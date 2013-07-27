موعد نتيجة التقديم تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2017

موعد نتيجة تنسيق القبول في المعاهد الفنية الصحية 2017 – 2018

تنسيق المعاهد الفنية الصحية

كتبت امال خليل: للتقديم الى تنسيق المعاهد الفنية الصحية للعام 2016 – 2017 لازم تكون ناجح الثانوية العامة بقسم علمي علوم او رياضة لكن شعبة ادبي لا يتم قبولها بأي شكل.

وهناك اقسام في تنسيق المعاهد الفنية الصحية لا تقبل غير طلبة الثانوية العامة علمي علوم فقط  وهي : فني اشعة ، فني صناعة اسنان ، فني معمل ، فنيات التمريض (بنات فقط) ،، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط) ، المراقبون الصحيون (بنين فقط).

اما اقسام طلبة علمي رياضة التي يمكنهم التقديم ليها في تنسيق الثانوية العامة 2017 المعاهد الفنية والصحية هي : شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء. ،،  شعبة فني صيانة أجهزه طبية.

وهناك متطلبات وشروط للقبول تنسيق المعاهد الفنية الصحية:

  • أن تكون اللغة الأجنبية الأولى للطلاب هي اللغة الإنجليزية.
  • يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون الى المعهد على الشعب الداخلية المختلفة.
  • أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.
  • ألا يقل سن الطالب (الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر)عن 16سنة ولا يزيد عن 22 سنة.
  • نجاح الطالب في الكشف الطبي واختبار القدرات الذي يعقده المعهد و يثبت استعداده للدراسة.

* اختيار المعاهد الفنية الصحية في التنسيق بموقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية حسب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بيكون تحت اسم المعهد الفني الصحي والذي يوجد له عدة فروع في الاسماعيلية ، بورسعيد ، بنها ، الزقازيق ، المنصورة ، طنطا ، اسوان ، سوهاج ، الاسكندرية ، اسيوط ،  امبابة الجيزة ، بني سويف.

وبعد معرفة نتائح تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2017 والتوزيع فيها يجب على الطلبة الذهاب لتقديم اوراقهم الى المعهد الخاص بالمنطقة التي يقيم فيها وبها توزيعه الجغرافي لينهي اوراقه ويقوم بالكشف الطبي واختبار القدرات.

للدخول الى موقع مكتب التنسيق 2017 اضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

للدخول الى موقع تنسيق وزارة الصحة اضغط هنا >> mhealth.cu.edu.eg

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نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2018/2017 للثانوية العامة

27/07/2013 682 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , ,
682 comments
  1. محمد المقدم 30/10/2017 11:58 -

    انا موظف وحاصل على مؤهل متوسط دبلوم صناعه السنه الماضيه وجايب ٧٥٪ ينفع اقدم ولا لاء

  2. نيره عمر 09/09/2017 13:20 -

    والدى متوفى وانا كبيره وأرجو ألمساعده من فضللكم

  3. نيره عمر 09/09/2017 13:17 -

    انا أزهرية وجايبه77 وعايزة اقدم فى المعهد التمريض وينفع تحويل أرجو الرد بسرعه

  4. abdohamdy 27/08/2017 01:20 -

    انا جايب 61% ثانوية عامة …علمى علوم …ينفع اقدم ف معهد فنى صحى ولا لقة …..ارجوا الرد بعد اذن حضراتكم

  5. abdohamdy 27/08/2017 01:19 -

    انا جايب 61% ينفع اقدم ف معهد فنى صحى ولا لقة …..ارجوا الرد بعد اذن حضراتكم

  6. eslam 26/08/2017 14:34 -

    انا جايب 73.5%من صنايع تخصص الكترونيات ممكن ادخله

  8. راوية 22/08/2017 00:11 -

    هل يوجد تكميل ودراسات عليا ام لا

  9. ام احمد 20/08/2017 10:48 -

    لو سمحت ممكن واحد جايب 69% من كفر الشبخ يدخل معهد صحى ولا معهد فنى تمريض بالله عليكم حد يرد عليه

  10. Sohib Elhefnawy 13/08/2017 05:23 -

    انا ازهري ممكن أعمل معادلة وادخل معهد فني صحي

  11. اسلام 11/08/2017 19:08 -

    اي هو نظام القدرات والكشف الطبي دا

  12. محمود حماده 06/08/2017 16:38 -

    لو سمحت ممكن اعرف هو بياخذ من ثانويه ازهريه ؟؟؟

  13. عبدالله اشرف 06/08/2017 12:41 -

    ينفع حد من الازهر يقدم ف لمعد الفني الصحي

  15. خلود عادل 04/08/2017 17:01 -

    انا 69و8 هل ممكن ااقبل ولا لا مرحله تالته انا علمي علوم ف معهد فني صحي

  18. ديناعبدالله 01/08/2017 18:03 -

    انا علمى علوم جيبه 80,73%ممكن ادخله

  19. ismaiel 01/08/2017 07:10 -

    انا ينفع ادخل كلية بعد لما اخلص المعهد

  20. كريم مجدى 31/07/2017 20:53 -

    انا جايب83 ممكن أدخل معهد فنى صحى رياضه المنصوره

  21. باسل خيرالله 31/07/2017 13:25 -

    المعهد الفني الصحي اخد من السنه الي فاتت من 83.6 اما السنادي التنسيق هينزل زي الكليات التانيه انشاء الله

  22. محمد عاطف عوض الله محمد 30/07/2017 15:52 -

    هوة تنسيق معهد الصحي كام يا جماعه

  23. ميرنا عبد الله 27/07/2017 13:39 -

    لو سمحت انا جبت 297 هلحق ان شاء الله ولا لا

  24. الرخ 25/07/2017 17:09 -

    انا جايب 67.68 ينفع ادخل فنى امبابه

  25. Lamiaa 25/07/2017 15:49 -

    ممكن تعرفوني هو بياخد من كام
    معهد فني تمريض ف اي محافظه او مغهد صحي
    رجاءا سعدوني

  28. اسلام محمد 23/07/2017 14:55 -

    علمى رياضه وجايب 84 ممكن الحق فيه

  29. محمدعاطف عوض الله محمد 23/07/2017 14:23 -

    انا جايب 91.8 هل ممكن اقبل في معهد صحي

  31. فاطمه ماهر 20/07/2017 15:43 -

    ممكن اعرف هو بياخد من كام انا ف ثانويه عامه علمى علوم
    أرجوكم ساعدونى

  32. ahmad 20/07/2017 13:33 -

    انا جايب 92% هقبل و لو قبلت هقبل فين

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