محمد السيد 03/08/2017 06:05 -

    انا عايز اعرف الي بيتطوع بيبقي ايه في الاول عسكري ولا ايه

  20. مصطفي فرج 24/07/2017 12:33 -

    انا مصطفي فرج ونفسي اطوع في الجيش امته معاد التقديم

  21. ياسر جمال رزق 24/07/2017 10:45 -

    انا ياسر جمال عايز اطوع لكن انا معاية شهادة معفاء مؤقتة ٩سنين كنت عايز اعرف ينفع اقدم ولا لا

  22. احمد عبد السلام وهدان 24/07/2017 02:24 -

    انا عايز اتطوع في الجيش ومعاي دبلوم تجاري وجايب80%

  23. محمد احمد فؤاد علما 22/07/2017 18:50 -

    هل يحق التطوع لي ضباط صف بالثانوية العامه

  24. محمد هاني 20/07/2017 11:55 -

    انا معايا دبلوم صنايع شعبة ملابس جاهزه بمجموع 70%نفسي الطوع ارجو الرد

  25. محمود رضا محمود السيد ابرهيم الميلجي 19/07/2017 16:49 -

    انا محمود المليجي
    وعايز
    اتطوع
    في الجيش المصري وجايب ٨٠٪ ازهري

  26. محمد فريد 17/07/2017 14:15 -

    انا حاصل على الشهادة الاعدادية مواعيد التطوع يوم اي

  27. يوسف اسامة حمد حمد امبابي 15/07/2017 20:49 -

    انا معي الشهادة الاعدادية ونفسي اتطوع في الجيش وحاصل علي 72.5% ممكن تقبلوني

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