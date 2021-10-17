بطاقات تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 صور كروت وخلفيات

بطاقات المولد النبوي
مصريات – قبل بدء موعد الاحتفال بعيد مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تكتمل الفرحة بمناسبة المولد النبوي هني الكل بهذه المناسبة من خلال بطاقات تهنئة بالمولد الجديدة.
ارسل لكل حبايبك احلى صور بطاقات وبعض خلفيات المولد لنشرها على الفيس بوك وانستجرام وتويتر ارسلها على الاميل او واتس اب معايدة سواء للاصدقاء او الجيران والحبايب وزملائك في الشغل كمان خلي ينوبهم من بطاقات معايدة المولد نايب.
ودول هما حبة كروت تهاني بالمولد النبوي الشريف 1443 في منهم صور المولد النبوي مع عبارات تهنئة بالعربي وفي كلمات وعبارات تهاني بالانجليزي.
شوف واللي يعجبك اختاره من كروت تهاني المولد النبوي وشاهد المزيد منها في الروابط المتعلقة بالاسفل.
اختار واحدة من بطاقات المولد النبوي الشريف وممكن اكتر من واحدة ببلاش كله بس متنساش كمان تبعت رسائل تهنئة اس ام اس بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالضغط هنا >> رسائل المولد النبوي الشريف
تهانينا بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
جزاكم. الله. خيرا. وكل عام وأنتم والامه. ألعربيه والاسلاميه. بخير
كل عام و الامة العربية بالف خير عيدك مبارك يحبيب الله يا رسول الله كل عام ونحن بخير تمتعو باحتفاله
نهنئكم بالذكرى العطرة …
لمولد النبي المجتبى …
والحبيب المصطفى ..
سيد الأولين والاخرين،
حشرنا جميعا في زمرته
وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته.
اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم بارك لنا في هذا الدين ونور قلوبنا بالقرآن الكريم آمين
عليه افضل الصلاة والسلام
تهاني العطرة لكل الامة الاسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف . سلام
كل عام وأنتم بخير
جزاكم الله خيرا صلوا على خير خلق الله محمد
بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف أقدم تهانية للحميع و كل عام و الأمة الإسلامية بخير يارب اللهم صلي على نبيا محمد صلى الله عليه و سلام
اللهم صلي على المصطفى سيد الخلق اجمعين.
بالمناسبة المولد النبوي الشرف أتقدم إلى الأمة الإسلامية بأحر التهاني لكم و أدعو نفسي و أنتم أن تعظمو هذا النبي الذي أثنى عليه الله كما يعظمو النصارى أعيادهم فيسمع من في العالم بأعيادهم فأرجو من الله أن كل من قرأ و تدبر هذه ا الرسالة أو التهنئة أن يكون من أصحاب رسول الله في الجنة .
عندما نصلي ونقراء الفاتحه بدون تدبر وكاننا نقراء كلام ليس له معنى استغفرالله العضيم وهذا من عمل الشيطان لكن اذا تدبرت قول الله سبحانه(اهدناالسراط المستقيم سراط الذين انعمت عليهم ) اي هدي الاسلام هدي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارا فعجبا لمن يهنئ اخوه المسلم بعيد الكريسمس وغيرها من الاعياد الذي هي من صنع اليهود والنصارى وياتي الى ذكرى مولد شفيع الامه الاسلاميه ويقول بدعه وضلاله فأي ضلاله وانت احتفلت مع المغضوب عليهم والضالين عن هدي رسول الله (ص )لاحول ولاقوة الابالله العلي العضيم
جزاكم الله خيراً على المجهود
كل عام والأمة اللإسلامية بخير عيد مولد سعيد
مبروك العيد وكل عام والامة المغربية بالللللللللللللف خييييييييييييير
كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه كلها بخير
اللهم صل وسلم على سيد الخلق يارب احمي الامة الاسلامية
مولد النبي قريب
كل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بالف خير يا امة محمد وجميع المسلمين
الهم صلي وسلم على اعظم خلق الله
نبينا ورسولنا الكريم محمد ابن بدالله
صلى الله عليه وسلم
ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ميلاد امة الاسلام واختفاء امة الجهل والظلام.ب رسالة نبينا محمد كرم الانسان الرجل والمرأة قال الله تعالى ( ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات..) قال عليه السلام (كلكم لادم وادم من تراب لافضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى) لن تجد هذا التكريم لافي اليهودية ولاالمسيحية ولا في القوانين الوضعية بل في الاسلام قال تعالى ( ان الدين عند الله الاسلام) . فتمسكوا باسلامكم يا مسلمون وعلى غيرهم ان يدخلوا في دين الله افواجا .فانه دين الانسانية وجميع المخلوقات (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) فهو دين الرحمة بجميع المخلوقات فهو دين سلام وامن علمي.
كل علم و أنتم بألف خير
صور جميلة ومعبرة عن عظمة وسماحة الإسلام
صلو ع النبي محمد سيد الاخلاق واشرف الخلق
اللهم صلي وسلم وبارك عليه
الله بحفظ جميع المسلمين في هذا اليوم
الله يحميك ويخليك يارب
كل عــــــــ*وانتم*بخير*ــــــــــام******حمدي جميل
جازاكم الله خيرا
مجهود مشكور الكم جزيل الشكر
بمناسبة مولد النبوي الشريف اتقدم باحري التهاني الي الامة الاسلامية
بشري لنا معشرالمسلمين بمولد سيد الأنام (اللهم صلى عليه وسلام
صلات دائمة متلازة الي يوم الدين.
بمناسبة المولد النبوي الشريف نتقدم بأحر النهاني àààààà و أطيب التماني إلى كافة الشعب الجزائري
كل عام والأمة المسلمة جمعاء بألف خير وصحة وعافية وينعاد علينا وعليكم برحمة ( واللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفئ).
صلو على رصول الله
واكثرو من الصلاه عليه
صلى الله عليه وسلم
Sowar jamila habithàà Ktiir ktiir Merci اللهم صل وسلم على نبينا مولد نبوي شريف ♥♥♥
بشري لنا معشرالمسلمين بمولد سيد الأنام (اللهم صلى علي سيدنالا مجمد صلات دائمة متلازة الي يوم الدين.
كل عام وأنتم ب ♥♥♥1 خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥ـر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كل عام و أنتم و الأمه الإسلاميه جمعاء بخير
البطاقه الأخيره : Happy Mawlid Al-Naby جميله و لكن ما كان ينبغي أن تحتوي على كلمة sewwtheart…. إكبارا إحتراما و إجلالا للرسول (صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم) … رجاء مراعاة ذلك مستقبلا
جزاكم الله تعالى و المسلمين أجمعين خيرا
بارك الله بكم وبكل محبي الله ورسوله( صلى الله عليه وعلى آله و اصحابه وسلم )
كــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــام وانتــــــــــــــــــــم بخيـــــــــــــــــــــر
كـــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــام و انتــــــــــــــــــــــم بخيـــــــر
صلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
sowar ktir 7olea chokran jazil 3la hadi sowar wa kolo 3am waantombialfi 5ayr
صور روعه شكررررررررررررر
saraha ahla min kidah mafich
أنها صـــــــــــور جميـــــــــــلة جـــــــــــــــــــــــــــــــــدااااااااااااااااااا
صور رررررروعه شكرررررررررررررا
اللة يجزيكم كل الخيرررررر