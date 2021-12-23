العاب عيد راس السنة الكريسماس 2022 لعبة بابا نويل الجديدة

العاب راس السنة 2022

مصريات – مع دقات الساعة وفي تمام الساعة الثانية عشر من ليلة 31 ديسمبر 2021 عيد راس السنة الميلادية نودع العام القديم، ونستقبل العام الجديد 2022، حيث يدق بابا نويل الابواب ليحمل معه الهدايا، واجمل رسائل السنة الجديدة 2022 والتمنيات بعام جديد مليئ بالحب ومفعم بالدفئ العائلي.

ولعل بابا نويل “الشرقي” يختلف عن مثيله الاميركي المسمى “سانتا كلوز” كون الاخير يأتي متسللاً ليلة عيد الميلاد المجيد او الكريسماس عبر المداخن فوق سطوح المنازل، في الحين الذي يفضل به “بابا نويل الشرقي” القدوم بعد ان يطرق الباب لنفتح له ونستقبله اجمل استقبال بملامح وجهه الحنونة وابتسامته الضحوكة يجمع الهدايا ليأتينا محملاً بالهدايا التي طالما حلمنا بها.

ولكن ماذا لو لم يأتيك بابا نويل ليلة راس السنة! هل هذا يعني بانه غير موجوداً؟؟ الجواب ببساطة بانكم لم تتوقعوا او تتمنوا حضوره اليكم!! وفي مثل هذه الحالة المستعصية صممنا خصيصاً العاب بابا نويل او العاب الكريسماس من مجموعة العاب العيد الفلاشية بمناسبة الكريسماس وراس السنة الميلادية الجديدة 2022 لتساعدك على العثور على بابا نويل وبدل واحد فقط يمكنك العثور على 7 بابا نويل (او بابا نويلات) مختبئين كي تقوم بارسالهم لمن تحت عبر زر شير والارسال على الفيس بوك او تويتر.

كما يمكنك ارسال المزيد من العاب راس السنة واجمل العاب بابا نويل مثل لعبة تلبيس بابا نويل وغيرها بالضغط على الروابط المشابهة في الاسفل.

وكل عام وانتم بخير وسنة 2022 طيبة للجميع.

تجدر الاشارة، باننا قمنا هذا العام بعمل تحديثات لهذه اللعبة حتى تتوافق مع جميع انواع انظمة التشغيل لاي موبايل، حيث كانت تقتصر فقط على اجهزة الكمبيوتر.

طريقة اللعب:

الهدف في هذه اللعبة هو ايجاد 7 من “البابا نويلات” (إن صح التعبير في حالة الجمع) وتجدونهم مختبئين في اماكن مختلفة موزعة على اربع غرف في منزل، والبداية هي اختيار اي باب من الابواب الاربعة والدخول اليه ثم العثور على بابا نويل واحد أو اكثر، ثم الخروج والدخول الى الغرفة الثانية وهكذا.

ملاحظة: بحالة الدخول وعدم النجاح بالعثور على بابا نويل ستبقى عالقًا في في الغرفة ولن تستطيع الخروج منها.

العاب العيد: لعبة راس السنة الجديدة 2022 لعبة الكريسماس

اين يختبئ بابا نويل؟

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