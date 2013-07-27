نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2018/2017 للثانوية العامة

تنسيق المعاهد الفنية الصحية
كتبت امال خليل: للتقديم الى تنسيق المعاهد الفنية الصحية للعام 2016 – 2017 لازم تكون ناجح الثانوية العامة بقسم علمي علوم او رياضة لكن شعبة ادبي لا يتم قبولها بأي شكل.
وهناك اقسام في تنسيق المعاهد الفنية الصحية لا تقبل غير طلبة الثانوية العامة علمي علوم فقط وهي : فني اشعة ، فني صناعة اسنان ، فني معمل ، فنيات التمريض (بنات فقط) ،، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط) ، المراقبون الصحيون (بنين فقط).
اما اقسام طلبة علمي رياضة التي يمكنهم التقديم ليها في تنسيق الثانوية العامة 2017 المعاهد الفنية والصحية هي : شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء. ،، شعبة فني صيانة أجهزه طبية.
وهناك متطلبات وشروط للقبول تنسيق المعاهد الفنية الصحية:
- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى للطلاب هي اللغة الإنجليزية.
- يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون الى المعهد على الشعب الداخلية المختلفة.
- أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.
- ألا يقل سن الطالب (الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر)عن 16سنة ولا يزيد عن 22 سنة.
- نجاح الطالب في الكشف الطبي واختبار القدرات الذي يعقده المعهد و يثبت استعداده للدراسة.
* اختيار المعاهد الفنية الصحية في التنسيق بموقع مكتب تنسيق الحكومة الالكترونية حسب نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بيكون تحت اسم المعهد الفني الصحي والذي يوجد له عدة فروع في الاسماعيلية ، بورسعيد ، بنها ، الزقازيق ، المنصورة ، طنطا ، اسوان ، سوهاج ، الاسكندرية ، اسيوط ، امبابة الجيزة ، بني سويف.
وبعد معرفة نتائح تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2017 والتوزيع فيها يجب على الطلبة الذهاب لتقديم اوراقهم الى المعهد الخاص بالمنطقة التي يقيم فيها وبها توزيعه الجغرافي لينهي اوراقه ويقوم بالكشف الطبي واختبار القدرات.
للدخول الى موقع مكتب التنسيق 2017 اضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg
للدخول الى موقع تنسيق وزارة الصحة اضغط هنا >> mhealth.cu.edu.eg
انا موظف وحاصل على مؤهل متوسط دبلوم صناعه السنه الماضيه وجايب ٧٥٪ ينفع اقدم ولا لاء
والدى متوفى وانا كبيره وأرجو ألمساعده من فضللكم
انا أزهرية وجايبه77 وعايزة اقدم فى المعهد التمريض وينفع تحويل أرجو الرد بسرعه
انا جايب 61% ثانوية عامة …علمى علوم …ينفع اقدم ف معهد فنى صحى ولا لقة …..ارجوا الرد بعد اذن حضراتكم
انا جايب 61% ينفع اقدم ف معهد فنى صحى ولا لقة …..ارجوا الرد بعد اذن حضراتكم
انا جايب 73.5%من صنايع تخصص الكترونيات ممكن ادخله
كيف احصل علي هاتفكم
هل يوجد تكميل ودراسات عليا ام لا
لو سمحت ممكن واحد جايب 69% من كفر الشبخ يدخل معهد صحى ولا معهد فنى تمريض بالله عليكم حد يرد عليه
انا ازهري ممكن أعمل معادلة وادخل معهد فني صحي
اي هو نظام القدرات والكشف الطبي دا
لو سمحت ممكن اعرف هو بياخذ من ثانويه ازهريه ؟؟؟
ينفع حد من الازهر يقدم ف لمعد الفني الصحي
انا جايب ٧٧.٤٤ هتقبل ولا لا
انا 69و8 هل ممكن ااقبل ولا لا مرحله تالته انا علمي علوم ف معهد فني صحي
ممكن اعرف هو بياخد من كام
انا جايبة ٧٦.٦ يقبلنى المعهد
انا علمى علوم جيبه 80,73%ممكن ادخله
انا ينفع ادخل كلية بعد لما اخلص المعهد
انا جايب83 ممكن أدخل معهد فنى صحى رياضه المنصوره
المعهد الفني الصحي اخد من السنه الي فاتت من 83.6 اما السنادي التنسيق هينزل زي الكليات التانيه انشاء الله
هوة تنسيق معهد الصحي كام يا جماعه
لو سمحت انا جبت 297 هلحق ان شاء الله ولا لا
انا جايب 67.68 ينفع ادخل فنى امبابه
ممكن تعرفوني هو بياخد من كام
معهد فني تمريض ف اي محافظه او مغهد صحي
رجاءا سعدوني
انا جايب 87.2% ممكن الحق
93.5علوم
ممكن الحق…
علمى رياضه وجايب 84 ممكن الحق فيه
انا جايب 91.8 هل ممكن اقبل في معهد صحي
انا جايب 91
ممكن اعرف هو بياخد من كام انا ف ثانويه عامه علمى علوم
أرجوكم ساعدونى
انا جايب 92% هقبل و لو قبلت هقبل فين