العاب عيد راس السنة الكريسماس 2022 لعبة بابا نويل الجديدة

العاب راس السنة 2022
مصريات – مع دقات الساعة وفي تمام الساعة الثانية عشر من ليلة 31 ديسمبر 2021 عيد راس السنة الميلادية نودع العام القديم، ونستقبل العام الجديد 2022، حيث يدق بابا نويل الابواب ليحمل معه الهدايا، واجمل رسائل السنة الجديدة 2022 والتمنيات بعام جديد مليئ بالحب ومفعم بالدفئ العائلي.
ولعل بابا نويل “الشرقي” يختلف عن مثيله الاميركي المسمى “سانتا كلوز” كون الاخير يأتي متسللاً ليلة عيد الميلاد المجيد او الكريسماس عبر المداخن فوق سطوح المنازل، في الحين الذي يفضل به “بابا نويل الشرقي” القدوم بعد ان يطرق الباب لنفتح له ونستقبله اجمل استقبال بملامح وجهه الحنونة وابتسامته الضحوكة يجمع الهدايا ليأتينا محملاً بالهدايا التي طالما حلمنا بها.
ولكن ماذا لو لم يأتيك بابا نويل ليلة راس السنة! هل هذا يعني بانه غير موجوداً؟؟ الجواب ببساطة بانكم لم تتوقعوا او تتمنوا حضوره اليكم!! وفي مثل هذه الحالة المستعصية صممنا خصيصاً العاب بابا نويل او العاب الكريسماس من مجموعة العاب العيد الفلاشية بمناسبة الكريسماس وراس السنة الميلادية الجديدة 2022 لتساعدك على العثور على بابا نويل وبدل واحد فقط يمكنك العثور على 7 بابا نويل (او بابا نويلات) مختبئين كي تقوم بارسالهم لمن تحت عبر زر شير والارسال على الفيس بوك او تويتر.
كما يمكنك ارسال المزيد من العاب راس السنة واجمل العاب بابا نويل مثل لعبة تلبيس بابا نويل وغيرها بالضغط على الروابط المشابهة في الاسفل.
وكل عام وانتم بخير وسنة 2022 طيبة للجميع.
تجدر الاشارة، باننا قمنا هذا العام بعمل تحديثات لهذه اللعبة حتى تتوافق مع جميع انواع انظمة التشغيل لاي موبايل، حيث كانت تقتصر فقط على اجهزة الكمبيوتر.
طريقة اللعب:
الهدف في هذه اللعبة هو ايجاد 7 من “البابا نويلات” (إن صح التعبير في حالة الجمع) وتجدونهم مختبئين في اماكن مختلفة موزعة على اربع غرف في منزل، والبداية هي اختيار اي باب من الابواب الاربعة والدخول اليه ثم العثور على بابا نويل واحد أو اكثر، ثم الخروج والدخول الى الغرفة الثانية وهكذا.
ملاحظة: بحالة الدخول وعدم النجاح بالعثور على بابا نويل ستبقى عالقًا في في الغرفة ولن تستطيع الخروج منها.
اهلا بابا نوال نحن انااسمي اميرة و معى ياسمين و نسرين نحن نحبك كتير ارجوا ان تحضر لنا هدايا دميات و اشياء جميلة
كل عام وانتم سعداء
كل سنه وكلنا مع بعض جميعا
بابا نويل
هههههههههههههههههههه
كل عام وانتم بخير وانشالله ينعاد عليكم بالصحة ةالعافية كل عام وانتم بخيرررررررررررررر
كل سنة وحضرتكم طيبين انا بحبكم
سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير
اللعبة جميلة جداااااااااااا (y)
كل سنة
وانتو طيبين
هههههههه
اللعبة جميلة
يلا كل سنة وانتو طيبين
بس اعرفو الاختلاف
هتعرفو
العبة جميلة بس سهلة جداااااااااااااا
اللعبة جميلة جداً جداً جداً جداً
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كل سنة وانتم بخير عام سعيد لكم
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العبة ديه 100 100
كل عام وانتم بخير
العبة فى منتهى الروعة يا رب العابكم تكتر شكراً
ماري كريسماس كل عام وانتم بخير ودمتم برعاية الله
كل عام و انت بخير يا
بابا
نويل
و استمتع
بسنتك
الجديدة
2014جميل عليكم
و على الامة العربية
و شكرا
اللعبة كتيررررررر حلوة و كل عام و انتم بخير وو سنة جديدة سعيدة
وكل عام وانتم بخير وانتم بصحة وسلامه
هذاي احلى لعبة لعبتها في حياتي و الله من جد
يارب تكون سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير عيد سعيد عليكم جميعا
كل عام و انتوما بخير و كل الجزائريين انشاء الله
يارب السنة الجديدة تكون سعيدة عليكم
سنة سعيدة عليكم يارب
اوكل عام وانتم بخير
وااااااو نفسي في لعبة
لعبة حلوة
انا مبسوطة اوي اوي اوي عيد سعيد دوم
هيدا لعبة كتير حلوة وانا مبسوطة كتير فيها
هيدا لعبه حلوه كتير كتير انبسطت فيها ويارب انشوف العاب كتير حلوة متلا
happy new year
هده اللعبة كتير حلوئ ……….وشكرا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هده اللعبة دتير بحبها ……………….. وكل عام وانتم بخير
وشكرا
في هادا راس السنة كانا عيد ملادي
انااحب راس السنة كثير ونقول ………….. كل عام وانتم بخير وشكرا
كل عام وانتم بخير و………………..شكرا
هده العبة كتير حلووووووووووووووئ وكل عام وانتم بخير
لعبة كتير حلوة
شكرآ ع كل عام وانتو بخير
هده احلي لعبة و كل عام و انتم بخير
kool
هذه اللعبة حلووووووووة كتييييييييير وكل سنة ونتو طيبين
دي لعبة جميلة جداااااااااااااا وبابا نويل بخير وكا عام وانتم بخير وعام سعيد عليكم*********
اللعبة جميله جدا جدا جدا
دى لعبة جميلة جداجداجداجداجداجدا وياربلعبكمتكتر اوى وكل عام وانتم بخيروعام سعيد
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فااااااااارس
اللعبة جميلة جدا جدا ويا رب يكون عام جميل عليكم انشاء الله وكل عام وانتم بخير
اللعبة تحفة والاغنية رائعة وياريت تجيبوا لنا العاب تانية حلوة(وكل سنة وانتم طيبين)
اللعبة تحفة والاغنية جميلة جدا جدا انا بشكر الذي عمل اللعبة دى
شكرا جدا جدا على اللعبة والاغنية
احسن لعبه
دى ميه ميه
يعنى كووووول
جميله اوى اوى
يارب تكون 2012سنه سعيده عليكم على الامه القبطيه فى مصر وخارج مصر
والله اللعبة جميلة موت موت موت مووووووووووووووووووووووووت والاغنية خطيرة
وكل عام وانت بخير
سنة سعيدة عليكم يارب happy new year
يارب تكون سنة سنه سعيده وربنا يزيح كابوس سنة بكل ما فيها من ماسى وكوارث ويارب تفضل مصرنا الغالية دايما فى خير وسلام امين يارب العالمين
دى لعبة جميلة جداجداجداجداجاجدا ويارب لعبكم تكتر اوى وكل عام وانتم بخير وعام سعيد *******