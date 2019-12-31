العاب بابا نويل 2020 لعبة سانتا كلوز راس السنة الميلادية الجديدة

العاب بابا نويل

العاب بابا نويل

مصريات – سانتا كلوز او بابا نويل من اجمل الرموز اللي بتبدأ معاها احتفالات رأس السنة الميلادية او الكريسماس ده غير شجرة عيد الميلاد بالتأكيد لكن راس السنة مع الانوار والزينة المختلفة مبتكلمش الا بوجود بابا نويل يجمع الهدايا عشان يوزعها عليكم لذا كان لازمن ولابد نضع ونحط امام ايديكم واحدة من العاب راس السنة 2020 وهي عدة العاب بابا نويل اون لاين للاطفال مميزة جديدة.

يعني لعبة بابا نويل مش بس تقعد تلعب فيها يوم رأس السنة اون لاين فقط بل كمان ممكن تهديها بطاقة لاي حد يخطر على بالك في ليلة رأس السنة ٢٠٢۰ اشحذ كل اسلحتك جهز ايميلك واعمل شير اذا لزم الامر وابعت حالا دلوقتي اجمل تهاني راس السنة وبداية اول ايام العام الجديد 2020.

العاب بابا نويل يجمع الهداياوهناك المزيد من العاب بابا نويل اون لاين وليس للكبار فقط للاطفال الصغار للبنات والولاد مثل لعبة تلبيس بابا نويل يمكن الوصول الي باقي العاب الكريسماس عبر قسم العاب العيد في الاعلى او على الروابط المتعلقة في الاسفل.

اما لمحبي صور بابا نويل فهناك محموعة كبيرة من صور بابا نويل الجديدة تجدوها بعد الانتهاء من اللعبة بالضغط على هذا الرابط: صور بابا نويل

لعبة رأس السنة من مجموعة العاب بابا نويل فقط فلاش جديدة

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31/12/2019 185 تعليق العاب العيد , , , , , , , , , , , , , , , ,
185 comments
  2. سام 29/11/2015 20:46 -

    كل عام وانت بالف خير 
    انا بحب كتير بابا نويل كتير كتير 
    الررب معأ

  3. رنيم 19/05/2015 14:03 -

    شكرا على هذه العبه وانا احب بابا نويل كتير كتير كتار

  4. سما 10/05/2015 18:31 -

    انا بحب بابا نويل جدا جداجدا جججججججججججججدا

    انا بحب كل البنات ال يحبو بابا نويل

  6. ميدو 01/04/2015 21:26 -

    اللعبه دى جميله جدا وانا بتمنى انى اكون فى واقع مثل هذه اللعبه

  8. عائشةايهاب 26/01/2015 04:42 -

    كل عام وانتم بخيرواتملكم سنة سعيدة

  9. رانيا 26/01/2015 00:38 -

    ان احب بابا نويل جدااااااااااااااااا

  11. عائشة ايهاب 10/01/2015 20:44 -

    اخر كلمة 
    دى لعبة جميلة وحلوةجدا

  12. عائشة ايهاب 10/01/2015 20:38 -

    سنة سعيدة علا 2015
    وسنة سعيدة علينا كلينا

  13. عائشة ايهاب 10/01/2015 20:31 -

    لعبة حلوة جدا سالعب هذه اللعبة كل يوم وكل وفت

  14. عائشة ايهاب 10/01/2015 20:20 -

    كل عام وانتم بخيرو انشاء اللة تكون سنة سعيدة علينا كلنا

  16. عائشة ايهاب 10/01/2015 20:05 -

    انا بحب بابا نويل
    وكل سنة وانتو بخير
    وكل سنة وانتم طيبين

  17. محمد 03/01/2015 23:43 -

    انا بحب بابا نويل جججججججججججججد\
    اااااااا

  19. احمد 02/01/2015 13:48 -

    كل عام انتم بخير اتمن لكم عام سعيد

  20. مروة 31/12/2014 12:58 -

    كل عام وانتم بخير ولكل امة اسلامية 2015

  21. بدر الدين 30/12/2014 20:14 -

    كل عام وانتم بخير وانشاء الله تكون سنة طيبة وحلوة ومو متل السنة السابقة 

  24. momo 27/12/2014 12:58 -

    كل عام وانا ولعالم الفلسطيني ابخيررررررررررررر

  27. shimo 26/12/2014 12:23 -

    كل عام واااااااااانا بخير
    وكل سنة وانتو طيبين 
    وانشالله تكون سنة خير وبركة 
    وحلوة علينااا اجمعين 2015

  28. shosho 25/12/2014 21:12 -

    لعبة رائعةةةةةة جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يسلمووووووووو

  29. shosho 25/12/2014 21:10 -

    انشالله تكون سنة حلوة علينة وكل سنة وانا طيبة

  31. sirine 17/12/2014 11:47 -

    كل عام وانتم بخير بابا نويل
    انا اتمنى لكل الناس سنة ميلادية طيبة و مليئة بالسعادة و الافراح و كل عام و انبتم بالف خير

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