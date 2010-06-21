التعاقد على تليفون ارضي

مصريات – أحمد العطار: تطلق الشركة المصرية للاتصالات قريباً خدمة جديدة وهي الأولى من نوعها في سوق الاتصالات المصري تسمح للمواطنين بالتعاقد على تركيب تليفونات جديدة في منازلهم دون تحمل مشقة التوجه للسنترالات أو مكاتب الشركة.

قال المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات ان الخدمة تبدأ في القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى مشيراً إلي ان العميل الراغب في الحصول على الخدمة سيقوم بالاتصال بخدمة العملاء 111 ليطلب التعاقد بالمنزل فيقوم مندوب الشركة بالانتقال إليه لعمل التعاقد وتوصيل الخدمة برقم مميز وعدة تليفون لاسللكية مع إمكانية توصيل خدمة الانترنت فائق السرعة DSL.

قال المهندس عماد الأزهري نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية ان الخدمة الجديدة يتم إطلاقها بالتزامن مع عرض المصرية للاتصالات بتوفير خط تليفون أرضي بدون مصاريف تركيب وثلاثة آلاف دقيقة مجانية بهدف تشجيع العملاء على التفاعل مع الخدمة.

على جانب آخر حصلت المصرية للاتصالات على جائزة أفضل موقع الكتروني في المسابقة التي نظمتها أكاديمية مصر للمواقع الالكترونية للعام الثالث على التوالي.

أضاف ان الشركة حازت على الجائزة الفضية حيث تم حجب الجائزة الذهبية نظرا لعدم وصول أي من المشاركين إلي النسبية المقررة المطلوبة للحصول على الجائزة وبذلك يصبح الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات

www.telecomegypt.com.eg

أفضل موقع الكتروني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام .2010

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التعاقد على تركيب تليفون ارضي او الاشتراك في الانترنت من المنزل