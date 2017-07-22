تتبيلات اللحوم

مصريات – وصفات واكلات تكتبها سمر محمد: عشاق اللحوم بطرق طهيها المختلفة يعرفون اهمية التتبيلة وما تكسبه من طعم رائع ومذاق لذيذ للمأكولات في حالة ضبط مكوناتها والتزام الصبر لحين تشرب وامتصاص اللحوم لمكونات التتبيلة لذا نقدم لكم مجموعة من تتبيلات اللحوم والتعليمات الخاصة بها وكيف يتم طهي الكفتة ايضا:

وصفة تتبيلة الكباب:

بالنسبة للكباب لازم يكون نوع لحم جيد جدا و فية دهن ويكون متقطع مربعات صغيرة بحجم بيضة صغيرة تقريبا كدة.

التتبيلة لكيلو لحم:

2 بصلة متوسطة مضروبة في الكبة لحد ما تبقي مهروسة و سائلة نوعا ما مش عصير طبعا و بعدين نعصر عليها من 2 الي 3 ليمونات وسط و نضيف ملح و فلفل و بهار و قرفة و ملعقة كبيرة خل و ملعقة كبيرة زيت و ورق لاورا و يترك فيها اللحم لمدة 3 ساعات مثلا او طول الليل ان امكن

ثم تشك في الاسياخ المعدنية بشكل جيد بحيث متكونش خارجة لبرة قوي علشان متتحرقش الاطراف علي الفحم

وصفة تتبيلة الكفتة:

اولا الكفتة مفروض يكون فيها نسبة دهن معقولة حتي لا تتفكك و انا حطيت علي كيلو من اللحم المفروم حوالي 2 بصلة متوسطة مبشورة ناعم و ملح و فلفل و بهار و قرفة و جنزبيل مبشور و بابريكا و بقدونس مفروم ناعم و 2 ملعقة كبيرة نشا و ملعقة صغيرة زيت و تصبع علي معلقة خشب علشان يبقي شكلها مخروم من المنتصف زي بتاعة المحلات و كمان تستوي من جوا أسرع.

توضع في الثلاجة لتتماسك كمان وبعدين حطيها في رف بتاع الشوي زي اللي بنحط فية الفراخ بس عميق شوية بحيث الكفتة تظل علي شكلها وتفضل متصبعة زي ما هي بس قبل ما تحطيها ادهني الرف بشوية زيت لان الكفتة لو لزقت وجيتي تطلعيها شكلها هيبوظ ومجهودك كلة هيضيع.

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تتبيلات اللحوم: وصفات تتبيلة الكباب والكفتة