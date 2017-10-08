فيديو اهداف مباراة مصر والكونغو

مصريات

مي حسين

هدفين لمنتخب مصر في مرمى الكونغو مقابل هدف واحد تم تسجيله في مرمى عصام الحضري، تمكنت مصر من الصعود الى نهائيات كأس العالم 2018 وسوف تشارك في مونديال روسيا ، بعد غياب 27 عاما عن البطولة.

سجل اهداف منتخب مصر اللاعب المحترف محمد صلاح ، حيث انتهى الشوط الاول بدون اهداف، لكن محمد صلاح أحرز الهدف الاول للمنتخب المصري في المباراة خلال الشوط الثاني بالدقيقة 62.

هدف التعادل لمنتخب الكونغو سجله اللاعب ارنولد بوكا موتو.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني تم احتساب ضربة جزاء لمنتخب مصر ، وتمكن محمد صلاح من احراز الهدف الثاني.

حسمت مباراة مصر والكونغو لصالح المنتخب المصري وبذلك حجزت مصر مقعدها في كأس العالم 2018.

اما نجمي مباراة مصر والكونغو في تصفيات مونديال روسيا 2018 اليوم هما اللاعبين محمد صلاح و عصام الحضري حارس المرمى.

فيديو اهداف ماتش مصر والكونغو وفرحة المصريين بتأهل مصر الى كأس العالم 2018

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بالفيديو اهداف و ملخص مباراة مصر والكونغو بتصفيات كأس العالم 2018