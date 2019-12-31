العاب بابا نويل 2020 لعبة سانتا كلوز راس السنة الميلادية الجديدة

العاب بابا نويل
مصريات – سانتا كلوز او بابا نويل من اجمل الرموز اللي بتبدأ معاها احتفالات رأس السنة الميلادية او الكريسماس ده غير شجرة عيد الميلاد بالتأكيد لكن راس السنة مع الانوار والزينة المختلفة مبتكلمش الا بوجود بابا نويل يجمع الهدايا عشان يوزعها عليكم لذا كان لازمن ولابد نضع ونحط امام ايديكم واحدة من العاب راس السنة 2020 وهي عدة العاب بابا نويل اون لاين للاطفال مميزة جديدة.
يعني لعبة بابا نويل مش بس تقعد تلعب فيها يوم رأس السنة اون لاين فقط بل كمان ممكن تهديها بطاقة لاي حد يخطر على بالك في ليلة رأس السنة ٢٠٢۰ اشحذ كل اسلحتك جهز ايميلك واعمل شير اذا لزم الامر وابعت حالا دلوقتي اجمل تهاني راس السنة وبداية اول ايام العام الجديد 2020.
وهناك المزيد من العاب بابا نويل اون لاين وليس للكبار فقط للاطفال الصغار للبنات والولاد مثل لعبة تلبيس بابا نويل يمكن الوصول الي باقي العاب الكريسماس عبر قسم العاب العيد في الاعلى او على الروابط المتعلقة في الاسفل.
اما لمحبي صور بابا نويل فهناك محموعة كبيرة من صور بابا نويل الجديدة تجدوها بعد الانتهاء من اللعبة بالضغط على هذا الرابط: صور بابا نويل
لعبة حلوة جدا جدا
كل عام وانت بالف خير
انا بحب كتير بابا نويل كتير كتير
الررب معأ
شكرا على هذه العبه وانا احب بابا نويل كتير كتير كتار
انا بحب بابا نويل جدا جداجدا جججججججججججججدا
انا بحب كل البنات ال يحبو بابا نويل
انا بحب بابا نويل جدا
اللعبه دى جميله جدا وانا بتمنى انى اكون فى واقع مثل هذه اللعبه
اناايضااحب بابانويل
كل عام وانتم بخيرواتملكم سنة سعيدة
ان احب بابا نويل جدااااااااااااااااا
انااحب بابا نويل
اخر كلمة
دى لعبة جميلة وحلوةجدا
سنة سعيدة علا 2015
وسنة سعيدة علينا كلينا
لعبة حلوة جدا سالعب هذه اللعبة كل يوم وكل وفت
كل عام وانتم بخيرو انشاء اللة تكون سنة سعيدة علينا كلنا
دا انا عكتب حجات كثير
انا بحب بابا نويل
وكل سنة وانتو بخير
وكل سنة وانتم طيبين
انا بحب بابا نويل جججججججججججججد\
اااااااا
انا بحبك يا بابا نويل
كل عام انتم بخير اتمن لكم عام سعيد
كل عام وانتم بخير ولكل امة اسلامية 2015
كل عام وانتم بخير وانشاء الله تكون سنة طيبة وحلوة ومو متل السنة السابقة
كل عام ومصر بخير
انا بحبك يبابا نويل
كل عام وانا ولعالم الفلسطيني ابخيررررررررررررر
كل عام ولعالم العربي ابخير <3
لعبة حلوة جدااااااااااااا
كل عام واااااااااانا بخير
وكل سنة وانتو طيبين
وانشالله تكون سنة خير وبركة
وحلوة علينااا اجمعين 2015
لعبة رائعةةةةةة جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يسلمووووووووو
انشالله تكون سنة حلوة علينة وكل سنة وانا طيبة
مارى كريسماس على كل شعب مصر
كل عام وانتم بخير بابا نويل
انا اتمنى لكل الناس سنة ميلادية طيبة و مليئة بالسعادة و الافراح و كل عام و انبتم بالف خير
كل عام وانتم بخير
نا بحب العاب بابا نويل
عيد سعيد
لعبة جميلة جججددداا