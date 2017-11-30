بيان مبارك الاخير: لم أوافق على التنازل عن سيناء للفلسطينيين

بيان مبارك الاخير

مصريات

محمود سالم:

أصدر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بيانا صحفيا تم نشره من خلال صفحة انا اسف يا ريس ، يرد فيه على ما نشرته هيئة الاذاعة البريطانية BBC عن حصولها على وثائق سرية بريطانية تكشف قبول مبارك لتوطين الفلسطينيين في مصر في مقابل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

وجاء في بيان مبارك انه بعد انسحاب اسرائيل من سيناء عام 1982 كانت الاوضاع تتجه للاشتعال في منطقة الشرق الاوسط بعد الغزو الاسرائيلي للبنان.

وقال مبارك أنه اصدر قرارا حينها بسحب السفير المصري من اسرائيل وساعد في تأمين خروج الفسطينيين من بيروت، ومن بينهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وبأن مبارك استقبله في مصر وأكد له على وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني من اجل حصوله على حقوقه المشروعة.

وتضمن بيان مبارك تكذيبا لادعاء قبول مصر توطين الفلسطنيين فيها وخاصة المتواجدين منهم في لبنان، وأشار مبارك انه كانت هناك مساعي لذلك ولكنه رفضها رفضا قاطعا,

وقال مبارك ايضا ان اسرائيل اقترحت عليه توطين الفلسطيينين في جزء من اراضي سيناء عام 2010 لكنه رفض كل تلك المحاولات والمساعي.

واخيرا قال مبارك انه تمسك خلال حكمه بمبدأ لم يحيد عنه وهو عدم التفريط في أي شبر من ارض مصر التي حارب جيله كله من اجلها.

من ناحية اخرى استنكر علاء مبارك ابن الرئيس الأسبق هذه الاتهامات وكتب على حسابه على تويتر ان هذه الاكذوبة الجديدة ذكرته بأكذوبة جريدة الجارديان التي ادعت امتلاك مبارك 70 مليار دولار خلال احداث ثورة 25 يناير ثم اعتذرت عن هذا الخطأ وقامت بنفيه.

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