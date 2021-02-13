تاريخ عيد الحب من اول الفراعنة لحد موعد فالنتاين 2021-1442

تاريخ عيد الحب
موعد عيد الحب العالمي 2021
مصريات كتبت صفاء صالح: تاريخ عيد الحب لا يتغير بالتقويم الميلادي بالطبع، وهو يوافق 14 فيفري/شباط/فبراير من كل عام، اما حسب التاريخ الهجري فسيكون يوم الاحد الموافق لتاريخ 2 رجب سنة 1442 هجرية.
أحبك.. أكتبها في ورقة صغيرة أرسم قلباً نفذ السهم إليه.. كالصغار أمسك بدبدوب ناعم الملمس.. وأغني مع فيروز أنه سرق ماكتبت وعرف عني الجميع أني أحبك.
وفي عيد الحب اكتفي ببطاقة تحمل كلمة واحدة انتظرها منك “أحبك”.
بداية تاريخ عيد الحب من ايطاليا:
حكاية فالنتاين وتاريخ عيد الحب العالمي
ولنبدأ حكاية الحب من القس “فالنتاين” في روما القديمة الذي تحول الى أسطورة عندما التبس عيد القديس بعيد الحب منذ القرن الخامس عشر.
ويرتبط عيد الحب باسمه وتاريخه. ترتفع حرارة الحب فيتحول كل شيء للأحمر من عرف الديك الى الورد والعشاق يتراسلون بالكلمات والورود والقلوب الحمراء.
وتعلن مدينة “ترني” التي تقع في قلب إيطاليا وتضم رفات القديس فالنتاين شفيع العشاق عاصمة للحب.
وطبقاً للأساطير التي تروي فإن “فالنتاين” هو القديس الذي استشهد في روما ونقل رفاته الى مدينة ترني. وكان تاريخ الاستشهاد أسطورياً لكنه مبني على أساس تاريخي ومن المحتمل أن تكون الأحداث أضيف إليها.
اعدام فالنتين حدد ميعاد تاريخ عيد الحب في العالم
يحكى أن الامبراطور الروماني لاحظ أن غير المتزوجين أكثر شدة وصلابة في المعارك أما المتزوجون فيصيبهم القلق على أطفالهم وزوجاتهم لذلك أصدر الامبراطور أمراً يمنع عقد أي قران إلا أن القديس فالنتاين استمر في في تزويج القلوب الشابة بسرية واكتشف أمره فتم سجنه إلا أن فارس القلوب لم يتوقف عن الحب فتعرف على ابنة أحد الحراس ووقع في غرامها وليلة إعدامه أرسل إليها بطاقة صغيرة رسم عليها قلبين وكتب فيها من المخلص “فالنتاين”. وبعدها احتفل العالم بهذا اليوم.
رواية اخرى عن تاريخ بداية عيد الحب
رواية أخرى في أوروبا لفتت نظر القساوسة وجود عادة رومانية في إحدى القري الأوروبية يجتمع شباب القرية في منتصف فبراير من كل عام ويكتبوسن أسماء بنات القرية في ورق صغير يجمعونه كله في صندوق ثم يسحب كل شاب ورقة والتي يخرج اسمها هي الحبيبة.
الفراعنة وقصة عيد الحب المصري
وقد احتفل المصريون بعيد الحب منذ عهد الفراعنة في مدينة منف وهو يبدأ في اليوم الأول من الشهر الرابع في السنة واحتفل به الملك سنفرو ورمسيس الثاني وملوك آخرون.
وفيه تتحلي النساء بعقود الزهور وكتب على جدران المعابد “سأترك يدي تنام في يدك سأترك رأسي تنام على صدرك.. سأترك عيني تنام في عينيك لأصحو على صوت حبيبي ينشد في الناي الأغاني التي أحبها.
بعض من قصص عيد الحب التاريخية
وفي مصر ظهر سنوحي ومعشوقته تبكاهيت قبل أن يكتب شكسبير “روميو وجولييت”.
كتب سنوحي الى محبوبته “سكن الجمال ديار مصر وأبي أن يبرحها إلا على جناح الحب”.
أجبرته الدسائس على الهرب من مصر والعيش في فلسطين ولقد عفا عنه الملك سنوسرت الثالث واستقبله في قصره.
وحين عاد سنوحي وجد محبوبته التي كتب لها قصائد الحب قد رحلت الى عالم آخر وطلب من الملك أن يبني له قبراً بجوار قبرها.. وقد كان.
ومن أروع ماكتبه لها “أصبحت كمثَّال فقد يديه. أو رسام فقد بصره أو مغن فقد صوته. أو قارب تحطم شراعه. أو طائر انكسر جناحه. أصبحت كقوس بغير سهم وسماء لا نجوم فيها. لأني بعيد عنك.
كل سنه وانتو طيين
يا حبيبي فيك ظني ما يخيب
لو حصل من بيننا صد وجفا
شمس حبك في عيوني ما تغيب
وفي حنانك يا بعد عمري وفاء
فيك معنى الحب يا روحي يطيب
صادق شوقك وشوقي صفا
لو تروح بعيد من قلبي قريب
في غرامك هام قلبي واكتفاء
في غيابك مشتعل مثل اللهيب
ومن عرفتك شوق قلبي ما طفاء
صدق إني وافي يا أغلى حبيب
صادق ما فيه مثلي بالوفاء
LOVE YOE
كل عام والحب بخير ياربنا يخلي كل البحبو بعتى وحميهوم من العوين كل
انا بموت فى حبيبى اووووووووووووووووى بجد ربنا يحميه
الحب شئ جميل لاكن الحب ليس له عيد معين لان كل يوم مع حبيبك فهو عيد
موقع جميل
الحب انك تحب من قلبك محدش يتكلم عن الحب لي البيحب بجد لاني الحب اكبر من الي ميعرفهوشي
المتخلفين اللي بيقولو مفيش حب بين الرجل والمرأه .. يبقوا غصب عنهم مدمريين نفسيا . ربنا يتولاهم
الاجمل الاعياد التى تجمع بين الحبيبين
موعد عيد الحب هيكون متي ؟
كل واحد مننا محتاج للحب فى حياته لو مفيش حب الحياه مش تتعاش يعنى هنعيش ليه من غير حد يحس بينا ولا يخاف علينا ويفضل جمبنا وبردو فى نطاق الادب والاحترام بردو ولا ……
نجد انه فى عالم اليوم لابد من علاج مشكلة الحب لارتفاع نسب الطلاق فى امريكا بل وايضا انتقلت تلك الظاهرة الى العالم العربى ودول الخليج العربى خاصة فنجد على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت نسب الطلاق فى الكويت لتصبح ثانى دولة بعد امريكا لارتفاع معدلات الطلاق فيها ايضا نجد البحرين انه فى العام الماضى كانت نسب الطلاق مرتفعة بدرجة غير مسبوقة مما ينظر بكارثة اجتماعية عالمية داخل مجتمعاتنا العربية والاسباب كثيرة منها العنف الاسرى والخيانة الزوجية والسبب الاهم هو لا يوجد الحد الادنى من الحب بين الطرفين والحب حده الادنى هو الاحترام المتبادل بين الطرفين وحده الاقصى هو المودة والرحمة ودرجات الحب ومظاهره تتفاوت بين الحدين فلو صححت المفاهيم عن الحب فى عيد الحب لحلت الكثير من المشاكل التى تعصف بالاسرة فى عالم اليوم فلا ينحصر مفهوم الحب فى العلاقة الجنسية بين الطرفين ولكن كما قلنا مسبقا ان الحب له درجات متفاوتة من الحب منها الاحترام المتبادل الحياء من خيانة الزوج العشرة بين الطرفين المودة الرحمة عندما يعجز اى طرف منهما عن تحقيق رغبات الطرف الآخر ويحاول كل انسان ان يتغاضى عن اخطاء الطرف الآخر فسلوك التغاضى وغض الطرف جزء من الحب الحقيقى نحن نحب ان يعيش جميع الناس وكل البشر فى حب وسلام على ارض طغى فيها الصراع والصدام
الحب شيئ عظيم عندما يكون من الطرفين اما لو كان من طرف واحد شيئ صعب علا الطرف الى بيحب
والله الله عليكى عندك حق احلى قصه حب بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة بنت خويلد مش الشاب اليومين دول اللى يجيب رقمها وبعد كده لازم يقابلها
الحب هو كل الحياه ومن غير الحب لن يستطيع الانسان العيش الا مع حبيب قلبه
موعد عيد الحب
انا ميدو
من اسكندرية
الحب فى القلب اذا كنت تحب تعلم ان الحب شىء سهل
وعندما يكون امامك لا تحس
وعندما يبعد عنك تحزن وتقول انا احبك
لا يوجد حب بل هو الضغيف لانك ……………….
الحب كلمة من اربع احرف ولكن معناها كبير فهي فطري عند الانسان واجمل شيء في الكون والاعظم هو بلا شك حب الله ورسوله وياتي الحب بكل انواعه وما احلى ان يكون الحب والاحترام مع بعضوان تطلب التضحية فلبي الطلب
اجمل شىء فى هذا الكون و فى هذه الحياه هو الحب
……….. و اللى يقول غبر كده يبقى مش جرب الحب
الحب هو اصل الحياه فلولا الحب ما عرفت الله حق معرفته ولولا الحب ما كانت هناك رحمه بين البشر ولولا الحب ما عرف الانسان معنى الوجود بين البشر فالناس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال (لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ) فليس الحب ميزانه بين المراه والرجل فقط بل بين جميع البشر لذلك سنحدد ماهى شرعيه العلاقه بين البنت والولد تحت قاعده الحب
الحب الذى يربط البنت والولد ليس اسمه كذلك بل يطلق عليه اسم الحب ما بين الزوج والزوجه او بين رجل وامرءه مخطوبين باساس قراءه الفاتحه فالحب هنا او هناك كله لله لانك اذا احببت شيئا لله صيرت مخلصا بكل افعالك لانك تبنى كل سكناتك على شريعه الله سبحانه وتعالى التى انزلها فى الرض ولان الله جعل لكل شئ ميزان فميزانه العدل فمن العدل ان تحكم على نفسك بين اى انسان اخر بحب معامله الناس لك فلا يفهم بعضكم معنى الحب بالخطأ الذى يبنيه فى عقله على التفاهات فالحب اجمل واروع شئ فى الوجود فلولا الحب ما عرفت قدر نفسك ( وانى والله احبكم فى الله ) والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بس في النهايه الحب شي حلوه جدا
الحب مش من عدات واحكام الشريعه الاسلاميه الا الحب فالله
عيد الحب عيد عدى ليسة لهو اهمية
ياجماعه اتقوا الله لا يجوز الحب شرعا لا حب الا حب الله
لكن انتو متعرفوش معنى الحب
الحب شئ جميل
انا بحب و الحب هو نفس الحياة
الحب المفروض يكون من كل الاهالى والاصحاب مش مفروض يكون بين ولد وبنت
وكمان الحب فى اللة دة اهم حاجة
الحب اجمل احساس ف الدنيا واطهر شى ع الارض بس ضعف وجرح وحزن والم
روعه
الحب مش بس كلمة الحب ده كل حاجة غى الوجود لو مفيش حب مكنتش انتا جيت فى الدنيا وله انا غلطان هههههههههههههههه عيد حب جميل عليكم
الحقيقى نحن نحب ان يعيش جميع الناس وكل البشر فى حب
يا عمي نفض تلقيها اول واحده راح تجيب ورده وقلب لحبيبها وتروح له زي الكلللبه هههههههههههههههههههههههههههههههههه
هى الكلام لجزائرى وبيتنفخ.يا رب تشوف هى الكلام . انت انسان قليل الادب وغير محترم عشان لما تشتم فيا لمجرد انك اعمى العين والقلب ومقدرتش تفرق بين بلدى ام الدنيا .والاخت مصر ام الدنيا فده عيب وقبل ما تشتم اتاكد من اسم الراسل فى الموقع بتاع حرق مسجد فى الجزائر دى اخر مره تذكر فيها اولادى ومش هسمحلك بده تانى مره انا محترمه غصب عنك وعن عينك وولادى اللى بتتكلم عليهم اصغرهم ارجل من مليون نفسك .فخليك محترم وما لكش دعوه بيا والا هتبقى انت شغلتى على الموقع .وكفايه قلت أدب ولا الموضع انك تسب وبس عموما ادا كان على السب .فبسم الله انا حاضره ولسانى ما يتوصاش .بس انت اعرف ازاى تسد
نجد انه فى عالم اليوم لابد من علاج مشكلة الحب لارتفاع نسب الطلاق فى امريكا بل وايضا انتقلت تلك الظاهرة الى العالم العربى ودول الخليج العربى خاصة فنجد على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت نسب الطلاق فى الكويت لتصبح ثانى دولة بعد امريكا لارتفاع معدلات الطلاق فيها ايضا نجد البحرين انه فى العام الماضى كانت نسب الطلاق مرتفعة بدرجة غير مسبوقة مما ينظر بكارثة اجتماعية عالمية داخل مجتمعاتنا العربية والاسباب كثيرة منها العنف الاسرى والخيانة الزوجية والسبب الاهم هو لا يوجد الحد الادنى من الحب بين الطرفين والحب حده الادنى هو الاحترام المتبادل بين الطرفين وحده الاقصى هو المودة والرحمة ودرجات الحب ومظاهره تتفاوت بين الحدين فلو صححت المفاهيم عن الحب فى عيد الحب لحلت الكثير من المشاكل التى تعصف بالاسرة فى عالم اليوم فلا ينحصر مفهوم الحب فى العلاقة الجنسية بين الطرفين ولكن كما قلنا مسبقا ان الحب له درجات متفاوتة من الحب منها الاحترام المتبادل الحياء من خيانة الزوج العشرة بين الطرفين المودة الرحمة عندما يعجز اى طرف منهما عن تحقيق رغبات الطرف الآخر ويحاول كل انسان ان يتغاضى عن اخطاء الطرف الآخر فسلوك التغاضى وغض الطرف جزء من الحب الحقيقى نحن نحب ان يعيش جميع الناس وكل البشر فى حب وسلام على ارض طغى فيها الصراع والصدام
ممكن بالله عليكم تفضوها سيرة بلا عيد حب بلا نيلة حب ايه الي انت جاي تقول عليه انت تعرف قبل معنى الحب ايه الحب في وجدان الانسان مش محتاجين فالنتين يجي يقللنا عليه اجمل قصة حب في تاريخ البشرية كانت بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة بنت خويلد…………………