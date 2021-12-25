بطاقات تهاني عيد الميلاد المجيد 2022 وعبارات مصورة للمعايدة

عبارات مصورة للمعايدة بالكريسماس

بطاقات عيد الميلاد المجيد

مصريات – في  عيد الكريسماس 2022 يطيب لنا أن نردد مع الملائكة قولهم الجميل “المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة”، وهي نفسها كلمات الأنشودة الجميلة والترنيمة العذبة التي رنمتها الملائكة مع ميلاد السيد المسيح قبل أكثر من ألفي عام، والذي كان ميلاده رسالة حُب ورسالة سلام للعالم أجمع.

اجمل بطاقات عيد الميلاد المجيد 2022

بطاقات كروت عيد الميلاد المجيد

ودي مجموعة بطاقات تهنئة الميلاد المجيد مع عبارات معايدة بالعيد سواء منها دينية مسيحية او بطاقات تهاني كريسماس 2022 منوعة مع الرموز الخاصة بهذه المناسبة مثل صور ورسومات بابا نويل واجمل صور شجرة عيد الميلاد واحلى كروت تهاني منوعة على شكل بطاقات معايدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2022 اللي بدأ الاحتفال بيه على مستوى العالم كله وها تبدأ احتفالاته في مصر في بداية الاسبوع القادم الموافق لتاريخ 7 يناير 2022.

ارسل وهني وبارك مع اجمل كروت الميلاد المجيد الجديدة 2022

بطاقات عيد الميلاد المجيد 2022

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد – كريسماس

كروت معايدة بمناسبة الكريسماس

كروت معايدة بمناسبة الكريسماس

كروت عيد الميلاد المجيد

صور كروت تهنئة عيد الميلاد المجيد

بطاقات تهاني عيد الميلاد المجيد

بطاقات تهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بطاقات تهاني عيد الميلاد المجيد

صور بطاقات تهاني عيد الميلاد المجيد

بطاقات معايدة عيد الميلاد المجيد

صور كروت معايدة عيد الميلاد المجيد

صور عيد الميلاد المجيد

صور عيد الميلاد المجيد

كروت صور عيد الميلاد المجيد

كروت صور عيد الميلاد المجيد

بطاقات الكريسماس

بطاقات الكريسماس

كروت الكريسماس

صور كروت الكريسماس

بطاقات معايدة عيد الميلاد المجيد

بطاقات معايدة عيد الميلاد المجيد – تهنئة كريسماس

كروت تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كروت تهنئة كريسماس عيد الميلاد المجيد

كروت معايدة الكريسماس

صور كروت معايدة الكريسماس

بطاقات الميلاد المجيد

بطاقات الميلاد المجيد

كروت معايدة الميلاد المجيد

كروت كريسماس معايدة بمناسبة الميلاد المجيد

بطاقة ميلاد مجيد فلاش متحركة

للاستماع الى موسيقى الكريسماس اضغط على الزر – لمشاهدة بابا نويل اضغط على المكان المشار اليه في البطاقة

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بطاقات تهاني عيد الميلاد المجيد 2022 وعبارات مصورة للمعايدة

25/12/2021 29 تعليق بطاقات معايدة, تهنئة عيد الميلاد المجيد الكريسماس , , , , , , , , , ,
29 comments
  2. جابر سويلم 06/01/2019 22:27 -

    كل سنه وجميع اخواننا واخواتنا المسيجيين فى مصر وخارج مصر بخير وسعادة وهناء وعيد ميلاد سعيد على جميع المصريين ونتمنى من الله سنه سعيده ان شاء الله مملوءة بالمحبة والصفاء والسعادة

  3. ماجد نسيم 06/01/2017 11:02 -

    اشكر كل الأخوه الاحباء اخواتنا المسلمين الاشقاء علي تهانينا بعيد الميلاد المجيد. وهو ليس غريب عليهم لأننا تعودنا علي ذلك دايما منهم . الف شكر علي محبتكم لنا وربنا يسوع يبارك فيكم ويسعدكم.

  4. ابو ابراهيم 29/12/2014 12:40 -

    خالص التهاني للاخوه المسيحيين بمصر والعالم -بمناسبة عيد الميلاد المجيد اعاده الله عليكم بالخير ،،      كل عام وانتم بخير

  5. منى محمد محمد شلبى 26/12/2014 19:38 -

    كل عام وانتوا بخير والاقباط بخير وعيد سعيد

  7. wael 06/01/2014 09:39 -

    نشكر كل من شاركنا فرحة العيد نشكركم جميعا ونشكر محبتكم

  8. خالد عبد السميع عقل 02/01/2014 03:34 -

    كل عام ونحن جميعا وسويا —كما كنا وكما سنظل دائما وابدا —- بخير وفي محبه دائمه فمصر وطننا جميعا يعيش فينا وسنحيا جميعا فيه الي ان ينقضي اجلنا وسيقي الحب والوئام ويستمر بمشيئة الله جل وعلا بين ابنائنا واحفادنا وابد الدهر الي ان يرث الله الارض ومن عليها …………….فكل عام ونحن  جميعا بألف خير ……..وعاشت مصر حره مسقله………أخوكم خالد عقل _ الغردق

  10. اوشة الدلوعة 28/12/2013 03:32 -

    كل سنة وانتم طييبين ويعد عليكم بخير وتكون سنة سعيدة علينا وعليكم 2014

  11. رامي 29/12/2012 18:45 -

    كل عام وانتم بخير ويارب تكون سنة 2013 كلها خير علي الجميع وعلي مصر مسيحين مسلمين يارب اجعل هذا السنة سبب تعويض لمصر وشعب مصر عن كل النسين الذي مضت ( رامي مصري ا لجنسية مقيم بالكويت للعمل )

  12. zezo 29/12/2012 00:00 -

    كل سنة وانتم طيبين ياأخوتنا المسيحيين عيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً يارب تكون سنة حلوة جميلة خالية من الضغائن والحقد والحسد ونعمل بجد لتنهض مصرنا الحبيبة أبو زيزو المصري

  13. ذكريا عبيد 27/12/2012 19:24 -

    كل سنه والشعب المصري كله بخير وتعود علينا وعلي الشعب كله الايام بخير

  14. yacoub Ishag kuku 25/12/2012 11:17 -

    أجمل وارق الامنيات الطيبه بالعيد السعيد وكل سنه وجميع مسيحى السودان بخير وسعاده وهناء ويارب السنه 2013 تكون خير عليكم وعلينا وعلى السودان كلها من شمالها لجنوبها ويارب دائما احنا وانتم مسلمين ومسيحيين يد واحده وقلب واحد كلنا بخير فى ظل سوداننا الحبيب الغاليه كل سنه وانتم طيبين أخوكم كوكو كوكو

  15. وائل 24/12/2012 23:52 -

    مافيش فرق ما بين مسيحى ومسلم سا جماعة بجد كلنا أخوات

    كل سنه وأنتم طيبيين كلنا يارب وتكون سنه حلوه عليكم كلكم

    وتكون سنه كويسة على مصر وعلى العالم يارب أمين

  16. محمد مقصود 24/12/2012 21:40 -

    ينعاد على كل العرب بالخير والسعادة 

  17. ahmed hawa 24/12/2012 00:44 -

    كل عام والاخوه المسيحيين بخير

  18. أسامه طاهر محمد 07/01/2012 15:00 -

    الأخوه المسيحيين 
    أجمل وارق الامنيات الطيبه بالعيد السعيد وكل سنه وجميع أقباط مصر بخير وسعاده وهناء ويارب السنه 2012 تكون خير عليكم وعلينا وعلى مصر كلها من شمالها لجنوبها ويارب دائما احنا وانتوا مسلمين ومسيحيين يد واحده وقلب واحد كلنا بخير فى ظل مصرنا الغاليه كل سنه وانتم طيبين 
    أخوكم أسامه طاهر محمد الأقصر 

  19. Ramy 06/01/2012 22:03 -

    كل عام والاخوه الميسيحين بخير وان شا الله يكون عام سعيد علينا اجمعين  وعلي مصر اجمعين

  20. هدى خليل 06/01/2012 20:58 -

    كل عام واخواتنا الاقباط فى مصرب خير وكل العالم بخير دايما وعيد ميلاد مجيد 

  23. سمكة البحر 21/12/2011 13:32 -

    انا كمان مسلمة بس المناسبة دي من اسعد المناسبات عندي لانها مش بس تخص المسيحين دي نهاية سنة وبداية سنة لكل العالم يارب تكون سنة سعيدة علينا كلنا

  25. مش لازم اقول اسمي 24/12/2010 11:57 -

    مشكوووووووووووووووووور

  26. حسين الشريف 24/12/2010 10:16 -

    كل عام والاخوة المسيحيين بخير
    ويارب العام القادم يكون اكثر سعاده عليهم وعلى الامة الاسلامية جميعا وكل عام ومصر بخير ورفعة وتقدم باذن ربى
    وتحيا مصر ياعم

  27. هند عبد الحميد مصطفى 24/12/2010 04:29 -

    كل سنةوانتم طيبين

  29. اسماء 24/12/2010 01:13 -

    كل سنة وانتم طيبين ياجماعة انا مسلمة ع فكرة ويارب سنة 2011 سنة سعيدة ع كل المصريين ومايكونش فيها فتنة والهبل ال بيعملوة اليهود فينا دة وتبقى سنة حلوة علينا كلنا وكلنا نعبد ربنا ونشكرة ونحمدة وكل واحد بطريقتة

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