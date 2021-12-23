العاب عيد راس السنة الكريسماس 2022 لعبة بابا نويل الجديدة

العاب راس السنة 2022

العاب راس السنة 2022

مصريات – مع دقات الساعة وفي تمام الساعة الثانية عشر من ليلة 31 ديسمبر 2021 عيد راس السنة الميلادية  نودع العام القديم، ونستقبل العام الجديد 2022، حيث يدق بابا نويل الابواب ليحمل معه الهدايا، واجمل رسائل السنة الجديدة 2022 والتمنيات بعام جديد مليئ بالحب ومفعم بالدفئ العائلي.

ولعل بابا نويل “الشرقي” يختلف عن مثيله الاميركي المسمى “سانتا كلوز” كون الاخير يأتي متسللاً ليلة عيد الميلاد المجيد او الكريسماس عبر المداخن فوق سطوح المنازل، في الحين الذي يفضل به “بابا نويل الشرقي” القدوم بعد ان يطرق الباب لنفتح له ونستقبله اجمل استقبال بملامح وجهه الحنونة وابتسامته الضحوكة يجمع الهدايا  ليأتينا محملاً بالهدايا  التي طالما حلمنا بها.

ولكن ماذا لو لم يأتيك بابا نويل ليلة راس السنة! هل هذا يعني بانه غير موجوداً؟؟  الجواب ببساطة بانكم لم تتوقعوا او تتمنوا حضوره اليكم!! وفي مثل هذه الحالة المستعصية صممنا خصيصاً العاب بابا نويل او العاب الكريسماس من مجموعة العاب العيد الفلاشية بمناسبة الكريسماس وراس السنة الميلادية الجديدة 2022 لتساعدك على العثور على بابا نويل وبدل واحد فقط يمكنك العثور على 7 بابا نويل (او بابا نويلات) مختبئين كي تقوم بارسالهم لمن تحت عبر زر شير والارسال على الفيس بوك او تويتر.

كما يمكنك ارسال المزيد من العاب راس السنة واجمل العاب بابا نويل مثل لعبة تلبيس بابا نويل وغيرها بالضغط على الروابط المشابهة في الاسفل.

وكل عام وانتم بخير وسنة 2022 طيبة للجميع.

تجدر الاشارة، باننا قمنا هذا العام بعمل تحديثات لهذه اللعبة حتى تتوافق مع جميع انواع انظمة التشغيل لاي موبايل، حيث كانت تقتصر فقط على اجهزة الكمبيوتر.

طريقة اللعب:

الهدف في هذه اللعبة هو ايجاد 7 من “البابا نويلات” (إن صح التعبير في حالة الجمع) وتجدونهم مختبئين في اماكن مختلفة موزعة على اربع غرف في منزل، والبداية هي اختيار اي باب من الابواب الاربعة والدخول اليه ثم العثور على بابا نويل واحد أو اكثر، ثم الخروج والدخول الى الغرفة الثانية وهكذا.

ملاحظة: بحالة الدخول وعدم النجاح بالعثور على بابا نويل ستبقى عالقًا في في الغرفة ولن تستطيع الخروج منها.

العاب العيد: لعبة راس السنة الجديدة 2022 لعبة الكريسماس

اين يختبئ بابا نويل؟

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العاب عيد راس السنة الكريسماس 2022 لعبة بابا نويل الجديدة

23/12/2021 50 تعليق العاب العيد, وسائط راس السنة , , , , , , , , , , , , ,
50 comments
  1. اميرة 03/08/2015 14:34 -

    اهلا بابا نوال نحن انااسمي اميرة و معى ياسمين و نسرين نحن نحبك كتير ارجوا ان تحضر لنا هدايا دميات و اشياء جميلة

  3. كل سنه واحنا طيبين 01/01/2015 20:45 -

    كل سنه وكلنا مع بعض جميعا
    بابا نويل
    هههههههههههههههههههه

  4. سجى 21/12/2014 16:06 -

    كل عام وانتم بخير وانشالله ينعاد عليكم بالصحة ةالعافية كل عام وانتم بخيرررررررررررررر

  5. خالد احمد مراد احمد 07/07/2014 17:19 -

    كل سنة وحضرتكم طيبين انا بحبكم

  6. الهام الصغيري 18/01/2014 17:31 -

    سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير 

  7. اية اشرف ابوعامر 12/01/2014 13:41 -

    اللعبة جميلة جداااااااااااا (y)
    كل سنة
    وانتو طيبين
    هههههههه 

  8. يويو بمعى اية اشرف ابوعامر 08/01/2014 22:05 -

    اللعبة جميلة 
    يلا كل سنة وانتو طيبين
    بس اعرفو الاختلاف

    هتعرفو

  9. يويو بمعى اية اشرف ابوعامر 06/01/2014 17:43 -

    العبة جميلة بس سهلة جداااااااااااااا

  10. retaj 05/01/2014 20:07 -

    اللعبة جميلة جداً جداً جداً جداً 
    *****‘***
    كل سنة وانتم بخير عام سعيد لكم
    ***********
    العبة ديه 100 100

  11. rodana 05/01/2014 19:51 -

    كل عام وانتم بخير
    العبة فى منتهى الروعة يا رب العابكم تكتر شكراً

  12. ندى 03/01/2014 10:49 -

    ماري كريسماس كل عام وانتم بخير ودمتم برعاية الله

  13. مريم 01/01/2014 17:30 -

    كل عام و انت بخير يا
    بابا
    نويل
    و استمتع
    بسنتك
    الجديدة
    2014جميل عليكم
    و على الامة العربية
    و شكرا

  14. مريم 01/01/2014 17:26 -

    اللعبة كتيررررررر حلوة و كل عام و انتم بخير وو سنة جديدة سعيدة

  15. يللابي 31/12/2013 17:32 -

    وكل عام وانتم بخير وانتم بصحة وسلامه

  16. يللابي 31/12/2013 17:31 -

    هذاي احلى لعبة لعبتها في حياتي و الله من جد

  17. فريدة 31/12/2013 16:12 -

    يارب تكون سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير عيد سعيد عليكم جميعا

  18. ilineamamra 31/12/2013 13:20 -

    كل عام و انتوما بخير و كل الجزائريين انشاء الله

  19. اية 30/12/2013 16:23 -

    يارب السنة الجديدة تكون سعيدة عليكم

  20. hanane 30/12/2013 14:04 -

    سنة سعيدة عليكم يارب
    اوكل عام وانتم بخير

  23. سيلينا 04/01/2013 22:24 -

    انا مبسوطة  اوي اوي اوي   عيد سعيد دوم 

  24. سيلينا 04/01/2013 20:46 -

     هيدا لعبة كتير حلوة وانا مبسوطة كتير فيها 

  25. سيلينا 04/01/2013 20:31 -

     هيدا لعبه حلوه كتير كتير انبسطت فيها ويارب انشوف العاب كتير حلوة متلا
    happy new year

  26. اميرة مير 03/01/2013 15:09 -

    هده اللعبة كتير حلوئ ……….وشكرا

  27. احلام كيك 03/01/2013 15:03 -

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هده اللعبة دتير بحبها ……………….. وكل عام وانتم بخير

    وشكرا

  28. ايمان 03/01/2013 15:00 -

    في هادا راس السنة كانا عيد ملادي

  29. امير الملك 03/01/2013 14:55 -

    انااحب راس السنة كثير ونقول ………….. كل عام وانتم بخير وشكرا

  30. اميرة سندريلا 03/01/2013 14:51 -

    كل عام وانتم بخير و………………..شكرا

  31. lolo 03/01/2013 14:47 -

    هده العبة كتير حلووووووووووووووئ وكل عام وانتم بخير

  33. هيثم الربيعي 31/12/2012 17:05 -

    شكرآ ع كل عام وانتو بخير

  34. سارة 31/12/2012 10:46 -

    هده احلي لعبة و كل عام و انتم بخير

  36. اميمة 21/12/2012 13:30 -

    هذه اللعبة حلووووووووة كتييييييييير وكل سنة ونتو طيبين

  37. اوشة السعدني 21/12/2012 12:39 -

    دي لعبة جميلة جداااااااااااااا وبابا نويل بخير وكا عام وانتم بخير وعام سعيد عليكم*********

  38. بسكوته توتا 01/12/2012 09:36 -

    اللعبة جميله جدا جدا جدا

  39. هند 24/11/2012 16:20 -

    دى لعبة جميلة جداجداجداجداجداجدا وياربلعبكمتكتر اوى وكل عام وانتم بخيروعام سعيد
    ********

  41. كرم ناصر محمد 06/01/2012 16:57 -

    اللعبة جميلة جدا جدا ويا رب يكون عام جميل عليكم انشاء الله وكل عام وانتم بخير

  42. ايمان ناصر 06/01/2012 16:54 -

    اللعبة تحفة والاغنية رائعة وياريت تجيبوا لنا العاب تانية حلوة(وكل سنة وانتم طيبين)

  43. كرم ناصر محمد 05/01/2012 23:36 -

    اللعبة تحفة والاغنية جميلة جدا جدا انا بشكر الذي عمل اللعبة دى

  44. كرم ناصر محمد 05/01/2012 23:29 -

    شكرا جدا جدا على اللعبة والاغنية

  45. داليا 05/01/2012 19:42 -

    احسن لعبه 
    دى ميه ميه
    يعنى كووووول

  46. نور الهدى 05/01/2012 19:41 -

    جميله اوى اوى
    يارب تكون 2012سنه سعيده عليكم على الامه القبطيه فى مصر وخارج مصر

  47. ياسمين ايمن 02/01/2012 15:58 -

    والله اللعبة جميلة موت موت موت مووووووووووووووووووووووووت والاغنية خطيرة
    وكل عام وانت بخير

  48. على سينا 31/12/2011 20:49 -

    سنة سعيدة عليكم يارب happy new year

  49. farah 31/12/2011 19:36 -

    يارب تكون سنة سنه سعيده وربنا يزيح كابوس سنة بكل ما فيها من ماسى وكوارث ويارب تفضل مصرنا الغالية دايما فى خير وسلام امين يارب العالمين

  50. هند 30/12/2011 14:46 -

    دى لعبة جميلة جداجداجداجداجاجدا ويارب لعبكم تكتر اوى وكل عام وانتم بخير وعام سعيد *******

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