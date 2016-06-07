شروط التطوع بالقوات المسلحة، القبول في الجيش المصري 2018/2017

شروط التطوع في الجيش المصري

شروط التطوع في الجيش المصري – القوات المسلحة 2017 – 2018

شروط التطوع في الجيش المصري

شروط القبول بالقوات المسلحة المصرية والكلية الحربية للبنات والبنين

يقبل الجيش المصري و القوات المسلحة في الكليات العسكرية و الكلية الحربية و الكلية الفنية العسكرية و البحرية وكذلك كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، في كل عام العديد من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وحاملي المؤهلات العليا والمؤهلين للدخول الى الكلية الحربية و يكون التقدم اليهم مباشرة و ليس عبر مكتب التنسيق والغالبية العظمى تكون للذكور الا انه هناك تخصصات يتم تحديدها كل عام للبنات ايضاً وذلك بموجب شروط قبول خاصة تختلف من عام لاخر ويتم معرفتها عادة في موعد سحب ملفات الكليات العسكرية.

شروط التطوع في الجيش المصري هي ضوابط خاصة يضعها الجيش المصري بالكليات العسكرية مثل الكلية الحربية او البحرية وغيرها، وايضاً كلية الشرطة او الكلية الفنية العسكرية على سبيل المثال تحدد بنفسها الحد الادنى للقبول بها حسب المجموع و يضع الجيش المصري العديد من الاختبارات لتعرف القوات المسلحة بنفسها مؤهلات الطلاب الذين يتقدمون سواء المؤهلات الجسمانية او الشخصية عامة و الاوراق المطلوبة للتقدم الى الكليات الحربية.

شروط التطوع بالجيش المصري – الكلية الحربية

* الا يزيد السن عن 22 سنة في اليوم المحدد لبدء الدراسة.
* الحصول على شهادة الثانوية العالمة وبالمجموع الذي يتم الإعلان عنه وتحسب ضمن درجات الطالب الدرجات التي يحصل عليها في إمتحانات المستوى الرفيع .
*الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي .
* ألا يكون قد مضى على تاريخ الحصول على الثانوية العامة أكثر من عام واحد يكون الطالب فيه مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو بمعهد عالي أو بخدمة القوات المسلحة وتقديم شهادة القيد الدالة على ذلك .
* مدة الدراسة بالكلية الحربية 3 سنوات ميلادية (4 سنوات دراسية) وسنة تكميلية في المعاهد التخصصية برتبة ملازم ، يدرس فيها الطالب علوم عسكرية أساسية وعامة و علوم إنسانية وأساسيات *علمية هندسية .
* سيمنح الخريج البكالوريوس في العلوم العسكرية ، ويمكن له استكمال دراسته العسكرية في الحصول على ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتواراة .

المبادئ العامة للقبول بالكليات الحربية و المعاهد العسكرية المصرية في الجيش المصري

1- أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية من غير طريق التجنس.
2- أن يكون حسن السير والسلوك والميول والاتجاهات .
3- أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج (طلية الثانوية العامة وما يعادلها).
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة خاصة بالشرف .
5- ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد عسكري أو أي مدرسة عسكرية داخلية أو تخلف عن الحضور بعد إعلان نتيجة القبول بمكتب التنسيق.
6- أن يكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها .
7- الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج جمهورية مصر العربية عليهم تقديم أصل الشهادة المشار إليها بعد ترجمتها إذا كانت بغير اللغة العربية، وتوثيقها من وزارة الخارجية للاطلاع عليها ويرفق صورة لها.
8- أن يكون مستكملا شروط اللياقة الطبية طبقا للمستويات الطبية المقررة لكل كلية أو نعهد.
9- أن يجتاز بنجاح اختبارات الثقة واللياقة البدنية وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس مديري الكليات والمعاهد العسكرية.
10- أن يؤدي الاختبارات العلمية في المواد الؤهلة للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية .
11- أن يقدم تعهداً كتابيا موقعا منه ومن ولي أمره طبقا للنموذج المرفق بكراسة الالتحاق.

لمشاهدة المزيد من المعلومات حول شروط القبول في الجيش المصري عامة او الكلية الحربية خاصة وكذلك فيما يخص مواعيد سحب ملفات الكليات العسكرية 2016 او 2017 وذلك فور اعلانها يمكنك مراجعة المزيد من الاخبار في القسم المخصص اعلاه او الدخول الى موقع وزارة الدفاع المصرية من هنا

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شروط التطوع بالقوات المسلحة، القبول في الجيش المصري 2018/2017

07/06/2016 1026 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1026 comments
  1. مجدي علي خيره 21/10/2017 13:53 -

    هل طالب خدمات يحق له التقديم في الكليات العسكريه

  2. نصارالسيد نصار 04/10/2017 18:51 -

    هل من الممكن التطوع في الصاعقه المصريه بالدبلوم الصنايع وبدون تحكم الاقسام

  3. هدير خالد محمد 04/08/2017 16:40 -

    هو فيه تطويع للبنات بعد الجامعه انا بدرس بكليه اعلام وكنت حبه اعرف اذا كان في تطويع للبنات بعد الكليه ليه ولا لا

  4. أيمن محمود 24/07/2017 12:56 -

    لو سمحتم انا حاصل علي الثانوية الفندقية نظام الثلاث بمجموع 70% . وارغب في الالتحاق بالقوات المسلحة هل ينفع ام لا.

  5. شيماء سيد كامل 24/07/2017 11:53 -

    خريجة كلية زراعة جامعة القاهرة دفعة 2015 قسم بايو تكنولوجي ممكن أتقبل ولا لأ

  6. عزة السيد 23/07/2017 17:55 -

    انا لسه طالبه ف 3 ثانوي بس ف ادبي وعايزة اعرف في تقديم للبنات بعد ما اخلص 3 ثانوي. للقوات المسلحه ولا لازم ادخل معهد او كليه ويبقا ليا قسم معين

  7. ريهام ربيع 16/07/2017 10:41 -

    الكليات العسكريه فيها بنات ولا بنين بس والقيد العائلي للاب فقط

  8. احمد مجاهد 14/07/2017 21:59 -

    انا لسه بدرس ثانوى عام سنه 3 عايز اعرف ينفع التطويع ليا ولا لا اثناء الدراسه

  9. دودى 07/07/2017 17:38 -

    انا اداب فلسفة ينفع اقدم ولالا

  10. شداد فتحي محمد 01/07/2017 07:51 -

    انا طالب لسه في تانيه سياحه وفنادق وعاوز بعد مخلص ينفع اطوع وله ينفع ادخل كليه حربيه

  11. belal saad 01/07/2017 00:59 -

    لو سمحت انا دبلوم تجارة 2015 ينفع اتطوع السن 20 الرجاء الرد

  12. Asmaa 29/06/2017 17:26 -

    ممكن احول من معهد تمريض الي المعهد العسكري للتمريض اناث وايه الشروط

    وايه شروط التطوع كممرضه حاصله ع كارنيه مزاوله المهنه
    ارجوالرد

  13. Nermen 11/05/2017 00:29 -

    انا عايزه اقدم في كليه الشرطه أو الكليه الحربيه

  14. كريم صبرى 01/04/2017 19:34 -

    كريم صبرى ٢٥ سنة معاه بكالوريوس اعلام عايز يتطوع الوقت التقديم

  15. أحمد 09/03/2017 08:07 -

    لو سمحت هو في كلية شرطة للبنات بعد الثانوية مباشر أرجو الرد

  16. اسامة عبدالمنعم ابراهيم 08/03/2017 21:49 -

    معايا دبلوم صنايع من البحيرة وعايز اقدم فى التطويع لو حد عنده اي معلومة ياريت يوصلهالى

  17. سمير مختار دياب 22/02/2017 10:57 -

    انا حاصل علي دكتوراة في الزراعة وأعمل في مركز بحثي هل يمكنني أن أتقدم للكلية الحربية وهل هناك حد أقصي للسن

  18. j.s.m 10/01/2017 09:43 -

    لو سمحت أنا بنت…وعندي 18 سنة..ممكن أتطوع في الجيش المصري…؟؟

  19. Ehab tawfik 28/12/2016 22:47 -

    آخر موعد للتقديم بالاكاديميه الحربيه وهل ينفع المعهد الهندسيه

  20. اميره ابراهيم سعدالله 20/11/2016 21:08 -

    بالنسبه للبنات اللى مخلصين جامعات وعايزين يطوعوا ايه اللى معروض يعملوا

  21. نبيل السيد احمد الامام 14/11/2016 17:16 -

    هل يوجد تطوع لخريجات كلية التمريض لعام 2016 بالقوات المسلحة

  22. محمد صلاح احمد 27/10/2016 22:54 -

    انا خالي معاه جنسيه هولنديه وانا ماشي في الاجراءات اكمل. ولا ايه

  23. حسام ممدوح 27/10/2016 22:01 -

    معي ليسانس حقوق بتقدير جيد دفعه 2009, ذكر وارغب في الدخول الي اي كليه حربيه

  24. Nagham 26/10/2016 06:45 -

    من فضلك ممكن دخول كليات شرطة للبنات من معهد سنتين فني تجاري ولا يشترط ثانوي عام من فضلك ارجو الرد سريعا

  25. Aya elborhamy 11/10/2016 13:07 -

    بعد اذنكم فية كليات حربية للبنات

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