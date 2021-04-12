إعلان موعد بداية شهر رمضان في مصر والدول العربية والعالم 2021

بداية رمضان 2021

مصريات – القاهرة – كتبت اسراء المحمدي: أعلنت غالبية الدول العربية والاسلامية ان يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 13-4-2021، اي يوم 13 ابريل/نيسان، موعداً لبداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري الجاري 1442، وذلك حسب ثبوت رؤية الهلال وتسبقها عادة توقعات ودراسات الفلكية المعتبرة، فيما عدا بعض الدول والتي عادة تتحرى الهلال في مواعيد مختلفة نذكر منها المغرب وتونس والجزائر والسودان وموريتانيا.

كذلك كثيراً ما صادف ان تكون سلطنة عمان منفردة عن باقي دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية في تحديد موعد شهر رمضان 2021 فيها.

بهذا سيكون موعد بداية شهر رمضان المبارك متوقعاً حتى الآن في غالبية الدول العربية وهي كل من مصر، والسعودية، والامارات، والكويت، واليمن، والاردن، ولبنان، والبحرين، وفلسطين، وسوريا.

من جهتها أكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عبر مرصد تمير المعروف، وأعلنت رسمياً أن يوم غد الثلاثاء الموافق لتاريخ 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق لتاريخ 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام في السعودية.

كذلك نقل الديوان الملكي السعودي عن المحكمة ثبوت رؤية الهلال، معلناً يوم الغد أول أيام الشهر المبارك.

يذكر بان المملكة العربية السعودية تتبع معايير موثوقة وصارمة في تحديد بداية رمضان المبارك، حيث تصدر المحكمة العليا بياناً رسمياً حول ذلك، ويتم نشر هذا البيان عبر وكالة الانباء الرسمية السعودية واس.

كما تدعوا المحكمة العليا إلى رؤية هلال رمضان، وإبلاغ أقرب محكمة لمن يراه بالعين المجردة أو بواسطة اي من المناظير، وتصرح انه بحالة لم يُر، سوف تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الموافق لتاريخ الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى.

وبذلك، تكون نتائج رؤية هلال رمضان في عدد من الدول الإسلامية، توافق الحسابات الفلكية التي أفادت منذ أيام بأن شعبان سيكمل 30 يوماً اي سيكون تاماً.

اما ابرز الدول الاسلامية غير العربية والتي تتحرى فيها رؤية الهلال، فهي كل من تركيا وماليزيا واندونيسيا وايران.

يمكن القول الآن أن نتائج رؤية هلال رمضان في الغالبية العظمى من الدول العربية والإسلامية تتوافق مع الحسابات الفلكية، والتي كنا قد اوردناها على موقع مصريات منذ عدة أيام وتفيد بان شهر شعبان للعام 1442 سيكون تامًا.

هذا وكنا قد اوردنا في خبر سابق لائحة بقائمة الدول في جميع انحاء العالم، بما فيها امريكا الشمالية بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك وامريكا الجنوبية بما فيها البرازيل والارجنتين، واوروبا الشرقية بما فيها روسيا واوروبا الغربية بما فيها من انجلترا المانيا فرنسا والسويد والدنمارك وهولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا النرويج ايطاليا فلندا اليونان اسبانيا البرتغال، ودول اسيا الوسطى كازاحستان اذربيجان قرقيزستان اوزبكستان، وغيرها من تلك التي سيجري فيها تحديد موعد رمضان 2021 حيث تقوم عادة دور افتاء رسمية او جهات شرعية غير رسمية، ولكنها معتمدة من غالبية المسلمين المقيمين بهذه الدول، باصدار بيانات بمواعيد بداية صوم شهر رمضان المبارك، وكذلك مواعيد الامساك والافطار وصلاة التراويح.

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