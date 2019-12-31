بطاقات الكريسماس متحركة كروت بابا نويل رموز معايدة راس السنة 2020

بطاقات الكريسماس
اجمل كروت اعياد الميلاد المجيد Christmas cards
مصريات – قبل ما تشتري شجرة الكريسماس او الهدايا لاي حد وتفكر تجيب منين ابعت هني ع الميل ع الفيس بوك او مع الحمام الزاجل برضه ينفع باحلى بطاقات الكريسماس بطولة بابا نويل او سانتا كلوز.
مش بس كده العب كمان مع بطاقات عيد الميلاد المجيد مما يعني عيد الكريسماس وكل رموز المعايدة في الكريسماس ودور على الاخ بابا نويل.
اضافة الى المزيد من الصور المصممة لهذه المناسبة لتكون ستاتس Status حالات واتس اب منوعة ويمكن الاختيار الافضل منها.
اجمل معايدة واروع التهاني بمناسبة اعياد الميلاد المجيدة وتهنئة العام الجديد 2020 واحلى صور بابا نويل متحركة جديدة فلاش اضافة الى كروت تهنئة ومجموهة مختارة من صور راس السنة الميلادية الجديدة
بص معانا اجمل بطاقات الكريسماس الجديدة..
Happy new year 2015
meery chrismas/كل عام وأنتم بخير
Cool Happy New year
كل عام واخوتنا الاقباط بخير وكل سنة وانتوا طيبين واخواتنا الاقباط بخير
وكل اصحابى بخير وعيد سعيد عليكم
كلسنة وانت طيب ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك
جميله جدا
شكرا على هذة المنظر الرائعة
كل عام وانتم بخير والف شكر على الكروت الجميلة
كل عام وانتم بخير عام سعيد علي الامه كله ان شاء الله
ميري كريسماس
MERRY , MERRY CHRISTMAS
happy new year <3
كل سنة وأنت وشريف وأحمد وباباهم بخير نهال
كل عام والاسرة الكريمة فى أحسن حال نهال
حلوين كثير وبتشكركم كثير بس ما اعرف كيف احملها على صفحة الفايس بوك
MERCI BEAUQUOU POUR CES PHOTOS ET JE TE SOUHATTE UNE BONNE SANTé ET UNE ANNEE PLAIN DU BON HEAURS
كل عام وانت الحب
كل عام وانت الروح والقلب
كل سنة وانت حبيبتي
بحبببببببببببك موووووووت
حلوين اووى وفكره جميله جددددددددددددددا وكل سنه وانت طيبين وبخير وسعاده
عيد ميلاد مجيد وكل العام وانتي واسرتك الكريمة بألف خير
……علاء
حلوين كتير شكرا الكم
Marry christmas