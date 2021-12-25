بطاقات تهاني عيد الميلاد المجيد 2022 وعبارات مصورة للمعايدة

بطاقات عيد الميلاد المجيد
مصريات – في عيد الكريسماس 2022 يطيب لنا أن نردد مع الملائكة قولهم الجميل “المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة”، وهي نفسها كلمات الأنشودة الجميلة والترنيمة العذبة التي رنمتها الملائكة مع ميلاد السيد المسيح قبل أكثر من ألفي عام، والذي كان ميلاده رسالة حُب ورسالة سلام للعالم أجمع.
ودي مجموعة بطاقات تهنئة الميلاد المجيد مع عبارات معايدة بالعيد سواء منها دينية مسيحية او بطاقات تهاني كريسماس 2022 منوعة مع الرموز الخاصة بهذه المناسبة مثل صور ورسومات بابا نويل واجمل صور شجرة عيد الميلاد واحلى كروت تهاني منوعة على شكل بطاقات معايدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2022 اللي بدأ الاحتفال بيه على مستوى العالم كله وها تبدأ احتفالاته في مصر في بداية الاسبوع القادم الموافق لتاريخ 7 يناير 2022.
ارسل وهني وبارك مع اجمل كروت الميلاد المجيد الجديدة 2022
بطاقة ميلاد مجيد فلاش متحركة
للاستماع الى موسيقى الكريسماس اضغط على الزر – لمشاهدة بابا نويل اضغط على المكان المشار اليه في البطاقة
Merry Christmas
كل سنه وجميع اخواننا واخواتنا المسيجيين فى مصر وخارج مصر بخير وسعادة وهناء وعيد ميلاد سعيد على جميع المصريين ونتمنى من الله سنه سعيده ان شاء الله مملوءة بالمحبة والصفاء والسعادة
اشكر كل الأخوه الاحباء اخواتنا المسلمين الاشقاء علي تهانينا بعيد الميلاد المجيد. وهو ليس غريب عليهم لأننا تعودنا علي ذلك دايما منهم . الف شكر علي محبتكم لنا وربنا يسوع يبارك فيكم ويسعدكم.
خالص التهاني للاخوه المسيحيين بمصر والعالم -بمناسبة عيد الميلاد المجيد اعاده الله عليكم بالخير ،، كل عام وانتم بخير
كل عام وانتوا بخير والاقباط بخير وعيد سعيد
كل عام وكل المصرين بخير
نشكر كل من شاركنا فرحة العيد نشكركم جميعا ونشكر محبتكم
كل عام ونحن جميعا وسويا —كما كنا وكما سنظل دائما وابدا —- بخير وفي محبه دائمه فمصر وطننا جميعا يعيش فينا وسنحيا جميعا فيه الي ان ينقضي اجلنا وسيقي الحب والوئام ويستمر بمشيئة الله جل وعلا بين ابنائنا واحفادنا وابد الدهر الي ان يرث الله الارض ومن عليها …………….فكل عام ونحن جميعا بألف خير ……..وعاشت مصر حره مسقله………أخوكم خالد عقل _ الغردق
شكرا لكم
كل سنة وانتم طييبين ويعد عليكم بخير وتكون سنة سعيدة علينا وعليكم 2014
كل عام وانتم بخير ويارب تكون سنة 2013 كلها خير علي الجميع وعلي مصر مسيحين مسلمين يارب اجعل هذا السنة سبب تعويض لمصر وشعب مصر عن كل النسين الذي مضت ( رامي مصري ا لجنسية مقيم بالكويت للعمل )
كل سنة وانتم طيبين ياأخوتنا المسيحيين عيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً يارب تكون سنة حلوة جميلة خالية من الضغائن والحقد والحسد ونعمل بجد لتنهض مصرنا الحبيبة أبو زيزو المصري
كل سنه والشعب المصري كله بخير وتعود علينا وعلي الشعب كله الايام بخير
أجمل وارق الامنيات الطيبه بالعيد السعيد وكل سنه وجميع مسيحى السودان بخير وسعاده وهناء ويارب السنه 2013 تكون خير عليكم وعلينا وعلى السودان كلها من شمالها لجنوبها ويارب دائما احنا وانتم مسلمين ومسيحيين يد واحده وقلب واحد كلنا بخير فى ظل سوداننا الحبيب الغاليه كل سنه وانتم طيبين أخوكم كوكو كوكو
مافيش فرق ما بين مسيحى ومسلم سا جماعة بجد كلنا أخوات
كل سنه وأنتم طيبيين كلنا يارب وتكون سنه حلوه عليكم كلكم
وتكون سنه كويسة على مصر وعلى العالم يارب أمين
ينعاد على كل العرب بالخير والسعادة
كل عام والاخوه المسيحيين بخير
الأخوه المسيحيين
أجمل وارق الامنيات الطيبه بالعيد السعيد وكل سنه وجميع أقباط مصر بخير وسعاده وهناء ويارب السنه 2012 تكون خير عليكم وعلينا وعلى مصر كلها من شمالها لجنوبها ويارب دائما احنا وانتوا مسلمين ومسيحيين يد واحده وقلب واحد كلنا بخير فى ظل مصرنا الغاليه كل سنه وانتم طيبين
أخوكم أسامه طاهر محمد الأقصر
كل عام والاخوه الميسيحين بخير وان شا الله يكون عام سعيد علينا اجمعين وعلي مصر اجمعين
كل عام واخواتنا الاقباط فى مصرب خير وكل العالم بخير دايما وعيد ميلاد مجيد
كل سنة ومصر طيبة
Happy new year
انا كمان مسلمة بس المناسبة دي من اسعد المناسبات عندي لانها مش بس تخص المسيحين دي نهاية سنة وبداية سنة لكل العالم يارب تكون سنة سعيدة علينا كلنا
merry christmas and happe new yer
مشكوووووووووووووووووور
كل عام والاخوة المسيحيين بخير
ويارب العام القادم يكون اكثر سعاده عليهم وعلى الامة الاسلامية جميعا وكل عام ومصر بخير ورفعة وتقدم باذن ربى
وتحيا مصر ياعم
كل سنةوانتم طيبين
ميرسي وكل عام وانتم بخير
كل سنة وانتم طيبين ياجماعة انا مسلمة ع فكرة ويارب سنة 2011 سنة سعيدة ع كل المصريين ومايكونش فيها فتنة والهبل ال بيعملوة اليهود فينا دة وتبقى سنة حلوة علينا كلنا وكلنا نعبد ربنا ونشكرة ونحمدة وكل واحد بطريقتة