بطاقات تهاني عيد الميلاد المجيد 2022 وعبارات مصورة للمعايدة

بطاقات عيد الميلاد المجيد

مصريات – في عيد الكريسماس 2022 يطيب لنا أن نردد مع الملائكة قولهم الجميل “المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة”، وهي نفسها كلمات الأنشودة الجميلة والترنيمة العذبة التي رنمتها الملائكة مع ميلاد السيد المسيح قبل أكثر من ألفي عام، والذي كان ميلاده رسالة حُب ورسالة سلام للعالم أجمع.

ودي مجموعة بطاقات تهنئة الميلاد المجيد مع عبارات معايدة بالعيد سواء منها دينية مسيحية او بطاقات تهاني كريسماس 2022 منوعة مع الرموز الخاصة بهذه المناسبة مثل صور ورسومات بابا نويل واجمل صور شجرة عيد الميلاد واحلى كروت تهاني منوعة على شكل بطاقات معايدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2022 اللي بدأ الاحتفال بيه على مستوى العالم كله وها تبدأ احتفالاته في مصر في بداية الاسبوع القادم الموافق لتاريخ 7 يناير 2022.

ارسل وهني وبارك مع اجمل كروت الميلاد المجيد الجديدة 2022

بطاقة ميلاد مجيد فلاش متحركة

للاستماع الى موسيقى الكريسماس اضغط على الزر – لمشاهدة بابا نويل اضغط على المكان المشار اليه في البطاقة

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