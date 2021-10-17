بطاقات تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 صور كروت وخلفيات

بطاقات المولد النبوي

بطاقات المولد النبوي

مصريات – قبل بدء موعد الاحتفال بعيد مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تكتمل الفرحة بمناسبة المولد النبوي هني الكل بهذه المناسبة من خلال بطاقات تهنئة بالمولد الجديدة.

بطاقات ذكرى المولد النبوي

بطاقات المولد النبوي

ارسل لكل حبايبك احلى صور بطاقات وبعض خلفيات المولد لنشرها على الفيس بوك وانستجرام وتويتر ارسلها على الاميل او واتس اب معايدة سواء للاصدقاء او الجيران والحبايب وزملائك في الشغل كمان خلي ينوبهم من بطاقات معايدة المولد نايب.

ودول هما حبة كروت تهاني بالمولد النبوي الشريف 1443 في منهم صور المولد النبوي مع عبارات تهنئة بالعربي وفي كلمات وعبارات تهاني بالانجليزي.

شوف واللي يعجبك اختاره من كروت تهاني المولد النبوي وشاهد المزيد منها في الروابط المتعلقة بالاسفل.

اختار واحدة من بطاقات المولد النبوي الشريف وممكن اكتر من واحدة ببلاش كله بس متنساش كمان تبعت رسائل تهنئة اس ام اس بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالضغط هنا >> رسائل المولد النبوي الشريف

اجمل بطاقات تهنئة بالمولد النبوي

تهنئة بالمولد النبوي الشريف

بطاقة تهنئة بعيد المولد النبوي الشريف

بطاقات معايدة باالمولد النبوي الشريف

بطاقات معايدة بالمولد النبوي الشريف

كرت رسم تهاني بالمولد النبوي الشريف

كرت تهاني بالمولد النبوي الشريف

بطاقات تهنئة بالمولد النبوي

بطاقات تهنئة بالمولد النبوي

بطاقات المولد النبوي الشريف

بطاقات المولد النبوي الشريف

بطاقات معايدة بمناسبة المولد النبوي

بطاقات معايدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي

بطاقات عيد المولد النبوي

بطاقات عيد المولد النبوي

كروت تهاني المولد النبوي

كروت تهاني المولد النبوي

صور بطاقات عيد المولد النبوي

صور بطاقات عيد المولد النبوي

صور بطاقات المولد النبوي

صور بطاقات المولد النبوي

بطاقات تهنئة بالمولد النبوي

بطاقات تهنئة بالمولد النبوي

صور كروت المولد النبوي

صور كروت المولد النبوي

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17/10/2021 50 تعليق بطاقات معايدة , , , , , , , , , , , , , , , , ,
50 comments
  1. اسماء 18/10/2021 16:00 -

    تهانينا بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

  2. Fmeletreletr 19/12/2015 08:30 -

    جزاكم. الله. خيرا. وكل عام وأنتم  والامه. ألعربيه  والاسلاميه. بخير

  3. meriam 17/12/2015 14:43 -

    كل عام و الامة العربية بالف خير عيدك مبارك يحبيب الله يا رسول الله كل عام ونحن بخير تمتعو باحتفاله 

  4. عادل ابوكليب 11/12/2015 01:43 -

    نهنئكم بالذكرى العطرة …​

    لمولد النبي المجتبى …​

    والحبيب المصطفى ..​

    سيد الأولين والاخرين،​

    حشرنا جميعا في زمرته​

    وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته.​

  5. walid 19/11/2015 12:09 -

    اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم بارك لنا في هذا الدين ونور قلوبنا بالقرآن الكريم آمين

  6. arij 08/04/2015 18:31 -

     عليه افضل الصلاة والسلام
                                                                                                                                                                                                                                          

  7. ايمن 04/01/2015 16:04 -

    تهاني العطرة لكل الامة الاسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف .      سلام

  9. ritazizou 03/01/2015 15:14 -

    جزاكم الله خيرا   صلوا على خير خلق الله محمد

  10. خديجة 03/01/2015 13:06 -

    بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف أقدم تهانية للحميع و كل عام و الأمة الإسلامية بخير يارب اللهم صلي على نبيا محمد صلى الله عليه و سلام

  11. wasimben 03/01/2015 09:04 -

    اللهم صلي على المصطفى سيد الخلق اجمعين.

  12. عبورة 02/01/2015 00:07 -

    بالمناسبة المولد النبوي الشرف أتقدم إلى الأمة الإسلامية بأحر التهاني لكم و أدعو نفسي و أنتم أن تعظمو هذا النبي الذي أثنى عليه الله كما يعظمو النصارى أعيادهم فيسمع من في العالم بأعيادهم فأرجو من الله أن كل من قرأ و تدبر  هذه ا الرسالة أو التهنئة أن يكون من أصحاب رسول الله في الجنة .

  13. عبد الرزاق فاضل 01/01/2015 01:12 -

    عندما نصلي ونقراء الفاتحه بدون تدبر وكاننا نقراء كلام ليس له معنى استغفرالله العضيم وهذا من عمل الشيطان لكن اذا تدبرت قول الله سبحانه(اهدناالسراط المستقيم سراط الذين انعمت عليهم ) اي هدي الاسلام هدي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارا فعجبا لمن يهنئ اخوه المسلم بعيد الكريسمس وغيرها من الاعياد الذي هي من صنع اليهود والنصارى وياتي الى ذكرى مولد شفيع الامه الاسلاميه ويقول بدعه وضلاله فأي ضلاله وانت احتفلت مع المغضوب عليهم والضالين عن هدي رسول الله (ص )لاحول ولاقوة الابالله العلي العضيم

  15. saida 13/01/2014 21:32 -

    كل عام والأمة اللإسلامية بخير عيد مولد سعيد

  16. سكينة المغربية 13/01/2014 12:35 -

    مبروك العيد وكل عام والامة المغربية بالللللللللللللف خييييييييييييير

  17. حبيبى يارسول الله 13/01/2014 12:17 -

    كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه كلها بخير

  18. nadjet med 13/01/2014 09:47 -

    اللهم صل وسلم على سيد الخلق يارب احمي الامة الاسلامية 

  19. girlhappiness 11/01/2014 17:12 -

    مولد النبي قريب

    كل عام وانتم بخير

  20. اعجبني هدا كثيرا 09/01/2014 20:27 -

    كل عام وانتم بالف خير يا امة محمد وجميع المسلمين

  21. محمداسماعيل عبدالله 09/01/2014 08:02 -

    الهم صلي وسلم على اعظم خلق الله 
    نبينا ورسولنا الكريم محمد ابن بدالله 
    صلى الله عليه وسلم

  22. علي ريحاني 24/12/2013 13:49 -

    ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ميلاد امة الاسلام واختفاء امة الجهل والظلام.ب رسالة نبينا محمد كرم الانسان الرجل والمرأة قال الله تعالى ( ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات..) قال عليه السلام (كلكم لادم وادم من تراب لافضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى) لن تجد هذا التكريم لافي اليهودية ولاالمسيحية ولا في القوانين الوضعية بل في الاسلام قال تعالى ( ان الدين عند الله الاسلام) . فتمسكوا باسلامكم يا مسلمون وعلى غيرهم ان يدخلوا في دين الله افواجا .فانه دين الانسانية وجميع المخلوقات (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) فهو دين الرحمة بجميع المخلوقات فهو دين سلام وامن علمي.

  24. بلقاسم 25/01/2013 12:49 -

    صور جميلة ومعبرة عن عظمة وسماحة الإسلام

  25. salma essam 24/01/2013 23:52 -

    صلو ع النبي محمد سيد الاخلاق واشرف الخلق 
    اللهم صلي وسلم وبارك عليه

  26. فريد 24/01/2013 23:08 -

    الله بحفظ جميع المسلمين في هذا اليوم 

  28. حمدي جميل 24/01/2013 22:05 -

    كل عــــــــ*وانتم*بخير*ــــــــــام******حمدي جميل

  31. خيرة 24/01/2013 17:56 -

    بمناسبة مولد النبوي الشريف اتقدم باحري التهاني الي الامة الاسلامية

  32. تركي 24/01/2013 17:07 -

    بشري لنا معشرالمسلمين بمولد سيد الأنام (اللهم صلى عليه وسلام
    صلات دائمة متلازة الي يوم الدين.

  33. فريد 24/01/2013 16:16 -

    بمناسبة المولد النبوي الشريف نتقدم بأحر النهاني àààààà و أطيب التماني إلى كافة الشعب الجزائري 

  34. wissam 24/01/2013 15:39 -

    كل عام والأمة المسلمة جمعاء بألف خير وصحة وعافية وينعاد علينا وعليكم برحمة ( واللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفئ).

  35. أحمد ابوطالب 24/01/2013 14:45 -

    صلو على رصول الله
    واكثرو من الصلاه عليه
    صلى الله عليه وسلم

  36. Saràh ChênwîiYàà 24/01/2013 13:27 -

    Sowar jamila habithàà Ktiir ktiir Merci اللهم صل وسلم على نبينا مولد نبوي شريف ♥♥♥ 

  37. عبده أمين 24/01/2013 11:57 -

    بشري لنا معشرالمسلمين بمولد سيد الأنام (اللهم صلى علي سيدنالا مجمد صلات دائمة متلازة الي يوم الدين.

  38. عبدالإله 05/02/2012 16:17 -

    كل عام وأنتم ب ♥♥♥1 خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥ـر

  39. محمد السعدوني 04/02/2012 20:26 -

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    كل عام و أنتم و الأمه الإسلاميه جمعاء بخير

    البطاقه الأخيره : Happy Mawlid Al-Naby  جميله و لكن ما كان ينبغي أن تحتوي على كلمة sewwtheart…. إكبارا إحتراما و إجلالا للرسول (صلى الله عليه و آله و     صحبه و سلم) … رجاء مراعاة ذلك مستقبلا

    جزاكم الله تعالى و المسلمين أجمعين خيرا

  40. المحبة لرسول الله 04/02/2012 13:29 -

    بارك الله بكم وبكل محبي الله ورسوله( صلى الله عليه وعلى آله و اصحابه وسلم )

  41. انابنت مشكله 04/02/2012 07:14 -

    كــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــام وانتــــــــــــــــــــم بخيـــــــــــــــــــــر

  42. حسني 04/02/2012 03:55 -

    كـــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــام و انتــــــــــــــــــــــم بخيـــــــر

  43. بوبوس 03/02/2012 00:48 -

    صلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين

  44. فراولة 01/02/2012 08:04 -

    اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

  45. fadwa 15/02/2011 20:52 -

    sowar ktir 7olea chokran jazil 3la hadi sowar wa kolo 3am waantombialfi 5ayr

  48. Ayaa Shaban 07/07/2010 18:50 -

    أنها صـــــــــــور جميـــــــــــلة جـــــــــــــــــــــــــــــــــدااااااااااااااااااا

  49. نجاح 25/02/2010 13:49 -

    صور رررررروعه شكرررررررررررررا

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